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 "Раздуваемая шумиха носит искусственный характер", - МИД РФ назвал "исключительно оборонительными" военные учения "Запад-2017"

беларусь учения 2017 запад

МИД России назвал "шумихой" материалы западных СМИ о российско-белорусских учениях "Запад-2017"

Об этом сообщается на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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"Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

В нем говорится, что "общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года".

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"Так, к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек - от ВС Республики Беларусь, 5500 человек - от ВС Российской Федерации, из них на территории Республики Беларусь - около 3000 человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей. Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями", - говорится в комментарии МИД РФ.

В российском ведомстве считают, что "именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе".

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Напомним, российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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так что там, путин нападет или нет, кто в курсе?)))
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Уже напал.Вы не в курсе?
Не смешно,знаете ли...
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Ну ему смешно. Им за поребриком это очень смешно. Это для нас война боль и слезы, а для них веселуха и радость
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Эх..,а как было бы защибись,если бы этих ушлёпков..,выкинули бы из ООН,как в 1939 энту мразь выбросили из Лиги за бомбёжку Хельсенки.Таки,шо тогда(ЛН) ..,шо зараз рулят веганы..,но Лига Наций хотя бы показала зарвавшемуся быдлу своё фу.
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ну мы сами четко не признали состояние войны, поэтому грех на оон стрелки переводить...да и пока у раши там право вето с оон нет толку
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смешно видеть, как играет очко у диванных вышиватных патриотов)
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В Енакиево тоже пели вместе со всеми харьковчанами на стадионе.Спасибо за включенную мобилу родственниками.
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ну тогда же слабенько напал, а сейчас вот с беларуси может миллионной армадой напасть)))
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и на счет этого заявления, в раиси "ни пары з вуст".... "молчит как воды в рот набрали".... и т.д.
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Да, Польша и Финляндия помнит, как в 1939 русня к ним обороняться через границу полезла.
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Навчання такого рівня коштують немало.Чим більше кацапня викине бабла на вітер тим краще. А потім буде дімон казати,що денег нет но ви держитесь.
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кацапский мид можно не цитировать-их кроме самих кацапов вряд ли кто воспринимает серьезно
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Ну такие сверхдержавы как Науру и Вануату их тоже серьезно воспринимают. Так что ихний Мид имеет огромный политический вес
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Не,а это ожиревшее совершенство чучхеизма..,не шо..,- ваще никтто.. ,це Вы заздрите!!!
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раша то є завжди Брехня навіть не патологічна а генетична...
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Какие там могут быть учения когда элиту воиск в сирии и Донецке покрамсали, то послали бригаду с надувными танками
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А в 2008 году не было шумихи и полезли как ТАРАКАНЫ!!!
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Я тоже считаю что не надо шуметь, надо направить в сторону этих учений десяток томагавков и пусть дрессеруются
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"Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

А название "учений" чисто случайно назвали в честь одного из скрепных "врагов".
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Интересно-интересно...
Всё тайное становится явным.

Только как всегда перекручено: Парашенко к власти пропихивал Сурков, а виноват, оказывается, Наливайченко...
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как мало кацапу надо для воспламенения пукана .в ты как думал?это многоходовочка...месть чеченцев.они задумали погубить расеюшку-и они ее погубят.сурковым ли,порошенкой,кадыровым-неважно.главное хуйла заставить ошибки делать и довести ымперию до цугундера
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А Роттердам+ - это чтобы путена жаба от зависти задавила...
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Никогда не верьте русским и не будите обмануты !
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На учения параши , можно сказать одно - вовремя Европа подтянула оружие и подготовила армию. Чего ждать от шизика педофила уже ясно всем
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В России установлена тотальная слежка за населением

"Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. "
25 августа 2017 г.
Международная правозащитная группа «Агора» обнародовала доклад «Россия под наблюдением - 2017: как чекистский режим выстраивает систему тотального контроля над гражданами», в котором эксперты рассказали о методах слежки за представителями оппозиции и журналистами.

