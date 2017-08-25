Один из подозреваемых по "делу налоговиков Клименко" Ярошенко умер от сердечного приступа, - адвокат
23 августа в Киеве похоронили бывшего начальника налоговой инспекции в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко, который проходил подозреваемым по "делу налоговиков".
Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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Это Системное действо. Это не могло быть незамечаемым. За Это, Системно, отвечают НБУ и СБУ.
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