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Все про:Венесуэла (110) санкции (6402) США (13292)

 "Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет": США ввели новые санкции против режима Мадуро

венесуэла

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Венесуэлы, которые запрещают операции с новыми выпусками государственных облигаций, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый берег.

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Кроме того, запрещаются сделки, затрагивающие ряд действующих долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также касающиеся выплат дивидендов венесуэльским правительством

В то же время с целью смягчить ущерб для американского и венесуэльского народов министерство финансов США будет выдавать генеральные лицензии, которые допускают некоторые сделки, которые могли бы в противном случае подпасть под новый указ (например, из-под санкций выводится американская "дочка" PDVSA, компания Citgo, или гуманитарная помощь для Венесуэлы).

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Поводом для введения санкций Белый дом назвал действия режима Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам. "Диктатура Мадуро продолжает лишать народ Венесуэлы еды и лекарств, бросать за решетку демократически избранную оппозицию и силой подавлять свободу слова... Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет", - говорится в заявлении.

США полагают, что новые санкции не позволят Мадуро наращивать государственный долг, обременяя им будущие поколения венесуэльцев.

Напомним, что ранее США ввели санкции лично против Мадуро и восьми создателей Конституционной ассамблеи, в том числе брата бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

8 августа Конституционная ассамблея, которую не признали в мире, своим указом признала себя главным органом власти в стране. В тот же день депутаты Национальной ассамблеи приняли закон о признании недействительным созыва Конституционной ассамблеи.

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Оппозиция страны отказывается признавать законными результаты выборов в Конституционную ассамблею, которые прошли 30 июля.
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Сейчас перенаправят потоки, и годика через 3 с парашей тоже самое будет. Слушал интересный репортаж. К концу этого года раша прожрет пенсионный фонд и заимется последним фондом. Я так думаю что в параше на самом деле фонды - мыльный пузырь. Ротенберги все денежки крутят, когда надо подкидывают пенсам. Так что сеичас Хуйло взялся прожирать запасы вротентрахов
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"Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет": США ввели новые санкции " - :D
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Это как это помогают?Вводят санкции и этим помогают ? чё то я где то это уже слышал .....
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Гриша Распутаный - ага.... - вот такая помощь... - борьба с Мадуро до последнего венесуэльца Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Венесуэлы, которые запрещают операции с новыми выпусками государственных облигаций, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA.
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Да уж, "мы не будем стоят в стороне пока страна гибнет" и одновременно вводить санкции это... Ну все все поняли
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А , вспомнил где слышал . на киселёв тв то же самое говорят .
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"школа" то одна - иезуитская. Они, они родимые эту тему и методы хорошо познали.

