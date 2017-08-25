 В столичном изоляторе сидит гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные секреты Украины, - Луценко

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТБ.
"В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы... Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", - рассказал Луценко.
Генеральный прокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".
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посмотрите на то, куда кацарылые засовывают .это что то !!!
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)))
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А что хотел украсть? Наверное, чертежи
раритетного Ми 2современного украинского вертолёта "Надежда Савченко"?
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"Под Минском растет новый китайский город.
Фоторепортаж: - https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone
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https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone
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Это только те, кого успели засечь и писали об этом.
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Под Минском растет новый китайский город.
Фоторепортаж: - https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone
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Кстати, дамбасовские праффесара тоже почти продали китайцам Олешкивськи леса аж до Крыма и если-бы не Майдан, то Херсонская область вместе с черноморским побережьем были-бы сейчас китайскими.
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Остался столетний маразматик и его подпевалы в званиях "академиков"...
Никаких "секретов", ничего за душой в украинской науке нет и не предвидится... Через пять лет... полный абзац!...
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Для этого и дату указал такую, что бы она была раньше, чем дата первой статьи о КНДР и двигателях.
Теперь Луценко каждый месяц будет шпионов ловить.
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