Доклад, опубликованный изданием Republic, охватывает период с мая 2016-го по апрель 2017 года и является, по словам его составителей, в определенной степени продолжением опубликованного год назад аналогичного исследования, посвященного используемым чекистским режимом технологиям слежки.
Год назад эксперты писали, что за последние годы на России была создана т.н. «комплексная система контроля», нацеленная на гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции.
В 2016-2107 годах продолжали поступать сообщения об усилении тотальной слежки за активистами. Взятый Кремлем курс на борьбу с анонимностью в интернете и новые законы свидетельствуют о том, что контроль над гражданскими активистами - только одна из преследуемых целей, отмечается в исследовании.
По мнению составителей доклада, чекисты намерены собрать полную информацию не только обо всех путинских рабах (то бишь россиянах) но и тех, кто проживает в стране временно.
В сферу интересов Лубянки также входят постоянно и временно проживающие за рубежом граждане, владельцы иностранной недвижимости, банковских счетов и компаний, футбольные фанаты и сотрудники правоохранительных органов.
Как отмечается в докладе, применяющаяся «под предлогом обеспечения общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму» система включает в себя регистрацию по месту пребывания и жительства, контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват электронной почты, сбор, анализ и систематизацию биометрической информации.
По данным «Агоры», чекисты используют и явно криминальные методы - например, взломы интернет-аккаунтов, нелегальную прослушку телефонов, наружное наблюдение и сбор информации о неблагонадежных гражданах и организациях.
Эксперты «Агоры» пришли к выводу, что ключевым моментом в создании системы слежки стал так называемый «пакет Яровой», хотя в условиях экономического кризиса у Кремля пока нет ресурсов для полной реализации чекистских «законов».
По разным оценкам, затраты на выстраивание системы электронной слежки могут составить от 130 млрд до 10 трлн рублей. Чекисты в своем рэкетирском стиле обязали операторов связи и интернет-сервисов самим потратиться на сбор и хранение трафика. Те в свою очередь уже начали поднимать цены на услуги. В конечном итоге, оплачивать тотальную слежку ФСБ за чекистскими рабами будут сами рабы.
Правозащитники указывают на полную бесконтрольность такого вмешательства в частную жизнь путинских рабов. В этой сфере отсутствует как гражданский, так и судебный контроль, поскольку суды выносят решения в интересах кремлевского режима. В результате каждый житель России подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным, возмущаются правозащитники.
Право на неприкосновенность частной жизни и принцип презумпции невиновности в таких условиях лишаются всякого смысла, а интенсивность вмешательства в жизнь граждан постоянно увеличивается, констатировали в «Агоре».
Эксперты напоминают о брехливом заявлении Путина, сделанном им в недавно вышедшем фильме американского режиссера Оливера Стоуна - о том, что кремлевский режим якобы не ведет слежку за гражданами. Прикинувшись дурачком, Путин «пояснил», что на России, в отличие от США, якобы нет такой технической возможности. Однако эксперты «Агоры» пришли к выводу, что все происходящее в последние годы свидетельствует об обратном - просто Кремль не хочет привлекать к этой стороне своей деятельности внимание.
Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. В мае были приняты поправки в УК России об «административном надзоре за лицами, отбывавшими наказания за экстремистские преступления и освобожденными из мест лишения свободы».
Существует и негласная форма такого контроля в виде постановки на т.н. «профилактический учет», говорится в докладе. Также ведется целый ряд разнообразных списков и баз данных на граждан и организации, считающиеся «неблагонадежными», отмечают правозащитники.
Как говорится в докладе, зачастую информация об определенных лицах, прежде всего оппозиционных активистах, сознательно передается силовым бандам, которые организует и контролирует ФСБ или государственным СМИ - для проведения акций устрашения и съемок пропагандистских сюжетов.
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680 единиц боевой техники переброшено в Беларусь. Армия - не армия, но полнокровная танковая дивизия
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Шановни беларусы, вы должны понимать что пустить рашистов на свою землю ( для совместных учений) просто , а выгнать будет не возможно. И не я буду я, если рашисты через пару лет не полезут воевать вашими руками, прячась за спинами ваших детей и женщин
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Вы поимите что хуйлу терять нечего он убьет всех, он перебьет всю рашу , лишь бы усидеть на троне.
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Для чего Лукашенко подставляет вас? Для того что бы сдохнуть в кресле президента передав его по наследству, европеицы ему не позволят править вечно.
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Уж если Украина(с сильнейшей армией на континенте) не может их выгнать, то нам уж и подавно не справиться.
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Не знаю, как насчет учений, но не хотелось-бы на територии Литвы убивать соседей беларусов ( и надеюсь, что у Президента Беларусии Лукашенка хватит ума не дать хуйло нападать на Литву), а кацапнят не жалко. Будем салярку делать и одобрение марки EurKatsapKaput.
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У него хватило ума пустит рашистские воиска в Беларусь , что будет дальше и так понятно.
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в минимордоре беларусы не виноваты, просто у них цыган лука слишком хитрожопый оказался.
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Насчет Лукашенка: он умный. И понимает, что в случае нападения Хуйлостании на страну НАТО через Беларусь, будут гореть Калининград (весь) и та часть Беларусии, где сидят вооружонные кацапские ихтамнеты. Поэтому думаю, что Александр Лукашенко если и даст дабро пуцинским пидорам напасть на Литву или другое НАТОвское государство, это только ,,благодаря" шантажа или угроз хуйла. Сам ,,с дуру" Лукашенко на это не пойдет.
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"не хотелось-бы на територии Литвы убивать соседей беларусов" - идиот или провокатор? Ну ка поведайте, когда и на кого нападали беларусы?
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В Волгоградской области из-за сильных природных пожаров эвакуированы более тысячи жителей села Оленье, готовятся к эвакуации в селах Екатериновка и Песковатка. Досрочно прекращены смены в лагерях "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна", где отдыхают 714 детей. Часть отдыхающих уже вывезена из опасного района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.Кроме того в Дубовском районе области из-за сильной задымленности спасателям пришлось перекрыть движение на участке федеральной трассы Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград". В районе пожара начал работать оперативный штаб, который возглавил губернатор Андрей Бочаров. Организуются места для остановки дальнобойщиков и обеспечение водителей питьевой водой и всем необходимым.Из-за природных пожаров 23-25 августа в области сгорели уже 155 строений. Сегодня в трех муниципалитетах региона возникли четыре новых очага возгорания. ---- гори , гори ясно , чтобы не погасло
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нету никакой на роиси. а русня придумана в генштабе монгольской орды только для того чтобы можно было этих рабов и смердов как то называть.
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оно то так, только сябрам желательно взять под охрану свои картофелехранилища а то неровен час там появятся зеленые колорадские жуки и начнут блеять - дайош менцкую народную рецпублеку, хуйло ввиди.
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Кто же конкретно угрожает России? От кого же оборонительный союз создает Россия? Неужели от демократических стран объединенной Европы,которые стоят за мирное развитие Европы, отказа от войнных способов решения политических проблем? Или от Украины, о чем с утра до ночи визжит российское ТВ? А может Путин и его банда прежде всего хотят защитить свою власть и награбленное у народа? Так пускай так и говорят, а не дурят людям головы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Раздуваемая шумиха носит искусственный характер", - МИД РФ назвал "исключительно оборонительными" военные учения "Запад-2017"
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