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Все про:Брюссель (520) теракт (2201)

 Вооруженный мачете мужчина напал на военных в Брюсселе

нож

В Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Soir.

По данным издания, сотрудник полиции выстрелил в нападавшего. На данным момент неизвестно, был ли он убит или ранен.

Сотрудники полиции также получили ранения в ходе инцидента.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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Вот же ж, мудак. А мне туда ехать послезавтра.
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Не обижайте тамошних военных. Они и так натерпелись.
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Что да, то да.. Но, я думаю, эти времена ещё будут вспоминаться как спокойные. Этот арабский снежный ком обрастает с каждым днём и катится всё быстрее.. Он тут ещё не одного, и не двух раздавит.
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.....Около 6 утра британская полиция сообщила, что в результате двойного нападения в Лондоне погибли шесть человек и были ранены 30. Кроме того, были застрелены двое подозреваемых. В полиции уточнили, что нападавших застрелили в течение восьми минут с момента первого вызова в 22:08 по лондонскому времени.
застрелили в течение восьми минут
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Полиция застрелила предполагаемого террориста в Брюсселе,

предполагаемого террориста
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Дайте угадать.... - наверное очередной представитель "мирного ислама", да?
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По новостям можно отслеживать перемещение х@йлоденех...)))
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Ето же насколько нужно быть у*баном и не любить свою жизнь чтобы делать такие терракты. Или Хуйло уже какие то особые таблетки в кремлевской лаборатории производит.
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Строители керчинского моста упали в воду всем автобусом.
Минус 17.


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Помнится мой приезд в Столицу Европы. Ни одного европейца кроме Туристов в Брюсселе не видел. Помню Зеленый пригорок около Европейского Парламента, на склоне которого отдыхали сотни мамаш в платках или парандже с кучей детей каждая. И все они Европейцы. Кстати, это одна из причин почему Америка за Трампа проголосовала.
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Я имел ввиду почему БЕЛАЯ Америка за Трампа. Это оказалось важнее его непонимания некоторых международных проблем.
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Ислам - страшная штука. Мозги совсем парализует хуже любой наркоты.
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напав і відгріб, в важкому стані, один військовий - легке поранення...
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В генах сидит злость. Это месть за крестовые походы. В христианском мире, эта злость не перенеслась бы через века, благодаря заповедям и теории всепрощения. Подставь левую щёку, если тебя ударили по правой.
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Поглянь довкола...хто притримується заповідей........
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Европе, даже если каждый день остреливать по 10 террористов, понадобится уже... ммм... несколько тысяч лет. Чтобы очиститься. Но... это без учёта нескольких факторов.
А если их учесть, то... радикальный ислам захватит Европу, а его носители естественно изведут до нуля местное население.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВооруженный мачете мужчина напал на военных в Брюсселе
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