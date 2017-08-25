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Все про:Динамо (717) Мариуполь (4140)

 Киевское "Динамо" официально отказалось ехать на матч в Мариуполь. ДОКУМЕНТ

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) официально отказался от поездки в Мариупооь на матч в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

"В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское "Динамо" до сих пор не сообщило руководству ФК "Мариуполь" о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

Официально заявляем, что это - инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты. Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК "Динамо" заранее проинформировал ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе.

Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов", - гласит текст заявления "Динамо".

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Киевское Динамо официально отказалось ехать на матч в Мариуполь 01

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Киевское Динамо официально отказалось ехать на матч в Мариуполь 02


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От скотиняки!
І це я не про саму команду, а про "братиків"!
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техническое поражение и далее суд в лозанне?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевское "Динамо" официально отказалось ехать на матч в Мариуполь. ДОКУМЕНТ
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