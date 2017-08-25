 Отсутствие военных Франции и Германии на параде свидетельствует об осторожной позиции этих стран, - глава миссии Украины при НАТО

Об этом заявил в эфире Радио Свобода глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь (прекращение российской агрессии - Ред.), учитывали это в своих расчетах - приезжать на этот раз или нет. По моему мнению, это слишком осторожная позиция. И некоторые страны, которые тоже вовлечены в переговоры - такие, как США,Канада и европейские страны, - все равно считают, что надо продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета. Мы не говорим, что Украина с Россией не могут поделить остров или что-то, мы говорим о том, что на нашей территории идет война и мы должны защищать свой народ", - сказал дипломат.
"Несколько лет назад, когда был парад в России, туда были приглашены, кто мог приехать. Тогда даже Северная Корея отказалась. Тогда были китайцы и пару стран из Средней Азии. Мы тоже приглашаем наших партнеров. И наши партнеры, в отличие от России, очевидны. Мы хотели, чтобы народ видел, кто стоит рядом с Украиной", - отметил Пристайко, который также является первым заместителем главы МИД Украины.
Напомним, в параде ко Дню Независимости Украины 24 августа приняли участие военные девяти стран-членов НАТО. Среди них, в частности, США, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Великобритания.
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пока петух жареный в жопу не клюнул...
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(хотят типа и рыбку сьесть и накуй сесть)
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Наши союзники - бритты, американцы, канадцы, прибалты и восточные европейцы.
А Германию особенно с их вечной озабоченностью... Мы теперь знаем им цену.
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Франция тоже далеко не ушла.
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Никто там никого, и никому не отдавал по кругу.
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Внук подпольщицы @ShlomoSaloma 14 часов назад
Мало кто знает,блок НАТО был создан для защиты от шизофрении с манией величия и параноидальным бредом преследования.(Наследственная болезнь)
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На параді були групи інструкторів, які навчають наших військових! Німецьких та французьких, так само як і італійських, іспанських, грацьких і ще бо зна яких зараз у нас немає. Тому і на параді не було!!
Господи, зрадогони-всьопропальщики, коли вже ви повиздихаєте від розливу власної жовчі!
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А до этого Россия с Германией против Франции и всей Европы целое Столетие войны развязывали.
Так называемая Россия за всю историю своего существования, начиная с 1721 года НИКОГДА сама, без поддержки союзников ни с кем не воевала, потому-что сама выйти один на один с противником бздела воевать с ордынских времен, когда Москва еще была улусом Золотой Орды.
Даже с самыми малыми странами и народами так называемая с 1721 года Россия боялась воевать с кем-бы то ни бвло без своих купленных за пушнину и дёготь так называемых "союзников".
Даже когда Суворов лез через Альпы на Францию и просрал войну Европе, то Германия с Англией кацапам помогала тысячами пудов пороха, ядрами и пушками, лишь-бы кацапское пушечное мясо со всем этим смогло как-то справиться.
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