 МИД РФ вызвал посла Молдовы из-за инициативы о выводе российских войск из Приднестровья

Об этом сообщается на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", - говорится в сообщении.
"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях. Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявили в МИД РФ.
Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.
Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Послал к Додону? Не?!
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походу Щтирлиц-Додон имеет все шансы стать героем Молдовы!
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Цитирую дословно ответ посла.
Дутен пула русня.
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Прилетает Брежнев в Африку, к какому-то президенту местному. Тот его возит по стране, всем хвастается. Показывает стадо слонов. Брежнев говорит:
- Подари!
Тот отвечает:
- Мамбука!
Видит копи алмазные. Просит:
- Продай!
- Мамбука!
Опять Брежнев доволен. Приезжают во дворец. Президент показывает всех своих жён. А их - под сотню... Брежнев обалдел:
- Ты что, всех их...! И здоровья хватает?
- Нет, "мамбука" не встаёт...
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когда пенька в зад дают то мышибратья
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МИД Раиссиии:
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Нахер из Молдовы, 3/14дарасы ватные!
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