 Киевское "Динамо" официально отказалось ехать на матч в Мариуполь. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
"В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское "Динамо" до сих пор не сообщило руководству ФК "Мариуполь" о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.
Официально заявляем, что это - инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты. Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК "Динамо" заранее проинформировал ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе.
Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов", - гласит текст заявления "Динамо".
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І це я не про саму команду, а про "братиків"!
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