 Крупнейший розничный банк Италии не может привлечь кредиторов для покупки "Роснефти" из-за санкций США

Об этом сообщается в эксклюзивном материале агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.
Крупнейший розничный банк Италии, который сотрудничает с "Роснефтью" более 10 лет и искал претендентов на ее акции в прошлом году, все еще находится в поиске партнеров, которые могли бы разделить с ним бремя финансирования прошлогодней приватизационной сделки.
"Синдикация затруднена из-за новых санкций США в отношении России. Новые меры довольно масштабны, они, безусловно, повлияют на все подобные сделки с участием российских госкомпаний", - рассказал агентству сотрудник крупного лондонского банка, приглашенного в синдикат.
В мае Intesa пригласила 15 банков для участия в синдицировании кредита, в их числе есть кредитные организации из США, Нидерландов, Китая и Франции. Обычно этот процесс занимает от четырех до шести недель, в некоторых случаях может занимать на пару недель дольше. Но на этот раз случилось так, что банки до сих пор оценивают сделку на соответствие санкциям. Банкиры говорят, что сразу ждали сложностей с синдикацией.
"Роснефть", ее глава Игорь Сечин и ведущие российские госбанки попадают под санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма у Украины в 2014 году, и в связи с этим некоторые банки изначально отказались рассматривать участие в сделке, напоминает агентство. Кроме того, Glencore и QIA так и не раскрыли всех деталей сделки, заставив банки задаваться вопросом, могут ли они начать процесс синдикации, не зная всех бенефициаров сделки.
Наконец, затруднения вызвал и дипломатический скандал вокруг Катара, который оказался под санкциями со стороны ряда арабских государств, рассказали источники агентства. В Intesa от комментариев по поводу сложившейся ситуации отказались.
"Роснефтегаз" и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей в декабре прошлого года. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза".
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а отэта новость, от де горя так горя!!!....
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