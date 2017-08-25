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 Политика Украины, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:декларация (1016) Порошенко (13632) электронное декларирование (583)

 Порошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко получил 172 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в Едином реестре электронных деклараций.

Покупателем имущества указан Игорь Мозоль.

Гражданин с таким именем и фамилией работает на должности директора по экономической безопасности ПАО "Киевгаз", но он изменений в свою декларацию не вносил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК без обсуждения утвердило результаты проверки деклараций Порошенко

Также президент задекларировал 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестиционном банке.

Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. В Украине систему внедрили в 2016 году.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Порошенко задекларировал за 2016 год 12,296 млн грн доходов. В частности, его зарплата составила 366,3 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26,25 тыс. грн, а проценты от вклада в Международном инвестиционном банке - 11,9 млн грн.


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Каждый день по ТВ,Порошенко раскабанел ,уже костюм размер XXXL
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Для однотуровых жопоголовов.
Як конфісковані "мільярди Януковича" роздали друзям Порошенка.
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/24/628361/
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Жалко нет в стране Саакашвили,он бы сейчас прокомментировал эту новость
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а без нахождения в Украине он не может прокоментировать?
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Аудитория не та,ютюб несколько процентов смотрит,цензор ещё меньше
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24 канал садового еще более менее нормальный
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Ішо? Хтось не знає що Порошенко не бідний? Мене більше турбує звідкіля гроші у Ляшка, та звідки, насправді, гроші у патентованого антикорупціонера Лєщенка. а ще цікаво, на що живе ще один правдоборець, Шабунін.
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а зачем крайности, или бомжа или олигарха?на западе чаще всего сильно богатые в политику не идут, ну разве что берлускони был некоторое время
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я не знаю ,зачем крайности...ну так уж пролетарийцы устроены
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А ничего так, что больше половины парламента США миллионеры и мультимиллионеры?
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Это как-то связано с наличием миллионеров в парламенте США? Не думаю, что муниципальный дворник со своей зарплаты собрал миллионы и сел в кресло сенатора.
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Только имбецил может сравнивать самую Богатую страну мира и самую нищую в Европе,а нищая Украина именно благодаря миллиардерам ворам
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Я вроде бы вопрос задала, а не сравнивала экономику стран и зарплаты. Или Вам без разницы куда про воров втиснуть?
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Если по вашему экономика страны и зарплаты её граждан не связаны,то вы не окончили среднюю школу
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думаю, тут надо равнятся на европу, тем более, если мы стремимся туда влезть, хоть чучелом, хоть тушкой)
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Равняться надо на здравый смысл......... Кстати стала сейчас смотреть продолжение Слуга народа, честно говоря в шоке, рекомендую
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посмотрел еще вчера, да сильный фильм, особенно мне финал понравился...вот за такого деятеля, который не идет на поводу ни у востока, ни у запада и надо голосовать...но где ж такого взять, и как раскрутить при преобладании олигархических сми?
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Досмотрю, расскажу как воспринялось в целом
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Порошенко перед выборами брехал,как и Януковичу не снилось,АТО за две недели,в глаза врал,свинья к корыта хотела
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там еще манипуляции были, как о единственном кандидате от демсил и необходимости выборов "водинтур"
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В один тур дійсно було необхідно, бо чмо, яке тут піарять як "кровавого пастора" сиділо і жувало соплі, а сепарська зараза розповзалася! Другий тур продовжив би соплежуйство ще на 3 тижні і хто б від цього виграв?
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.........а так соплежуйство идет четвертый год!
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Він не казав, що АТО закінчиться у 2 тижні. Він, критикуючи нерішучість тодішніх постмайданних керівників казав лише, що АТО на повенно тривати місяці, а години чи дні, в гіршому разі пару тижнів. Це називається "риторична фігура", якщо ви не знали.
До честі Порошенка він почав реально воювати за Донбас і якби кацапи не завели війска, то в кінці вересня був би парад перемоги у Донецьку. Та навіть за втручання кацапів неконтрольована територія зараз у двічі менша, ніж була на 10 червня, день вступу Порошенка на посаду президента.
Тож пацак, встав цак у ніс і сиди у гравіцапі!
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Порошенко БРЕХАЛ,прекрасно знал,что войну он не сможет закончить,а к корыта очень хотелось и не зря,уже рожа стала по размеру,как жопа
