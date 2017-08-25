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 Мобилизационные тренировки состоялись в Одесской области, - Минобороны

минобороны армия всу

В ходе тренировок, которые состоялись более чем в 30 районных военных комиссариатах Одесской области, проверялась готовность личного состава оперативного резерва первой очереди отбыть в воинские части для выполнения задач по назначению.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "Посредники из числа офицеров штаба командования контролировали выполнение задач и помогали с решением проблемных вопросов.

В итоге, подавляющее большинство задач было выполнено в срок, около 80% резервистов вовремя прибыли к месту сбора.

В ближайшее время такие тренировки пройдут во всех военных комиссариатах зоны ответственности оперативного командования "Юг".

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вот ,хорошо...пущай кацапня очкует и оглядывается по сторонам.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМобилизационные тренировки состоялись в Одесской области, - Минобороны
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