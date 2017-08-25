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 Политика Украины
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 Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс, - Пристайко

Введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте: Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре

По его словам украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, есть какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны реализовать, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - Ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто эти инициативы блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска-2".

О том, что Украина осенью 2017 года выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил 22 августа президент Украины Петр Порошенко.
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страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать.
обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россиия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - «ихтамнет». Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остаётся договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют.
Ввод миссии миротворцев ООН на ДОНБАСС существует только теоретически ЕВГЕНИЙ МАРЧУК
Так что для ввода миротворцев ООН необходимо признать , что у нас гражданская война. Похоже этого и добивается порошенко.
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Та ты шо?! Классно так - с заглавной, да ещё и по имени аж Президентом указал плешивого урода. Юрист хренов...
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Если это внутренний конфликт, можно обходится без согласия параши. Отказаться от парашинских " миротворцев" можно доказав что параша заинтересованное лицо в воине в Украине, а доказательство- отжатие и ГЛАВНОЕ НАРУШАЮЩЕЕ ВСЕ Международные законы- присоединение к себе Крыма !!!! Который является территорией Украины !!!! Хуйло хам- их там нет, решение жителей Крыма и т д . Только вот один момент.... Хуйло должен был сказать - извините жители Крыма , но вы имеете принадлежность к другои стране, поэтому я рад что вы к России тяготеете , ну даваите мы на вашу защиту от хунты , вам дадим воиска, но присоединять мы вас не можем , будьте автономией, требуйте свои права и желания. Хуйло сделал самую огромную ошибку , он присоединил официально чужую территорию. Крым утянет всю парашу на дно. А знаешь почему ельцин не взял Крым в 91 году? Он человек старой системы , знал что Крым будет геморроем , от того Россия когда то и обменяла Крым, что бы не возиться с ним.а хуйло - гопник. Его даже в кгб молью звали
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Самый прикол. Смотрел программу с россииским экономистом и он сказал что в Москве цены на недвижимость упали в 3 раза!!!! Вы представляете что на переферии происходит?
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А ми думали,що блокує Науру і Вануату,а воно ось як виходить...
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Начинать выводить рашистские воиска с Донбасса , надо с Преднестровья.Когда их пнут от в одном месте под зад, дальше они будут более уступчивыми
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Мокшам мир на Дамбасі не потрібен, та й юзівській гопоті теж.
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А миру параша не нужна, по краинеи мере сильная и обеспеченая, уже поняли что стоит покаявшемуся идиоту дать свободу он снова начнет идиотничать. Так что рашу переведут на сухой паек. Надо сказать в раше пока хорошее обеспечение, ротентрахи в свои торговые центры прут все и много( ну может качество не очень), только у нищего населения денег нет на то что бы все это покупать. Надо сказать что многим крупинкам надо искать другие места инвистиций( я имею ввиду россииским толстосумам) а то можно все просрать
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Не АТО, а война: Кравчук призвал расставить все точки над "і"
Чтобы получить компенсацию ущерба от России после войны, Украине стоит отказаться от понятия АТО, отметил экс-президент
Украина должна назвать конфликт на Донбассе с Россией войной и отказаться от понятия АТО (Антитеррористическая операция), так как это может негативно аукнуться после окончания противостояния. По его словам, это принципиальный момент, который в будущем будет играть важнейшую роль. . Они ведут против нас войну, а мы против них АТО. Это вопрос принципиальный. Это не просто категории. Война же закончится. Чтобы возмещать все последствия, нам нужно будет доказать, что это была война. Они скажут: вы же говорили, что вы в АТО. Надо поставить точки над "і". Назвать вещи своими именами в отношении России, которая ведет агрессивную войну против Украины. И не имеет значения - это война гибридная или это информационно-правовая, или диверсионная, любая, это война. Война не просто война, а за захват территорий", - сказал Кравчук.