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Иногда эвтаназия - это единственный выход из ситуации.
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Простых венесуэльцев реально жаль.. К кацапам жалости не почувствую даже когда там еще хуже положение будет
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Идиоты кастро , мадуры- негодяи ,диктаторы,самодуры и тираны издевающиеся над своим населением.
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PDSVA это 95% экспортного бюджета. Просто подождут пока армия разбежится без бабла. Но кацапы не бросят друга и вольют ещё немножко на проедание деньжат, которые ни кто никогда не вернёт. И так вот до полного изнеможения. Но бабло должно закончиться вот в чём закавыка. Напомню Вам что эта милая страна в лице Мадуро поддержала аннексию Крыма, так что оставьте сантименты.
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Сантименты, я ж написал - простых венесуэльцев жаль, а мадуро со своей бандой - идет к черту
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Вот так будет выглядеть и раша.... Это пилотный выпуск Ералаша с таким же сюжетом. Как и хуйло Чавес пришёл в 98м. Страна была в порядке. Буржуазия правила бал, пролетарии -пролетали. Затем к очередным выборам в 2003м Чавес национализировал нефтекачку и решил позаигрывать с плебсом и до 2010 всё получалось, а затем на заигрывания перестало хватать денег, только на рамию, а потом вообще откинулся. А дура - тупой, продолжил ту же политику. Бензин для плебса - самый дешёвый в мире а добыча дорогая. Но бензином не нажрёшься и вот результат.
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ЦРУ..., АЛО....- не проще ли умертвить Мадуро ? До перестройки Горбачева вы это умели делать... Что случилось?
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Своего рода международное корпоративное и негласное правило - не менять режимы путём физического устранения глав государств. И работает уже давно. Разве что создать ситуацию, при которой так сказать возмущённый народ сам распнёт.
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Irada - как давно? Вот на Кастро было с десяток покушений....
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Что-то не верю я в эти покушения. Спецы ЦРУ бы с первого раза сработали.
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Irada - некоторые под защитой ангелов или демонов... - не берут их ни яд ни кинжал... Гитлера тоже не раз пытались кокнуть - все мимо...
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Вот с ним это была действительно мистика. Но пытались-то при этом свои, не засланные агенты.
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О , зашибись ... Америка будет тушить пожар бензином . Венесуэла , тебе жопа . Туда тебе и дорога
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Galicja - зря вы так... - нормальные, открытые люди там живут... - была возможность с ними общаться...
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Они проголосовали за аннексию Крыма . Пусть сдохнут
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Голосовал не народ, а представитель Мадуро.
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илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
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Что-то мне подсказывает, что если бы в Венесуэле не было нефти, то США мало волновал бы режим Чавеса и его сменщика Мадуро, равно, как и венесуэльский народ с его нуждами и чаяниями.
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Не понял вопроса ? Скажу прямее : США плевать на страдния народов тех стран, которые им (США) не интересны в геополитическом и экономическом отношении...
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Американское консульство отказывает рашистам в визах.
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Главное что бы они отказывались в визах родственничкам приближенных хуйла
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Простых жителей Венесуэлы,в отличии от кацапов,жалко.Но о чём они думали,когда решили,что дружба с россией принесёт им что-то хорошее?Неужели миру было мало КНДР?Теперь вот и Венесуэла пополнила ряды друзей россиюшки.Люди!Будьте бдительны!россия токсична,любое сотрудничество с ней принесёт вам только голод,войну и смерть!
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Ёханый икабастос!Нефть,це проклятье для народов колониЙ
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Эй народ! Вы чему радуетесь? Тут путлер,только неделю назад,этому Модуро,5 миллиардов баксов перевел в счет будещих поставок нефти.
Это что? Денежки плакали?!
Какой ужасть!
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Капец козлёнку. Теперь свои же и сметут.
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Повезло им. Как и кацапам. Столько пользы от санкций. Даже представить не берусь. Хоть нефть тракторами дави, хоть газ в жеппу засунь. Одна польза, бл....
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается написать письмо президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.
Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
По его словам, венесуэльский лидер намерен это сделать для того, чтобы отношения двух стран были дипломатическими, а не военными. 12 августа Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы. Он также отказался говорить с Мадуро по телефону, о чем ранее попросил венесуэльский лидер.

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Нет у них ядреного оружия - поэтому вот так просто. А с теми, у которых оно есть - надо аккуратнее, типа, а вдруг одна из десяти взлетит, а одна из десяти взлетевших - куда-то полетит, а еще одна из десяти полетевших- куда- то попадет. Гораздо безопасней и проще просто подождать пару лет. И тогда можно будет сделать предложение, от которого нельзя будет отказаться - как вариант, "ножки Буша", пардон, ножки Трампа в обмен на ядерное оружие.
В прошлый раз империя убралась из восточной европы, формально отпустила республики, но на всякий случай оттяпала анклавы- Приднестровье, Карабах, Абхазию, Осетию, теперь вот Крым и Лугандон.
Так вот , я уверен, что в этот раз она уберется из всех этих недореспублик, и сама окажется сильно скукожена.
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сруссеюшке еще навалите живительных санкций, а то там ваще кома
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет": США ввели новые санкции против режима Мадуро
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