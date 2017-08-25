EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  524  6
Материалы по теме:
Все про:адвокат (986) налоговая (847) смерть (5200) Клименко (336)

 Один из подозреваемых по "делу налоговиков Клименко" Ярошенко умер от сердечного приступа, - адвокат

гнау

23 августа в Киеве похоронили бывшего начальника налоговой инспекции в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко, который проходил подозреваемым по "делу налоговиков".

"В деле налоговиков первая смерть. По сути убили фигуранта дела - Алексея Ярошенко. Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. Ярошенко возглавлял государственную налоговую инспекцию в Подольском районе. Был задержан в рамках спецоперации военной прокуратуры по, делу Клименко", - написал в фейсбуке адвокат, бывший замминистра юстиции Юрий Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

Ярошенко сначала был отпущен под личное обязательство, но в июне ему ужесточили меру пресечения до залога в 5 млн гривен.

Он подозревался по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Суд обязал следователя рассмотреть ходатайство адвоката о допросе секретного свидетеля по делу Клименко

Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн."
Это Системное действо. Это не могло быть незамечаемым. За Это, Системно, отвечают НБУ и СБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И теперь предатель Хаим для меня недосягаем...(c)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из подозреваемых по "делу налоговиков Клименко" Ярошенко умер от сердечного приступа, - адвокат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти