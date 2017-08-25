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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (71991) Янукович (32585) Кобзон (295)

 Янукович живет в доме рядом со мной в Подмосковье, - Кобзон

кобзон

Иосиф Кобзон сообщил, что Виктор Янукович, сбежавший из Украины, живет в Подмосковье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом певец рассказал в интервью российскому изданию "Дни.ру".

"В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут - ты же выходишь из нее, и башка остается", - сказал певец.

Также читайте: "Я очень рад. Незачем ехать в бандитскую страну", - Кобзон о запрете СБУ на въезд участнице на Евровидение от РФ Самойловой
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Кобзон после стакана сивухи, сдал соседа со всеми потрохами. Интересен намек певца про то что бронированные машины не спасут башку Янучары. Трусливый Янек слишком много знает и может легко расколоться если прижмут проекты Ново и Малоотбросий полностью провален так что над дважды не судимым президентом нависла угроза быть ликвидированным кремлевскими сатрапами.
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Та фиг там.Его привезут в ОРДЛО,провозгласят презентом Украины,та начнут повномасштабну войну.Як що не спрацюе,то вальнут,та спишут на наше ДРГ
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шо то оно улыбается во всю вставную челюсть - наверное жопу гниющую подлечило у гейропейцев...)))
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Янык теперь не только шапки, а парики ворует...
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Не-ет... Кобзон ещё по молодости парик свой берёг, как другие голову... Когда приехал к нам с выступлением, я дневальным был по клубу училищному. Выходил он на улицу, без шапки, а там - метель. Я ему дверь входную открывал... Как дунуло - у меня "челюсть отпала...". Лысина - как колено. А секунду назад - лохматый был. Так он за парик схватился, вроде ему голову отрывало, а потом на меня так глянул, вроде я ему сам на голову подул...
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Хрунь старої школи: здає подільника і не палиться ну анітрохи.
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Если правильно расставить запятые, получается вот так - Янукович живет в доме рядом со мной,,, в Подмосковье, - Кобзон
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Клоун тяжелая и почетная профессия. А это воры в законе. Небось и Жванецкий заскакивает выпить в гости.
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я в смысле - скоморох к скомороху, без обид. А что до воров, так у тех и то есть какой-то кодекс по их понятиям чести, и даже по этому таких как эти вот крадунов нельзя за людей считать, смолы им горячей пить, заработали
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Лучше, комбинезон, расскажи как там с визами в Европу и США, чтобы поддерживать в порядке то, что осталось от твоей простаты. Тоже китайская стена?
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Ну а що ?

Два клоуна живуть поруч.
Обидва злодії і перука в мозок у обох проросла.
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Януковощ живет и считает дни не снимая памперсов. Интересно, ограда для тех кто внутри или от тех кто снаружи?
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"Раньше Соломон Маркович жил напротив тюрьмы, а теперь напротив своего дома " 😝
Так и этот придурок
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А на хрена нам "янукович" с "кобзоном"... У нас свой "янукович" на Банковой...
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Я куплю тебе дом, у пруда, в Подмосковье... Так это про нашего Витю песня?
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Ну "живет" - слишком громко сказано
Сидит в заточении, спасенные золотые батоны опостылели, а нукеры х*йла даже повеситься не дадут..
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А что мудазвон держит в руках, с изображением 2х глаВного петуха?
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чем старее тем глупее...не все конечно. кобзо Н. назвал мою УКРАИНУ "бандитской страной".Выживший из ума старый клоун.Денег у него много но ум он за них не купит.Тьху на тебя -старый идиот.
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А картина Айвазовского, подарок Петра Алексеевича, тож там висит?
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это типа "Овощ приносит несчастье, заберите его отсюда, вот адрес" или что?
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нужно было еще спросить в кобздона есть ли рядом участок свободный- для шоколадного))
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кабздон гоне, сам паркан зависив, щоб зек перуку не поцупив.
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Янукович живет в доме рядом со мной в Подмосковье, - Кобзон - Цензор.НЕТ 2580Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 4 ч.4 часа назад
Путин не помог. "Гордые новороссы" на коленях приползли к "хунте" в Славянск за едой...

Янукович живет в доме рядом со мной в Подмосковье, - Кобзон - Цензор.НЕТ 1628
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та воно і не дивно.. Все гівно , яке втекло з України повинно плавати в одній сральні.))
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Вот в том-то и дело - если захотят достать, то достанут отовсюду. Вон А.Эйхмана в 1960 году "Моссад" из-за океана достал, Израиль, не смотря на протесты ООН его судил, повесил, сжёг и прах развеял в море за территориальными водами Израиля. Вот это значит захотели ! . А в Украине, для нынешних властей, появление и "дача показаний" Овоща в суде- смерти подобна. И можете не сомневаться- если Овощ будет лететь в Киев на суд, то с Борисполя и Гостомеля нынешняя власть будет драпать в тот же день. Слишком много Овощ знает про ПАПика и Ко.
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Александр Дубинский

Знаете в чем соль истории с конфискованными "миллиардами Януковича", которые превратились в дотации для аграрных баронов и, в частности, друга Порошенко - Юрия Косюка?
В том, что эти миллиарды скоро придётся отдавать, по решениям судов (точь в точь как с Приватбанком).
Но только отдавать их будет государство, за счёт бюджета: то есть, мы с вами.

А Косюк - не будет. Потому что он не украл их у неких оффшорных компаний, которые прокуратура решила связать с Януковичем и Ко, а получил их из бюджета, по решению правительства.
Именно в этом и состоит суть режима, установленного Порошенко: друзьям деньги за счёт граждан, а гражданам - долги друзей.
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Кто бы сомневался . Старый мафиоза и беглый "ни разу не сиделец" . Земляки ити их за ногу
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Иосиф Кобзон сообщил, что Виктор Янукович, сбежавший из Украины, живет в Подмосковье... И тут в третий раз пропел петух.
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чтото парик перед смертью расчирикался. подельников своих и хазы их с потрохами здает.
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Вот в том-то и дело - если захотят достать, то достанут отовсюду. Вон А.Эйхмана в 1960 году "Моссад" из-за океана достал, Израиль, не смотря на протесты ООН его судил, повесил, сжёг и прах развеял в море за территориальными водами Израиля. Вот это значит захотели ! . А в Украине, для нынешних властей, появление и "дача показаний" Овоща в суде- смерти подобна. И можете не сомневаться- если Овощ будет лететь в Киев на суд, то с Борисполя и Гостомеля нынешняя власть будет драпать в тот же день. Слишком много Овощ знает про ПАПика и Ко.
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У нас Президент Кандимен.Конфетный миролюбец.Об какой войне ты торочишь?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯнукович живет в доме рядом со мной в Подмосковье, - Кобзон
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