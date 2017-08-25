 Мобилизационные тренировки состоялись в Одесской области, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "Посредники из числа офицеров штаба командования контролировали выполнение задач и помогали с решением проблемных вопросов.
В итоге, подавляющее большинство задач было выполнено в срок, около 80% резервистов вовремя прибыли к месту сбора.
В ближайшее время такие тренировки пройдут во всех военных комиссариатах зоны ответственности оперативного командования "Юг".
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https://meduza.io/news/2017/08/25/v-chastnye-hozyaystva-kaluzhskoy-oblasti-prislali-uvedomleniya-o-postavkah-produktsii-v-voennoe-vremya
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