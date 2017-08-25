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Все про:КГБ (130) КНДР (303) Ким Чен Ын (66)

 Для охраны северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыли бывшие сотрудники КГБ, - японские СМИ

армия учения кндр

Около десяти бывших сотрудников КГБ прибыли в Пхеньян для охраны лидера КНДР Ким Чен Ына на случай покушения спецслужб США или Южной Кореи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в столице КНДР.

В Пхеньян в качестве военных советников еще в феврале прибыли бывшие агенты КГБ, служившие в подразделении по борьбе с терроризмом. Их задачей является обучение телохранителей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, они должны объяснить, как предотвращать возможные теракты или реагировать в том случае, если нападение уже произошло.

Источник газеты указывает, что северокорейские чиновники особенно заинтересованы в предотвращении нападений со стороны американских спецслужб с использованием современного оружия. В частности, их заинтересовала угроза возможной атаки с применением беспилотника.

Помимо этого в Пхеньяне надеются на то, что бывшие агенты КГБ помогут им противостоять попыткам создать сеть агентов ЦРУ внутри КНДР. Речь идет о возможном повторении попыток вербовки сотрудниками спецслужб США и Южной Кореи с целью покушения на Ким Чен Ына.

Издание указывает, что КГБ не существует с момента распада СССР, однако не указывает, идет ли речь о приглашении агентов, работавших до 1991 года, или о тех, кто работал там уже в российские времена.

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ФСБ шники "замочат" а скажут что ЦРУ шники....
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Ага. Скоро будет жить по соседству с Кобзоном и мистером Астанавитесь.
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Та он маленький, этот Ын. Удобный. Пусть носят его в бронированом чемоданчике..
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То есть еще и за сев.корею ввх хочет в гааге срок дополучить !!
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Это один из этапов тесного сотрудничества двух великих держав!!! Слава Московской Педерации и Корейской не Народной не Демократичной не Республике!!! Кацапы и Ким Чен Ын братья навек!!!
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Этим ребятам можно доверять. Теперь пузан в надёжных руках, гы-гы.
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цим покемоном відпочатку керують і оточують гебняві, щоб не свалив до цивілізації, як його братішка
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Я так понимаю Хуйло собирает себе новую команду на выборы, сами посудите Януковощ уже есть, скоро и Кима доставят в подмокшовье, Асад на очереди. Вот это будет команда! Раися ФПЁРЕД!
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)))Ага)))Ты выдать сравнил морды лица Пуйла и Кым Чых Пыха?))))
Я бы сказал шо оба РЮЗГЕ))))
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Ща ХОМЯК начнет рассказывать кто дал ракеты ему...и от кого технологии и сецы прибыли...
И над Кремлевской помойкой начнет ПОДГОРАТЬ
Вот и решили взять ХОМЯКА в заложники))))
ТОЧНЯК ГОВОРЮ))))
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Это поводок легко может превратиться в удавку, для того и существует.
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Краснодарский чай - самый северный чай в мире
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"... угроза возможной атаки с применением беспилотника "

кацапы в этом профи ! ... защита от беспилотных томагавков отработана у них до автоматизма !
Для охраны северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыли бывшие сотрудники КГБ, - японские СМИ - Цензор.НЕТ 7938
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Утка 100%. КГБ подох в 1991 году. Тем КГБ-шникам ,кому в те годы было по 25 сейчас уже за 50+ лет, какая на@ер охрана из них? А ФСБ это немножечко уже другое, а не те же яйца, но только в профиль. Правда есть контора с таким названием в Белоруссии, но не думаю что местный агрофюрер своих рексов Ыну отдолжил.
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Я так понимаю , что не будет России , и не будет войны в мире ! Все это зло поддерживается Россией !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля охраны северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыли бывшие сотрудники КГБ, - японские СМИ
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