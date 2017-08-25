 Порошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в Едином реестре электронных деклараций.
Покупателем имущества указан Игорь Мозоль.
Гражданин с таким именем и фамилией работает на должности директора по экономической безопасности ПАО "Киевгаз", но он изменений в свою декларацию не вносил.
Также президент задекларировал 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестиционном банке.
Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. В Украине систему внедрили в 2016 году.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Порошенко задекларировал за 2016 год 12,296 млн грн доходов. В частности, его зарплата составила 366,3 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26,25 тыс. грн, а проценты от вклада в Международном инвестиционном банке - 11,9 млн грн.
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Як конфісковані "мільярди Януковича" роздали друзям Порошенка.
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/24/628361/
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До честі Порошенка він почав реально воювати за Донбас і якби кацапи не завели війска, то в кінці вересня був би парад перемоги у Донецьку. Та навіть за втручання кацапів неконтрольована територія зараз у двічі менша, ніж була на 10 червня, день вступу Порошенка на посаду президента.
Тож пацак, встав цак у ніс і сиди у гравіцапі!
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Про це не знає тільки ідіот, цього не розуміє тільки йулінець, а робить вигляд що не розуміє лиш агент ФСБ!
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В Дебальцево ні хто нікого не кидав! Віс вийшли, крім добробату "Кривбас", який здався разом з комбптом в полон! Ці 109 чоловік єдини полонені за час дебальцевських боїв!
Ви або ФСБшний торль, або не сповна розуму!
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Нада скинуться всем, бо стыдно за такого президента-нищеброда.
У меня пенсия маленькая, но хорошая ( спасибо, шо платят!) и по СМСке я 5 гривен ему скину.
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3 роки грабувати Україну і задекларувати 8000 дол?
ПРи 4 міліардах хабарів
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