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Кацапити завели 4-5 тис. віська в період з 14 до 16 серпня. Оскільки в АТО тоді брало участь від 9 до 12 вояків, і це всіх разом, і ЗСУ, і добровольців і мєнтовських рот, де бєркутня від люстрації відмивалася, а все боєздатне військо налічувало 30-35тис, то поява такої кількості кацапні змінила розклад сил. Перекинуть резарви було ні з відкіль. Хтось мав стояти і на кордоні з Кримом і у Сумській обл. і у Харківській!
Про це не знає тільки ідіот, цього не розуміє тільки йулінець, а робить вигляд що не розуміє лиш агент ФСБ!
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Хватит скыглыть,пацанов в ДАПе кто бросил в окружении?В Дебальцево,кто бросил в котле?Порошенко не главнокомандующий,он идиот,способный провести только парад
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Ні хто їх не кидав! ДАМ обороняли доти, доки було можливо.
В Дебальцево ні хто нікого не кидав! Віс вийшли, крім добробату "Кривбас", який здався разом з комбптом в полон! Ці 109 чоловік єдини полонені за час дебальцевських боїв!
Ви або ФСБшний торль, або не сповна розуму!
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Не трынди, шушара! Кривбасс до последнего патрона держал позиции! Их просто бросили жополизы шоколадные из ГШ! За Иловайск все на 51 бригаду свалили, а за Дебальцево Кривбасс виноват..........петесоски в своем репертуаре!
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Главнокомандующий ни в чем не виноват,это совок
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муженко рассказывал, что дебальцево это вообще блестяще проведенная операция
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Кривбас опинився в оперативному оточенні. Хлопці із 128 у Рідкодубі та Нікішиному по тижню відбивалися в подібних умовах, поки їх не роздлоковували. Але тут на передку чомусь опинився комбат, і хлопці що досі билися як леви раптом стали вівцями і здалися, відкривши дорогу на Дебальцеве. Кацапи вийшли в район вокзаалу. Далі робити вже було нічого.
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Порошенко бросил людей умирать в ДАПе,в Дебальцево,трупы ещё не остыло эта свинья уже перед камерами скатилась,не вывел,что бы не упал его рейтинг
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Вірний Йулінець! я впізнаю Йуліну школу, ні хто нікого не кидав. Це йулінк фішка нахабно стверджувати що біле то чорне.
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Ну, и что дальше? Разорвали, как Грузия, дипотношения, ввели ВП? Ой, да ни разу.........сообразили Роттердам + с Ахметкой на пару. Это все что нужно знать, а остальное -- развод лохов!
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порохобот, если мы тут начнем про ложь и манипуляции пороха рассказывать, то список будет длинный...почему рошен не продал, как обещал, или хотя бы липецкую фабрику?а ну да, как настоящий барыга ждал, пока дадут хорошую цену, и дождался, пока ее по приказу куйла не арестовали)
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Узбагойся, вірний йулінець, тебе теж вилікують!
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Ющенка не трогай,это монах,по сравнению с шоколадные Брехтом,на зарплате у Фирташ и Медведчука
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А законність отримання цих великих статків тебе зовсім не турбує? Ні порошенка, ні ахметова, ні когось іншого з олігархату? Не зацікавив би незалежний аудит якоїсь авторитетної міжнародної аудиторської компанії, наприклад - «PricewaterhouseCoopers»?
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У Путина тоже старая Волга задекларирована,еле с Порошенко концы сводят
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Стырил столько, что уже не посадят, поэтому продал подстраховочную (для поездок в суд) инвалидную коляску и носилки..
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Ланос продал от отечественного производителя Тариэла Всадзе. Ой, нет Ваз-2110, но под названием Богдан. Петя ж все-таки патриот!
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Як шапкокрад. Продав квартиру і скупив пів України.
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он руководит баранами зачем их продавать?
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Блин! Да он беден как церковная крыса! Это враги на его наговаривают всё!
Нада скинуться всем, бо стыдно за такого президента-нищеброда.
У меня пенсия маленькая, но хорошая ( спасибо, шо платят!) и по СМСке я 5 гривен ему скину.
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Липецкому надо срочно выдать помощь от государства,а то он так долго с такими доходами не протянет
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а я пончіку співчуваю - які турботи акі кінь в милі, вспівай тіки декларувати...бідна людина...
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Порошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества

Порошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества - Цензор.НЕТ 4076
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...та это он внеочередной раз лапшу людям вешает.
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воно задекларувало собачу будку записану на тьощу, у самого нiц нема крiм дiрявих шкарпеток i облiзлих хвантiков рашен...
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А как он бедолага выживает на эти деньги уму не постижимо...
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Я фигею без баяна!У меня було три квартиры,до войны.Зараз две.Де мое отчуждение?
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Нi.Краще так для порохоботiв.В мене було 3 три квартиры,три авто.Зараз две квартиры,авто три,але 2 на приколе,чекають покращень,езжу на одной.Жити стало краще,жити стало веселей
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Интересно,наш барыга хоть копейку пожертвовал на войну или скорее удавится.
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да воно із нас просто сміється!
3 роки грабувати Україну і задекларувати 8000 дол?
ПРи 4 міліардах хабарів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества
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