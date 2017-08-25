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Все про:МИД РФ (1048) Молдова (862) посол (1168) Приднестровье (383)

 МИД РФ вызвал посла Молдовы из-за инициативы о выводе российских войск из Приднестровья

мид рф

МИД России вызвал к себе посла Молдовы в Москве Андрея Негуца.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: РФ отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

"Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", - говорится в сообщении.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях. Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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И, что им посол ответил?
Послал к Додону? Не?!
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Пока Додон убаюкивал сладкими секс-ублажениями хуйла и его хуйлопов... Молдова смогла незаметно подсунуть в паРашку бомбу новых санкций не просто так - а от Ген.Ассамблеи ООН, гне никакие ВЕТы не катят... а последствия такие что санкции Штатов покажутся детской забавой

походу Щтирлиц-Додон имеет все шансы стать героем Молдовы!


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Смотря откуда берете картинки, срушки часто не проходят .
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хуже.
Цитирую дословно ответ посла.
Дутен пула русня.
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Ф-фу-у, как грубо, "Вевельсбург"... А если они поймут, что им "глинку помесить" предлагают ? Это, как в старом анекдоте:
Прилетает Брежнев в Африку, к какому-то президенту местному. Тот его возит по стране, всем хвастается. Показывает стадо слонов. Брежнев говорит:
- Подари!
Тот отвечает:
- Мамбука!
Видит копи алмазные. Просит:
- Продай!
- Мамбука!
Опять Брежнев доволен. Приезжают во дворец. Президент показывает всех своих жён. А их - под сотню... Брежнев обалдел:
- Ты что, всех их...! И здоровья хватает?
- Нет, "мамбука" не встаёт...
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Посол покажет россиянам договор 90-х годов по которому они чуть ли не клятвенно обязывались вывести свои войска еще в 1999 году и последующий договор в котором рабсиянци обязывались вывести войска несколько позднее. Налицо прямое нарушение международных норм и договоров, так что на генассамблеи ООН Рабссии вставят по самые помидоры.
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звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях

когда пенька в зад дают то мышибратья
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Россия считает введение войск на территорию другого государства дружественным шагом?
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Ну а что еще может быть более дружественным? Это как продолжительный засос...
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Российский "миротворец"-это то же самое,что людоед-вегетарианец.
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Ещё есть желающие положить х@р на кацапию? Свободная касса. 😊
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Тут все від України залежить - якщо Україна офіційно і повністю підтримає Молдову - кацапи можуть піти з Приднєстровя ... Питання в іншому - що буде потім ?
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нажаль, не підримає. Пєца є прихильником "мильного плану", з стратегічних вчинків він може тільки паради парадіть та до свят присвоювати хенеральські звання
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Влезли в Приднестровье кацапы своими грязными лапами и свесили их.
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паРашники конченные дэбилы.Сидя по уши в дерьме они еще свой грязный пятак к соседям суют.Они пинают на США, но американцы выиграли в холодной войне и стали мировым шерифом.Они имеют первую экономику мира и десятки стран-союзников на законодательном уровне....И не самых последних стран.А что такое паРаша?Сырьевой придаток Запада с 1.5% от общемирового ВВП. Вы то куда со свиным рылом в калашный ряд?
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Если еще и Ген. Ассамблея ООН санкции наложит... а ведь есть за ЧТО: В пкт. 19 принятой в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ декларации приветствуется обязательство России к концу 2002 года вывести войска из Молдовы. В 2002 году в декларации форума ОБСЕ в Порто речь шла о том, что Россия «намеревается» вывести войска из Молдовы. В 2005 году из-за спора о выводе войск на совете глав МИДов стран ОБСЕ не была принята итоговая декларация. Летом 2011 года Парламентская ассамблея призвала Россию завершить вывод войск из Приднестровья, ссылаясь на обязательства в рамках ОБСЕ

МИД Раиссиии:
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и что, куда ватники спешит, ведь Молдова предявит карту вывоза рашен воиск, да дорого обоидётса это козломордным, ведь только воздушным путём или с поклонном просить Украине разришение изпользовать ж/д.
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Ja, ja, naturlich! Пусть хуйлопитеки едут по железной дороге, будет повод сказать про эшелоны "они упали под откос"
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а Восточную Германию не хотят снова "помиротворить"?... Танки в Берлин ввести, ну... чисто из люделюбвеобильных побуждений...
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москали, люди вами брезгуют, этот подход теперь навсегда в тренде
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В Молдове много алкоголя, вот московиты и приперлись ,гоните их подсрачниками, сами эти алкаши не уйдут
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Так выслать надо всех послов из Молдовы. Им там живется хорошо- персики, помидоры, вина, тепло. И при этом , цуки, хаят Молдову.
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Вызвали? Так предъявите. Предъявите своё понимание о суверенитете страны, предъявите свое виденье мира о насильственном насаждении военных баз на территории суверенной страны, предъявите свою гнилую озабоченность о разделении на зоны влияния суверенной страны, предъявите.... Там где вы со своей братской любовью и предъявами - там смерть, разрушения и страх за будующее обычных людей. Ничего, мордор, скоро наступит день и предъявят тебе
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Ник как паРашу в покое не оставят. То грузины нападут на Грузию, то украинцы на Украину. Теперь молдавне нападают на Молдавию...
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...и на процесс приднестровского урегулирования", - заявили в МИД РФ... Вы твари кацапсячие нарегулировали уже по всему бывшему совку так Шо после вас десятилетиями все отстраивать нужно будет....

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И что МИД параши сказал? Что не уйдут? Не уйдут сейчас сами, потом вынесут - ногами вперед
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Зачетный коллаж, с вашего разрешения заберу в коллецию
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Це точно.Видал многое.Но це щось.П.дор на кентавре
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Обхохочешься!"Наш" посол был вызван... С каких это пор Андрюша Негуца наш человек? Может на первом курсе и был,-но потом... Может стал нашим после службы советником у Гундяя,или назначения его послом додоном? Анекдотище!...
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Да как-то пох, кого там куда вызвали...
Нахер из Молдовы, 3/14дарасы ватные!
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Валите нах из Молдовы,упыри пацакские.Сидите там,шо чирей на жопе.Твари узколобые
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Россия так и не хочет второпать, что вот за подобные деяния и не только на примере Молдовы и Приднестровья её в темпе загоняют в изгои или попросту "опускают" ниже плинтуса серьезные экономические санкции, практическая отмена для россиян оформления виз в США, а попутное предложение оформлять их где угодно, в т.ч. и в Киеве (!?) - это просто публичное издевательство. А дальше ещё серьезней - в США спецслужбам и финансовой разведке дана команда в течение 180 дней изучить и положить на стол правительства отчет о всех "накоплениях непосильным трудом" самого Путина и всего его окружения, включая их родственников и скорее всего это для публичной демонстрации. А как известно имущие элиты России и Украины тоже, как правило, не тратят свои "накопления" на развитие своего государства, а выводят их в ненавистные и загнивающие ЕС и США, там они и отдыхают, лечатся и учат детей. И дело в том, срок - февраль выбран прямо к выборам Президента России. И ещё одно - по американским законам все " накопления", не подтвержденные документально, изымаются в пользу государства. А вот доказать законность своих "накоплений" смогут, наверное, не все члены этих элит. Дело в том, что время поменялось и многим в мире стало понятно, что Россия взялась кроить границы по-своему и это очень опасно и этим самым она вызвала массированный огонь на себя, который, наверное, будет усиливаться. А чувствительных "приколов" в рукавах США тоже, наверное, достаточно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ вызвал посла Молдовы из-за инициативы о выводе российских войск из Приднестровья
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