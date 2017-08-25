 Дыминский второй раз не явился на допрос. Его могут объявить в международный розыск, - Луценко о ДТП с олигархом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал журналистам, передает Еспресо.TV.
Сегодня Дыминский второй раз не пришел на допрос, как свидетель в уголовном производстве по смертельного ДТП.
"Ключевой вопрос (в производстве по Дыминского, - ред.) - это экспертизы, которые дадут нам ответ: кто же собственно был за рулем (авто, повлекшее смертельное ДТП, ред.)", - сказал Луценко.
Он отметил, что "человек, который якобы был за рулем, который берет на себя эту роль, за ним (за рулем, - ред.) реально не был".
"Мы это установили абсолютно точно", - сообщил Луценко.
Он отметил, что ответ на вопрос, был за рулем сам Дыминский, появится после работы экспертов.
Луценко не исключает, что если подтвердится информация, что за рулем был Дыминский, то ему будет объявлено о подозрении.
"Теоретически, я предполагаю, что за рулем мог быть другой человек (не Дыминский, - ред.). Давайте дождемся экспертизы и не будем назначать виновных до завершения всех процедур", - заявил Луценко.
"Если он не будет прибывать на это и другие следственные действия, будем действовать предусмотренным законом путем, вплоть до обращения за международной правовой помощью", - отметил генпрокурор, одновременно призвав не назначать виновного до завершения законных процедур.
"Закон предусматривает возможность через ГПУ обращаться к нашим коллегам за рубежом и через установленные процедуры получать этого человека в порядке экстрадиции. Правда, это долгая процедура, иногда длится от полугода до года, но она в 90% случаев завершается успешно. Я почему-то думаю, что господин Дыминский в его возрасте и с его личной гордостью должен лучше сотрудничать со следствием, не доводя нас до таких вопросов и таких ответов", - добавил Луценко.
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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Если охранник взял на себя - а результатов экспертизы нет...
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предвкушает!
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конечно в "охране" таких моральных уродов, такие же уроды, и этого не будет...
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