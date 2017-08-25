 Россия блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс, - Пристайко

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По его словам украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы урегулирования ситуации на Донбассе.
"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, есть какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны реализовать, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - Ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто эти инициативы блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", - заявил Пристайко.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска-2".
О том, что Украина осенью 2017 года выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил 22 августа президент Украины Петр Порошенко.
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обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россиия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - «ихтамнет». Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остаётся договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют.
Ввод миссии миротворцев ООН на ДОНБАСС существует только теоретически ЕВГЕНИЙ МАРЧУК
Так что для ввода миротворцев ООН необходимо признать , что у нас гражданская война. Похоже этого и добивается порошенко.
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Чтобы получить компенсацию ущерба от России после войны, Украине стоит отказаться от понятия АТО, отметил экс-президент
Украина должна назвать конфликт на Донбассе с Россией войной и отказаться от понятия АТО (Антитеррористическая операция), так как это может негативно аукнуться после окончания противостояния. По его словам, это принципиальный момент, который в будущем будет играть важнейшую роль. . Они ведут против нас войну, а мы против них АТО. Это вопрос принципиальный. Это не просто категории. Война же закончится. Чтобы возмещать все последствия, нам нужно будет доказать, что это была война. Они скажут: вы же говорили, что вы в АТО. Надо поставить точки над "і". Назвать вещи своими именами в отношении России, которая ведет агрессивную войну против Украины. И не имеет значения - это война гибридная или это информационно-правовая, или диверсионная, любая, это война. Война не просто война, а за захват территорий", - сказал Кравчук.
Но нашА ВЛАСТЬ этого не делает. ,
онИ не сдают своих торговых партнеров,, чтобы потом можно было взыскать с орды. за убиенных и ущерб.
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Интересно, захотят-ли сами войска ООН встать между двумя сторонами? Они всегда берегут свои жизни.
Впрочем, в средине сентября ситуация должна проясниться.
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...вот по этой самОЙ причине весь мир заблокирует всю козломордию, ни инвеста, ни кредитов,
ни тегнологий, ни виз ( да будет так сказал Великий Писец и мистер Отсосуев)
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Бла-бла цирк порохни.
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То, шо теперь? Опустить руки и обтекать?
Блокируйте торговлю с кацапами, введите визовый контроль, порвите культурные и религиозные связи, а потом скулите, шо кацапы (оказывается!) нам шо-то блокируют ( с чего бы это вдруг?).
Иначе, грёбаный цирк получается... Прожираете попусту деньги, дипломаты.
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