 "Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет": США ввели новые санкции против режима Мадуро

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый берег.
Кроме того, запрещаются сделки, затрагивающие ряд действующих долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также касающиеся выплат дивидендов венесуэльским правительством
В то же время с целью смягчить ущерб для американского и венесуэльского народов министерство финансов США будет выдавать генеральные лицензии, которые допускают некоторые сделки, которые могли бы в противном случае подпасть под новый указ (например, из-под санкций выводится американская "дочка" PDVSA, компания Citgo, или гуманитарная помощь для Венесуэлы).
Поводом для введения санкций Белый дом назвал действия режима Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам. "Диктатура Мадуро продолжает лишать народ Венесуэлы еды и лекарств, бросать за решетку демократически избранную оппозицию и силой подавлять свободу слова... Мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла гибнет", - говорится в заявлении.
США полагают, что новые санкции не позволят Мадуро наращивать государственный долг, обременяя им будущие поколения венесуэльцев.
Напомним, что ранее США ввели санкции лично против Мадуро и восьми создателей Конституционной ассамблеи, в том числе брата бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
8 августа Конституционная ассамблея, которую не признали в мире, своим указом признала себя главным органом власти в стране. В тот же день депутаты Национальной ассамблеи приняли закон о признании недействительным созыва Конституционной ассамблеи.
Оппозиция страны отказывается признавать законными результаты выборов в Конституционную ассамблею, которые прошли 30 июля.
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уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
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Это что? Денежки плакали?!
Какой ужасть!
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Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
По его словам, венесуэльский лидер намерен это сделать для того, чтобы отношения двух стран были дипломатическими, а не военными. 12 августа Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы. Он также отказался говорить с Мадуро по телефону, о чем ранее попросил венесуэльский лидер.
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В прошлый раз империя убралась из восточной европы, формально отпустила республики, но на всякий случай оттяпала анклавы- Приднестровье, Карабах, Абхазию, Осетию, теперь вот Крым и Лугандон.
Так вот , я уверен, что в этот раз она уберется из всех этих недореспублик, и сама окажется сильно скукожена.
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