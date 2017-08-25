 Для охраны северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыли бывшие сотрудники КГБ, - японские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в столице КНДР.
В Пхеньян в качестве военных советников еще в феврале прибыли бывшие агенты КГБ, служившие в подразделении по борьбе с терроризмом. Их задачей является обучение телохранителей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, они должны объяснить, как предотвращать возможные теракты или реагировать в том случае, если нападение уже произошло.
Источник газеты указывает, что северокорейские чиновники особенно заинтересованы в предотвращении нападений со стороны американских спецслужб с использованием современного оружия. В частности, их заинтересовала угроза возможной атаки с применением беспилотника.
Помимо этого в Пхеньяне надеются на то, что бывшие агенты КГБ помогут им противостоять попыткам создать сеть агентов ЦРУ внутри КНДР. Речь идет о возможном повторении попыток вербовки сотрудниками спецслужб США и Южной Кореи с целью покушения на Ким Чен Ына.
Издание указывает, что КГБ не существует с момента распада СССР, однако не указывает, идет ли речь о приглашении агентов, работавших до 1991 года, или о тех, кто работал там уже в российские времена.
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Химия уже не поможет.
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Я бы сказал шо оба РЮЗГЕ))))
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И над Кремлевской помойкой начнет ПОДГОРАТЬ
Вот и решили взять ХОМЯКА в заложники))))
ТОЧНЯК ГОВОРЮ))))
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кацапы в этом профи ! ... защита от беспилотных томагавков отработана у них до автоматизма !
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