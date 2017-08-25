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Все про:Луценко (7086) шпионаж (690) секретные документы (30) секретная информация (36)

 В столичном изоляторе сидит гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные секреты Украины, - Луценко

луценко

В одном из столичных изоляторов уже месяц находится гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные тайны Украины.

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТБ.

"В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы... Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", - рассказал Луценко.

Генеральный прокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".

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Уже четвертый разгром отделения "Киевэнерго" за 2 дня! Ахметка, бойся!
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Немного на премию Дарвина не натянул. А ведь был близок.
)))
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Правильно. Не нужно с Китаем ссориться. Нужно продать им все чертежи да и делу конец.
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Мрию же продали им (точнее чертежи и технологии). Почему и другое нельзя? Они же не под санкциями.
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Поразил до глубины души! Неужели не кацап?!

А что хотел украсть? Наверное, чертежи раритетного Ми 2 современного украинского вертолёта "Надежда Савченко"?
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сверхдержава - это наверное не только набор территорий
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Юрик, не спеши болтать языком. Из-за вашей преждевременной болтовни чуть было с Трампом не посрались. А войны с Китаем мы точно не выдержим, это не рашка.
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Китаёс па любасу...,желторотики рыскают по всему миру...
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Видимо так оно и есть. БелОруССия уже для них построила целые города. Есть даже и пятипососный Пекинский проспект.

"Под Минском растет новый китайский город.
Фоторепортаж: - https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone
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Я такий "лапоть" як ти кацап. Ось дивись та читай, Ти мабуть БелОруСС а ні Бєларус.
https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone
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очень оригинальное слово в вашем тексте - "пятипососный" )))
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СВЕРХДЕРЖАВА и кндр )))) ты что прикалываешься )))
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Да кто только не охотился за украинскими технологиями, это и КНДР и Китай и Россия.
Это только те, кого успели засечь и писали об этом.
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Свердержава сегоня Норвегия,по уровню жизни,зарплатам пенсиям и прочем барахле...
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Вот сейчас все сидят и гадают что же такое ляпнул генный прокурор.
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Наука Украины этой властью уничтожена полностью ... Никаких "сверх - секретов" в Украине нет... И быть не может!...
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На РАБссии еще хуже.Смотрел ролик в Ютьюбе академиков Пивоварова и Рыжова?
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Нам легче, что где-то "хуже"?... Скажу только, что с наукой в России "не хуже"... хотя и там у власти такие же воры...
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Технологии МоторСич -- очень вкусны как для РФ, так и для Китая. Так же Антонов, Южмаш и Николаевские судостроительные. Если еще не всё продали.
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Гражданин Гондураса пытался выкрасть технологию производства "Молота" из водосточной трубы?
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Сверхдержава одна в мире на сегодняшний день, по всем параметрам во всех сферах , это США... Остальные ни о чём.
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Юрик заинтриговал. Не РФ и не США? Китаесь что ли? Так Китай не сверхдержава. Кореесь? Так Корея тоже не сверх...............
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И когда это россия была сверхдержавой?! Ну если такое гоаорит генпрокурор Украины,тошда понятно почему у нас в стране бардак!!!
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Китайцы в БелОруССии уже построили себе целые города. Есть даже и Пекинский проспект.

Под Минском растет новый китайский город.
Фоторепортаж: - https://realt.onliner.by/2017/03/22/greatstone

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Кстати, дамбасовские праффесара тоже почти продали китайцам Олешкивськи леса аж до Крыма и если-бы не Майдан, то Херсонская область вместе с черноморским побережьем были-бы сейчас китайскими.
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Руководители с рынков Винницы остатки науки страны уничтожили...
Остался столетний маразматик и его подпевалы в званиях "академиков"...
Никаких "секретов", ничего за душой в украинской науке нет и не предвидится... Через пять лет... полный абзац!...
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мне было лет 10,Батя где то откопал движок и говорит : научу тебя токарничать,плотничать столярничать.Дней через 5 захожу в гараж а так стоит двухсторонний токарный станок ,одна сторона для железа,вторая для дерева.у меня крыша поехала...Батя с гордостью говорит : такое и мириканцы с немцами не придумають...
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Якись треш!Юга расскажи краще,якусь лагерную байку про чорну рученьку в чорной комнате
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А если серьёзно, то Луценко просто фантазирует и что-то придумал. Что бы показать: безопасность на высшем уровне, КНДР не могла ничего у нас украсть, вот смотрите мы и сейчас шпионов ловим.

Для этого и дату указал такую, что бы она была раньше, чем дата первой статьи о КНДР и двигателях.

Теперь Луценко каждый месяц будет шпионов ловить.
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Шпионов мы начнём ловить с понедельника.Он це чётко обозначил в предыдущей теме
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Гиперболоид инженера Гарина соорудить не сложно.знаменитый авантюрист тогда произнёс : я не такой дурак чтобы держать чертежи..Они у меня тут и показал пальцем на башку..
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А ты когда нибудь видел Ихтиандра,разрывающего голову Доуэля,як пасть льву Самсон,щоб найти чертёж станка твого бати?
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Видимо шпиён из Гондураса, раз про большую империю кроме кацапов и США идёт здесь речь. Или шпиён из Гватемалы, на крайний случай.
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Пойду в Ютьюб, говорят Витя Литовченкр на ВАТА TV придумал про вяликих кацаПсинов очередной шедевр.Надобранiч
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Это Луценко на КНДР намекает, видимо очередного зека "уговорили" в актеры сыграть, умеют наши в театр устраивать, как интересно зеки на Геращенко злостный замах организовывали.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ столичном изоляторе сидит гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные секреты Украины, - Луценко
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