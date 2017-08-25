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 Крупнейший розничный банк Италии не может привлечь кредиторов для покупки "Роснефти" из-за санкций США

роснефть

Итальянскому банку Intesa SanPaolo из-за американских санкций не удается синдицировать кредит на 5,2 млрд евро, выданный консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку 19,5% "Роснефти"

Об этом сообщается в эксклюзивном материале агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.

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Крупнейший розничный банк Италии, который сотрудничает с "Роснефтью" более 10 лет и искал претендентов на ее акции в прошлом году, все еще находится в поиске партнеров, которые могли бы разделить с ним бремя финансирования прошлогодней приватизационной сделки.

"Синдикация затруднена из-за новых санкций США в отношении России. Новые меры довольно масштабны, они, безусловно, повлияют на все подобные сделки с участием российских госкомпаний", - рассказал агентству сотрудник крупного лондонского банка, приглашенного в синдикат.

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В мае Intesa пригласила 15 банков для участия в синдицировании кредита, в их числе есть кредитные организации из США, Нидерландов, Китая и Франции. Обычно этот процесс занимает от четырех до шести недель, в некоторых случаях может занимать на пару недель дольше. Но на этот раз случилось так, что банки до сих пор оценивают сделку на соответствие санкциям. Банкиры говорят, что сразу ждали сложностей с синдикацией.

"Роснефть", ее глава Игорь Сечин и ведущие российские госбанки попадают под санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма у Украины в 2014 году, и в связи с этим некоторые банки изначально отказались рассматривать участие в сделке, напоминает агентство. Кроме того, Glencore и QIA так и не раскрыли всех деталей сделки, заставив банки задаваться вопросом, могут ли они начать процесс синдикации, не зная всех бенефициаров сделки.

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Наконец, затруднения вызвал и дипломатический скандал вокруг Катара, который оказался под санкциями со стороны ряда арабских государств, рассказали источники агентства. В Intesa от комментариев по поводу сложившейся ситуации отказались.

"Роснефтегаз" и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей в декабре прошлого года. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза".
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Производство ракет-носителей «Протон-М» в Центре имени Хруничева будет прекращено, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время совещания на предприятии.
В ближайшей перспективе, заявил Рогозин, Центр имени Хруничева перейдет на производство ракет-носителей серии «Ангара», в том числе модернизированной «Ангары-А5М».

Конкретные сроки прекращения производства «Протонов-М» Рогозин не назвал напомнив лишь, что на конец 2021 года намечен первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный.

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В мае 2017 года было опубликовано открытое письмо сотрудников Центра имени Хруничева с требованием о смене руководства. В письме, в частности, говорилось, что старое производство ракет-носителей «Протон» «было развалено», а производство новой ракеты «Ангара» так и не удалось наладить
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Санкции не действуют. рассея сильна как никогда. Слава путену!!!
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не смешите мои "Искандеры"??? Это любимое качество у американцев - если за что-то взялись - доводят до логичного конца. Тихое удушение зарвавшегося недоумка.... правильно, на фиг на него тратить оружие и людей?
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Нет уж, сами кредит выдавали - сами его и держите. Дураков влезать в сделку с Glencore нет. Профит мизерный и спать хочется по ночам спокойно. Плюс, дело на рынке пахнет скорым шухером. Последний актив который я хотел бы иметь в этот момент на руках - неликвидный кредит коммодити трейдера, завязшего в подсанкционном нефтепроизводителе.
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Надеюсь, Intesa после этого пустит пузыри вслед за Banco Medici.
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Была в Турине осенью 2016 и обратила внимание, что крупный высотный офис этого банка переделали в Готель. А банк съехал. Так что не надо валить на США- проблемы у них начались раньше
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что там смерть 11 тысяч каких то там украинцев, убитых Хуйлом...
а отэта новость, от де горя так горя!!!....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрупнейший розничный банк Италии не может привлечь кредиторов для покупки "Роснефти" из-за санкций США
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