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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2940) НАТО (5701) парад (467) Франция (1969) Пристайко (54)

 Отсутствие военных Франции и Германии на параде свидетельствует об осторожной позиции этих стран, - глава миссии Украины при НАТО

парад

Отсутствие военных Франции и Германии на параде ко Дню Независимости Украины свидетельствует о слишком осторожной позиции этих стран в переговорном процессе по украинской ситуации

Об этом заявил в эфире Радио Свобода глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь (прекращение российской агрессии - Ред.), учитывали это в своих расчетах - приезжать на этот раз или нет. По моему мнению, это слишком осторожная позиция. И некоторые страны, которые тоже вовлечены в переговоры - такие, как США,Канада и европейские страны, - все равно считают, что надо продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета. Мы не говорим, что Украина с Россией не могут поделить остров или что-то, мы говорим о том, что на нашей территории идет война и мы должны защищать свой народ", - сказал дипломат.

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"Несколько лет назад, когда был парад в России, туда были приглашены, кто мог приехать. Тогда даже Северная Корея отказалась. Тогда были китайцы и пару стран из Средней Азии. Мы тоже приглашаем наших партнеров. И наши партнеры, в отличие от России, очевидны. Мы хотели, чтобы народ видел, кто стоит рядом с Украиной", - отметил Пристайко, который также является первым заместителем главы МИД Украины.

Напомним, в параде ко Дню Независимости Украины 24 августа приняли участие военные девяти стран-членов НАТО. Среди них, в частности, США, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Великобритания.
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когда-то уже "осторожная позиция" привела ко второй мировой войне
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Спасибо тебе смелый Пристайко! Ты первый сказал это нам---простому народу. Открыл нам глаза. Мы то не знали! Берегись теперь властей---не простят. Отомстят. Теперь будем знать что немчура и жабоеды нам не други. Вот она как?!
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Интересно, если немцы и французы ссут и не определились со своим отношением к украино-кацапской войне, то почему порошенко категорически отвергает Будапештский формат переговоров, а настойчиво втюхивает нам формат переговоров с этими "неопределившимися" плюс расея со своими террористами...
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у них ещё виды на "Северный поток-2"...как прежде-деньги превыше всего...))) даже свободы...
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не то шо би ссуть, там бабло превыше усего...ну и срака в тепле у немчуры.
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Грязьпромовские денюжки тратятся не на то, что бы кое кто, разгуливал по разным там парадам!....
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И вот этим Евро-Партнерам Петр Лексеевич звонил все время за советом в кровавые 2014-2015.., да и сейчас тоже... - поддержки искал... Представляю, что они советовали...- если бы не украинский народ, то наверное уже коридор до Крыма был бы открыт...
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Вот они и Посоветовали Крым не защищать. А ответить за это не хотят
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Sophia-Maria Duglass - да, Пашинский проболтался...."Не вздумайте оборонять..., мы разрулим..." - обещали они...
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Так теперь какие претензии к крымским татарам? Тогда было такое же давление на Меджлис.
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Ali Hasan - тогда уже прошло... - сейчас воевать надо (можно на востоке Украины)... Или татары своим только Крым считают?
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В Украину приехали друзья, а хуйлопитеки осторожничали.
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Ну у немцев ,скоро выборы и стдят на игле газпрома,а вот Франция странно себя повела,неожиданно от макрона.
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Это показатель доверия к тем, кто сегодня у власти в Украине...
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А я бы поговорила о доверии к показателям поведения Франции и Германии, а также заявлениях их лидеров типа Ле пенов и Штайнмаєров.
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их поведение рассматривать нужно, начиная со второй мировой войны - они т.ж. в сторонке наблюдали за фашистами, германией и СССР....
пока петух жареный в жопу не клюнул...
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Єто показьівает, что "англо-американский оператор" (кто помнит тот анекдот) зря не дал дядюшке джо "трахнуть" всю бошляндию и устроить колхозьі на провансальщине...
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Просто хотят жабоеды с бургерами усидеть на 2-х стульях - латентные 314дарасы!
(хотят типа и рыбку сьесть и накуй сесть)
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Не осторожной, а трусливой позиции этих стран
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Кака позиция?! Обычное сцыкло! Вещи надо называть своими именами!
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нам вистарчить Америки Канади Польшi Англii
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Вот и цена нашим "партнёрам по нормандском у формату".
Наши союзники - бритты, американцы, канадцы, прибалты и восточные европейцы.
А Германию особенно с их вечной озабоченностью... Мы теперь знаем им цену.
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о неспособности к лидерству она свидетельствует, плюс у кое-кого к неспособности соблюдать договоренности такие как Будапештский договор, а беспринципность дорого стоит
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Немецкие турбины у кацапов, хорошо показывают какую позицию занимает Германия.
Франция тоже далеко не ушла.
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тоисть, похоже что Норманская четвёрка состоит из Украины и другой стороны. Ведь так получаетса.
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или эти оба должны якобы придерживатса неитралитета, но ведь это унизительно, руснявые уже на том уровне дожаты, что готовы всверхдоговоры заключить с такими признаными странами, которые в списках ООН есть, но на карте не наити.
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Парад союзнических войск во время освободительной войны.
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Ещё раз повторю... Парад иностранных войск в день независимости- это как пустить жену по кругу в годовщину свадьбы.... Можно было это в какой нибудь другой день сделать????
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Парад союзнических войск, это когда перед вооруженным бандитом встать в окружении друзей , группы поддержки.
Никто там никого, и никому не отдавал по кругу.
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Только бы и печали было. А с другой стороны, если хранцузы и германцы не приехали в угоду параши, на хрен нам такие участники в Минском формате. Старушка Меркель давно у хуйла на личную заправку заработала

