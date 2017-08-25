 Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина, - канадская оппозиция осудила манипуляции историей в РФ

Об этом заявил глава парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская власть манипулирует историей, распространяя пропаганду и дезинформацию, чтобы оклеветать тех, кто противостоял советским притеснениям, когда их государства пребывали под жестокой сталинской оккупацией", - сказал Шир.
По его словам, "тоталитарный импульс" времен Второй мировой войны отражается эхом в современных событиях. "Незаконная оккупация Россией Крыма и военная агрессия против Украины вернули войну в эти регионы Европы. Режим Путина продолжает заниматься реабилитацией Сталина и "обелением" от зверств, совершенных советскими секретными службами против невинных людей в России, бывшем СССР и остальной части Европы", - отметил депутат.
Он также подчеркнул, что гордится канадской поддержкой Украины, которая противостоит России. "Канада стояла рядом с Украиной и нашими союзниками по НАТО в регионе с целью противостояния ужасающим действиям режима Путина, и канадцы справедливо гордятся этим", - подытожил Шир.
1619 34
Сегодня в Киеве чтят память жертв "Большого террора"(45)
Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина самыми выдающимися людьми всех времен, - опрос(340)
Демонизация Сталина - один из способов атаки на Россию, - Путин(361)
Каждый пятый расстрелянный в СССР во время Большого террора был выходцем из Украины, - историк Бажан. ФОТО(88)
Путин идет дорогой Сталина(0)
И Сталин, и Берия давно горят в аду, но было необходимо объявить им подозрение, - Джемилев(81)
Дело против Сталина и Берии - это восстановление исторической справедливости, - глава Минюста Петренко(75)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но СС "Галичина" - это "заслуга" Советской власти, что за всего лишь полтора года она так осточертела людям, что люди даже в СС готовы были пойти, чтоб от неё избавиться! Что даже Гитлер был освободителем, после зверств НКВД.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страна напуганных патриотов | Россия на крови #17
https://youtu.be/JEEk9mkD1L8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя
ответственность за нынешнюю войну. Германия обратилась к Франции и Англии с
мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения
Германии. Ничего не напоминает? Точно такие же мирные предложения
получает сейчас Запад, относительно признания оккупации Россией Крыма и
Донбасса.Точно так же, предлагает сейчас Кремль Англии и Франции, ради мира на
Земле, закрыть глаза на военную агрессию России против Украины.Точно также,
кремлевские людоеды предлагают мирное решение в том, чтобы оставить им доедать
взятую им в плен жертву.
Ответить
За хуйлом придёт другой какой-то "ин" или "ов", или "ый" - нам от этого будет не легче.
Забор, визовый режим и вступление в НАТО - помогут нам избавиться от кацапской чумы.
А там и к своим хитрожопым тварюгам подтянемся до вытянутой руки...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правильно - герой России, отец героя России!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Российская интеллигенция перед зданием суда.
Ответить
Ответить
А вчерашний парад - ваще вой пердаков на всю рассеюшку! В том году был только один гость - "Украину все забыли!". В этом году 10 гостей - "Украина продалась сразу десятерым!"
Ответить
в Кремле проблема - какого двойника отправить на следующие выборы
Ответить