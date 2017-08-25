 Луценко: Пока нет конкретных дат и цифр относительно новых представлений снятие неприкосновенности с нардепов

Об этом сегодня журналистам заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.
"Я называю имена в тот день, когда подписываю соответствующее представление в ВР. Только тогда, когда у меня будет завершен документ, только тогда будем озвучивать. Сейчас, пользуясь моментом хочу просто сказать: у нас нет ни конкретной цифры, ни контрольной даты. Так, судя по тем материалам, которые я вижу, у нас снова и снова в материалах проходят фамилии различных народных депутатов. Будет ли собрано достаточно доказательств для представления в ВР, пока рано говорить. Я этого не исключаю", - отметил Луценко.
Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что "никакой охоты за депутатами нет, ибо в других уголовных делах, проходят также фамилии действующих министров, действующих должностных лиц других государственных структур".
"Прокуратура работает над любыми лицами, которые обоснованно подозреваются в криминальных действиях. Это не отдельные выборочные действия, а общая огромная работа", - подчеркнул он.
Луценко также отметил, что в производстве прокуратуры на сегодняшний день - 1 млн 700 тыс. дел по которым проходят, в частности, крестьяне, пенсионеры, депутаты и министры.
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"Средства Януковича" пошли на бюджетные дотации наиболее защищенным слоям населения - богатым друзьям Порошенко - аграрным баронам.
А на это что скажешь??
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И тут опана хфокус - и уже нет - ни дат, ни цифр, вообще никуя нет! Хм....так бы и сказал сразу что на измену их высадил и они мне занесли денежку и мы все порешали полюбовно... твари!
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