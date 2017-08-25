 Янукович живет в доме рядом со мной в Подмосковье, - Кобзон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом певец рассказал в интервью российскому изданию "Дни.ру".
"В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут - ты же выходишь из нее, и башка остается", - сказал певец.
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ОДА ПУТИНУ,,))
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Два клоуна живуть поруч.
Обидва злодії і перука в мозок у обох проросла.
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Так и этот придурок
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Сидит в заточении, спасенные золотые батоны опостылели, а нукеры х*йла даже повеситься не дадут..
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Путин не помог. "Гордые новороссы" на коленях приползли к "хунте" в Славянск за едой...
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Знаете в чем соль истории с конфискованными "миллиардами Януковича", которые превратились в дотации для аграрных баронов и, в частности, друга Порошенко - Юрия Косюка?
В том, что эти миллиарды скоро придётся отдавать, по решениям судов (точь в точь как с Приватбанком).
Но только отдавать их будет государство, за счёт бюджета: то есть, мы с вами.
А Косюк - не будет. Потому что он не украл их у неких оффшорных компаний, которые прокуратура решила связать с Януковичем и Ко, а получил их из бюджета, по решению правительства.
Именно в этом и состоит суть режима, установленного Порошенко: друзьям деньги за счёт граждан, а гражданам - долги друзей.
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