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Солдаты НАТО в Киеве - это гениальный ход! Рашисты унижены и понимают, что Украина для них потеряна навсегда. Севастопольские пропагандоны перепечатали российского ватного аналитика, бьющегося в истерике: "Украина встречает 26-ю годовщину независимости парадом войск США на Крещатике и ударным строительством базы НАТО под Одессой. А ведь ещё 3 года назад о её распаде кричал каждый утюг. Но само ничего не случается. Политикам и гражданам рф, согласившимся на ампутацию Украины, пора осознать цену такого выбора. Он ставит крест на всей предшествующей истории россии. Украина - это не Эстония и не Таджикистан. Украина, даже если кто-то не отдаёт себе в этом отчёт, это часть исторической россии - причем её «хартлэнд», место, откуда пошла земля русская. Это день, когда «матерь городов русских» внезапно оказалась за границей, став столицей чужого и с каждым годом всё более враждебного государства. «Бывшая Украина» проявляет удивительное упрямство в вопросе выполнения минских соглашений - хотя с самого начала было понятно, что ДНР и ЛНР на российских условиях нужны Киеву в своём составе как зайцу пятая нога. «Нормандский» процесс стал своеобразной ловушкой вовсе не для Украины, а для россии. «Отдельные районы», которые должны были стать головной болью и ношей Украины, на практике пополнили, пусть и негласно, длинный список дотационных регионов рф. И выхода из этой патовой ситуации не видно" https://twitter.com/...816375370969088 (скрин и ссылка на полную статью в комментариях).
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франко-германский перестраховочный центр.Акценты по тихому будут сдвигаться в сторону других европейских держав.Англия,Польша.Слишком сильно увязли первые в грязных росиських деньгах.
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Упс. Ссылка на КРЫМского бандеровца: https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1/status/900816375370969088
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Два банка РАБссии отключены от системы SWIFT в Крыму
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Хочется увидеть военных Франции и Германии на параде во второй украинской столице в Харькове недалеко от базы НАТО
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Харьков объявили столицей Ураины бежавшие из Киева краснопузые шакалы чЛенина
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У нас столица Киевской Руси это Киев,а Харьков для московской Орды имел всякое название.
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Сейф Гітлера знайшли в Україні. Відкрили, а там - москаль.
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Єдино вірний шлях України в даний час, це приєднання до Вишеградської четвірки, для подальшої реалізації плану маршалка Пілсудського по створенню Балто-Чорноморського союзу (включення країн Балтії).
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проплаченная провокативная статья : "порох" говорил, что германия и франция - это большие друзья Украины.
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...Тож носієві обох діагнозів біля керма СРСР і було відмовлено у вступі до НАТО в 1947-му...

Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 14 часов назад

Мало кто знает,блок НАТО был создан для защиты от шизофрении с манией величия и параноидальным бредом преследования.(Наследственная болезнь)
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Як же ж задовбали ці експерДи!
На параді були групи інструкторів, які навчають наших військових! Німецьких та французьких, так само як і італійських, іспанських, грацьких і ще бо зна яких зараз у нас немає. Тому і на параді не було!!
Господи, зрадогони-всьопропальщики, коли вже ви повиздихаєте від розливу власної жовчі!
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Розганяти потрібно цих франко-німецьких хвойд із нормандської четвірки. В переговорах мають брати участь США, Канада, Польща, Росія і Україна.
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Представитель США в Киеве сказал, что нам дали помощь на 600 млн. долларов. Если примерно МИ-29 стоит 5-8 млн. долларов США, то фактически нам подарили целый полк самолетов. Интересно куда распилили стоимость этого полка.
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Меркель на окладе у хуйла, а Макрон левак(коммунист), левее только дверь в туалет.
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Почему Кравчук договорился о выводе с Украины ядерного вооружения,а не на замену ядерных боеголовок на американские ядерные боеголовки? И Россия сейчас была бы сдержанной. Кравчука и Кучму нужно судить за дерьмовый догоВОР.
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Военные Германии и Франции веками друг друга ненавидели, даже Россия с Францией 1-Мировую войну против Германии развязали в 1914 году.
А до этого Россия с Германией против Франции и всей Европы целое Столетие войны развязывали.

Так называемая Россия за всю историю своего существования, начиная с 1721 года НИКОГДА сама, без поддержки союзников ни с кем не воевала, потому-что сама выйти один на один с противником бздела воевать с ордынских времен, когда Москва еще была улусом Золотой Орды.

Даже с самыми малыми странами и народами так называемая с 1721 года Россия боялась воевать с кем-бы то ни бвло без своих купленных за пушнину и дёготь так называемых "союзников".

Даже когда Суворов лез через Альпы на Францию и просрал войну Европе, то Германия с Англией кацапам помогала тысячами пудов пороха, ядрами и пушками, лишь-бы кацапское пушечное мясо со всем этим смогло как-то справиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтсутствие военных Франции и Германии на параде свидетельствует об осторожной позиции этих стран, - глава миссии Украины при НАТО
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