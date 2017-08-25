 "Раздуваемая шумиха носит искусственный характер", - МИД РФ назвал "исключительно оборонительными" военные учения "Запад-2017"

Об этом сообщается на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.
В нем говорится, что "общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года".
"Так, к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек - от ВС Республики Беларусь, 5500 человек - от ВС Российской Федерации, из них на территории Республики Беларусь - около 3000 человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей. Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями", - говорится в комментарии МИД РФ.
В российском ведомстве считают, что "именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе".
Напомним, российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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Не смешно,знаете ли...
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А название "учений" чисто случайно назвали в честь одного из скрепных "врагов".
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Интересно-интересно...
Всё тайное становится явным.
Только как всегда перекручено: Парашенко к власти пропихивал Сурков, а виноват, оказывается, Наливайченко...
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"Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. "
25 августа 2017 г.
Международная правозащитная группа «Агора» обнародовала доклад «Россия под наблюдением - 2017: как чекистский режим выстраивает систему тотального контроля над гражданами», в котором эксперты рассказали о методах слежки за представителями оппозиции и журналистами.
Доклад, опубликованный изданием Republic, охватывает период с мая 2016-го по апрель 2017 года и является, по словам его составителей, в определенной степени продолжением опубликованного год назад аналогичного исследования, посвященного используемым чекистским режимом технологиям слежки.
Год назад эксперты писали, что за последние годы на России была создана т.н. «комплексная система контроля», нацеленная на гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции.
В 2016-2107 годах продолжали поступать сообщения об усилении тотальной слежки за активистами. Взятый Кремлем курс на борьбу с анонимностью в интернете и новые законы свидетельствуют о том, что контроль над гражданскими активистами - только одна из преследуемых целей, отмечается в исследовании.
По мнению составителей доклада, чекисты намерены собрать полную информацию не только обо всех путинских рабах (то бишь россиянах) но и тех, кто проживает в стране временно.
В сферу интересов Лубянки также входят постоянно и временно проживающие за рубежом граждане, владельцы иностранной недвижимости, банковских счетов и компаний, футбольные фанаты и сотрудники правоохранительных органов.
Как отмечается в докладе, применяющаяся «под предлогом обеспечения общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму» система включает в себя регистрацию по месту пребывания и жительства, контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват электронной почты, сбор, анализ и систематизацию биометрической информации.
По данным «Агоры», чекисты используют и явно криминальные методы - например, взломы интернет-аккаунтов, нелегальную прослушку телефонов, наружное наблюдение и сбор информации о неблагонадежных гражданах и организациях.
Эксперты «Агоры» пришли к выводу, что ключевым моментом в создании системы слежки стал так называемый «пакет Яровой», хотя в условиях экономического кризиса у Кремля пока нет ресурсов для полной реализации чекистских «законов».
По разным оценкам, затраты на выстраивание системы электронной слежки могут составить от 130 млрд до 10 трлн рублей. Чекисты в своем рэкетирском стиле обязали операторов связи и интернет-сервисов самим потратиться на сбор и хранение трафика. Те в свою очередь уже начали поднимать цены на услуги. В конечном итоге, оплачивать тотальную слежку ФСБ за чекистскими рабами будут сами рабы.
Правозащитники указывают на полную бесконтрольность такого вмешательства в частную жизнь путинских рабов. В этой сфере отсутствует как гражданский, так и судебный контроль, поскольку суды выносят решения в интересах кремлевского режима. В результате каждый житель России подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным, возмущаются правозащитники.
Право на неприкосновенность частной жизни и принцип презумпции невиновности в таких условиях лишаются всякого смысла, а интенсивность вмешательства в жизнь граждан постоянно увеличивается, констатировали в «Агоре».
Эксперты напоминают о брехливом заявлении Путина, сделанном им в недавно вышедшем фильме американского режиссера Оливера Стоуна - о том, что кремлевский режим якобы не ведет слежку за гражданами. Прикинувшись дурачком, Путин «пояснил», что на России, в отличие от США, якобы нет такой технической возможности. Однако эксперты «Агоры» пришли к выводу, что все происходящее в последние годы свидетельствует об обратном - просто Кремль не хочет привлекать к этой стороне своей деятельности внимание.
Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. В мае были приняты поправки в УК России об «административном надзоре за лицами, отбывавшими наказания за экстремистские преступления и освобожденными из мест лишения свободы».
Существует и негласная форма такого контроля в виде постановки на т.н. «профилактический учет», говорится в докладе. Также ведется целый ряд разнообразных списков и баз данных на граждан и организации, считающиеся «неблагонадежными», отмечают правозащитники.
Как говорится в докладе, зачастую информация об определенных лицах, прежде всего оппозиционных активистах, сознательно передается силовым бандам, которые организует и контролирует ФСБ или государственным СМИ - для проведения акций устрашения и съемок пропагандистских сюжетов.
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