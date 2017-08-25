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 Политика Украины
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 Луценко: Пока нет конкретных дат и цифр относительно новых представлений снятие неприкосновенности с нардепов

луценко неприкосновенность

На сегодняшний день нет конкретных дат и цифр относительно новых представлений относительно народных депутатов Украины.

Об этом сегодня журналистам заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

"Я называю имена в тот день, когда подписываю соответствующее представление в ВР. Только тогда, когда у меня будет завершен документ, только тогда будем озвучивать. Сейчас, пользуясь моментом хочу просто сказать: у нас нет ни конкретной цифры, ни контрольной даты. Так, судя по тем материалам, которые я вижу, у нас снова и снова в материалах проходят фамилии различных народных депутатов. Будет ли собрано достаточно доказательств для представления в ВР, пока рано говорить. Я этого не исключаю", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дезинформация и попытка политических манипуляций", - ГПУ о списке из 40 нардепов, которых хотят лишить неприкосновенности

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что "никакой охоты за депутатами нет, ибо в других уголовных делах, проходят также фамилии действующих министров, действующих должностных лиц других государственных структур".

"Прокуратура работает над любыми лицами, которые обоснованно подозреваются в криминальных действиях. Это не отдельные выборочные действия, а общая огромная работа", - подчеркнул он.

Луценко также отметил, что в производстве прокуратуры на сегодняшний день - 1 млн 700 тыс. дел по которым проходят, в частности, крестьяне, пенсионеры, депутаты и министры.

Также читайте: БПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко
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"Не корысти ради,а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"...(с).
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Как конфискованные "миллиарды Януковича" раздали друзьям Порошенка
"Средства Януковича" пошли на бюджетные дотации наиболее защищенным слоям населения - богатым друзьям Порошенко - аграрным баронам.

А на это что скажешь??
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Так вот с этих то друзей бы и начал, или в генпрокурора кишка тонка?
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Бриллиантовые прокуроры,это единственные,кого задержали за три года и то грузин и то его уже ушли Порошенки с Луценками и Медведчуками
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Ну, то есть, депутаты пока ровно, по-пацански всё между собой перетирают..
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А как обещал,но видать еще не было команды из АП.
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Хотел сгоряча написать ,кого надо расстрелять за эти три года,а потом осознал-расскачиваю лодку...Я же собачьей будки не постороил,а он.....Ему так сложно,а он для нас старается...
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Капец...чуть больше недели назад сам Луцык озвучил ФАМИЛИИ чуть ли ни 40 депутатов к которым готовят представление о снятии деп.неприкосновенности с открытием угол. дел..
И тут опана хфокус - и уже нет - ни дат, ни цифр, вообще никуя нет! Хм....так бы и сказал сразу что на измену их высадил и они мне занесли денежку и мы все порешали полюбовно... твари!
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Шкода, але Луценко як був губошлепом, так і залишився. Його місце поруч із Тарасом Черноволом. Слова Генерального прокурора повинні мати вагу, а в нього з рота суцільний пронос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко: Пока нет конкретных дат и цифр относительно новых представлений снятие неприкосновенности с нардепов
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