Но нашА ВЛАСТЬ этого не делает. , онИ не сдают своих торговых партнеров, , чтобы потом можно было взыскать с орды. за убиенных и ущерб.
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Кравчук, кстати, вчера назвал Украину девкой, которая мечется между двумя мужиками.
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Так ведь этот вопрос Петя только собирается поднять в сентябре на заседании ООН. Как же они сейчас могут блокировать?
Интересно, захотят-ли сами войска ООН встать между двумя сторонами? Они всегда берегут свои жизни.
Впрочем, в средине сентября ситуация должна проясниться.
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Пора исключать Казлостан из всех Международных организаций...
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это не на повестке дня у "международных организаций". Всегда необходима площадка длы диалога и сдержанного оптимизма.
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Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс, - Пристайко
...вот по этой самОЙ причине весь мир заблокирует всю козломордию, ни инвеста, ни кредитов,
ни тегнологий, ни виз ( да будет так сказал Великий Писец и мистер Отсосуев)
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переводя на криминальный кодекс.... УБИЙЦА не дает разрешение на ЕГО УСМИРЕНИЕ!!! ((
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можно подумать,что кондитер этого не знает. Но продолжает пиариться на теме миротворцев оон. Ну а порохоботы дружно подпевают
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Ну это уже даже не смешно. Серьёзно обсуждать этот цирк, хотя он ну ничем не отличается от прошлогоднего и позапрошлогоднего.
Бла-бла цирк порохни.
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ЕСЛИ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ НАКАЗАТЬ УБИЙЦ И ПРЕСТУПНИКОВ - ЗНАЧИТ ОНИ ЗАОДНО !!!
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Кацапы блокирую любые наши инициативы. А хто-то рассчитывал на другой вариант?
То, шо теперь? Опустить руки и обтекать?
Блокируйте торговлю с кацапами, введите визовый контроль, порвите культурные и религиозные связи, а потом скулите, шо кацапы (оказывается!) нам шо-то блокируют ( с чего бы это вдруг?).
Иначе, грёбаный цирк получается... Прожираете попусту деньги, дипломаты.
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Ну значит все ети движения с Федерашкой и переговорами никчему не привели, что и реально ожидалось. Нужно включать план Б уничтожение Федерашки економически и физически.
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Блядь, устал уже всем объяснять, эта суканедоимперия вас не отпустит, хватит уже смотреть в розовые очки, это сосед, который воспринимает вас как недообразование, квазириспублику, малороссиию, на территории которой народец ебанулся, прыгая. Вы поймите - для Украины Россия враг. Точка. Для дурных разжовываю - любая империя, недоимперия, пытается иметь зоны влияния, сателитов, Украина для них и есть зона геополитического интереса. Вы, Господа просто зона интереса для удовлетворения самовеличия лидеров недоимперии. Тут же всплывают и экономические состовkяющие. Без вас - они слабы (SS-19), и они это понимают, они будут за это воевать, и мои прогнозы вывода российских войск с Донбасса - увы ошибочны. Войну может закончить только полное ослабление россии как источника агрессии. Должен быть полный подрыв экономики мордора, иначе будет страшная война, сначала с Украиной, потом не знаю даже... Вообщем если худшего придурка в истории россии не остановят собственные нувориши - будет пи"да
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Стоит даже с пропагандической точки зрения использовать этот вопрос. Рашка то блокирует полюбому, но Порошенко потом раз 100 должен указать, кому эта война нужна? По крайней мере украинцы на Донбассе и в Крыму должны это будут услышать...
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Перечитал написанное и самому стало страшно. Все в темных тонах, а это не правильно и не совсем жизненно. По сему пытаюсь исправиться. Кощей конечно никуда не уйдет, но фактор сдерживания думаю его остановит. Уж очень многие бывшие его клиенты сказали ФУ ботексный. ОН, если вы заметили, очень обидчив, этого и опасаются нормальные пацаны из Европы и Мира, Похоже с ним работают психологи. А мы пойдем другим путем - "положи гранату, мальчик. президент идет". Шутка конечно, но как бы она всем жизнь продлила. Не знаю, что получится у западных спецов, но дорогие ССО, убейте плиз, кажый, своего личного путенга
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс, - Пристайко
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