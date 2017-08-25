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 Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина, - канадская оппозиция осудила манипуляции историей в РФ

ссср

"Тоталитарный импульс" времен Второй мировой войны отражается эхом в современных событиях.

Об этом заявил глава парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Российская власть манипулирует историей, распространяя пропаганду и дезинформацию, чтобы оклеветать тех, кто противостоял советским притеснениям, когда их государства пребывали под жестокой сталинской оккупацией", - сказал Шир.

По его словам, "тоталитарный импульс" времен Второй мировой войны отражается эхом в современных событиях. "Незаконная оккупация Россией Крыма и военная агрессия против Украины вернули войну в эти регионы Европы. Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина и "обелением" от зверств, совершенных советскими секретными службами против невинных людей в России, бывшем СССР и остальной части Европы", - отметил депутат.

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Он также подчеркнул, что гордится канадской поддержкой Украины, которая противостоит России. "Канада стояла рядом с Украиной и нашими союзниками по НАТО в регионе с целью противостояния ужасающим действиям режима Путина, и канадцы справедливо гордятся этим", - подытожил Шир.

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спору нет, расстреливал, конкурентов убирал Коба. Но, а Бандера, конечно, цветы дарил, красные такие цветочки всем, кто хоть лишнее слово за советов сказал бы. Хороший мальчик был Бандера, не то что упырь Сталин.
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Может быть это не сталин, а Бандера сгноил в лагерях миллионы людей? Бандера готовился к войне с Германией, но не успел напасть первым? Бандера, вместе с фашистами устроил совместный парад в Бресте в 1938 году, после раздела Польши?
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Я что, сказал что Сталин святой? Да Кирова грохнул наверняка, Котовского тоже, многих со своего пути убрал, многих в лагерях незаслуженно на тот свет отправил. А Бандера вместе с фашистами не устраивал парад в Бресте в 1941 после раздела Польши, потому что на Польшу Германия напала только в начале сентября 1939. Пособники Бандеры только в СС Галичина служили при Гитлере, а так все было нормально.
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а это укор не бандеровцам. Понятно, что в каждом народе есть и отщепенцы и изверги.
Но СС "Галичина" - это "заслуга" Советской власти, что за всего лишь полтора года она так осточертела людям, что люди даже в СС готовы были пойти, чтоб от неё избавиться! Что даже Гитлер был освободителем, после зверств НКВД.
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Сколько русских в России убили бандеровцы? Сам себе ответь на этот вопрос и тебе станет всё ясно.
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это не повод убивать в Западной Украине гражданских, которые придерживались большевитской идеологии. Пусть бы с НКВД воевали только, спору бы не было.
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Так зачем они вперлись в чужой дом со своими колхозами, атеизмом, русификацией?! Ну вот ты живешь себе как-то в нормальном быту, строишь какие-то планы, работаешь или пусть в армии Польши служишь, детей растишь, учишь и тут бац! Пришел Ваня и отобрал корову, взорвал церковь, выбросил учебники со школы, расстрелял тысячи офицеров страны, де-юре являющейся твоей Родиной. Твои действия?
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Вот попался сериал....- посмотрите один на пробу.... Общаюсь иногда с расеянами - без всяких шуток они восхищаются эти Люцифером.... Днище...
Страна напуганных патриотов | Россия на крови #17

https://youtu.be/JEEk9mkD1L8

Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина, - канадская оппозиция осудила манипуляции историей в РФ - Цензор.НЕТ 6924
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А как вам риторика Сталина? Не Германия напала
на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя
ответственность за нынешнюю войну. Германия обратилась к Франции и Англии с
мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения
Германии. Ничего не напоминает? Точно такие же мирные предложения
получает сейчас Запад, относительно признания оккупации Россией Крыма и
Донбасса.Точно так же, предлагает сейчас Кремль Англии и Франции, ради мира на
Земле, закрыть глаза на военную агрессию России против Украины.Точно также,
кремлевские людоеды предлагают мирное решение в том, чтобы оставить им доедать
взятую им в плен жертву.
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Режим хуйла, хай треснет пополам или отрежет себе яйца - нам то шо за дело?
За хуйлом придёт другой какой-то "ин" или "ов", или "ый" - нам от этого будет не легче.
Забор, визовый режим и вступление в НАТО - помогут нам избавиться от кацапской чумы.
А там и к своим хитрожопым тварюгам подтянемся до вытянутой руки...
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РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!
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Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности
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ну да. Кто сказал "убивайте русских сколько можете!"?
Правильно - герой России, отец героя России!
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в канаде есть оппозиция ? а оппозиция чему она ?
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Судя по новостям и ток-шоу - наиглавнейшая тема, это Украина. Причем то ли методички не успевают менять, то ли инструктаж общий - часто разные люди на разных каналах говорят "от себя" одни и те же формулировки.
А вчерашний парад - ваще вой пердаков на всю рассеюшку! В том году был только один гость - "Украину все забыли!". В этом году 10 гостей - "Украина продалась сразу десятерым!"
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Oleg Panfilov‏ @OlegPanfilov7

в Кремле проблема - какого двойника отправить на следующие выборы
Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина, - канадская оппозиция осудила манипуляции историей в РФ - Цензор.НЕТ 5467
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРежим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина, - канадская оппозиция осудила манипуляции историей в РФ
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