 Вооруженный мачете мужчина напал на военных в Брюсселе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Soir.
По данным издания, сотрудник полиции выстрелил в нападавшего. На данным момент неизвестно, был ли он убит или ранен.
Сотрудники полиции также получили ранения в ходе инцидента.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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застрелили в течение восьми минут
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предполагаемого террориста
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Минус 17.
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А если их учесть, то... радикальный ислам захватит Европу, а его носители естественно изведут до нуля местное население.
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