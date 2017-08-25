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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5701) членство в НАТО (161) Вершбоу (45)

 Право Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом, - Вершбоу

нато

Бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что Украина должна продолжать проводить военные реформы, тренировки и программы модернизации для приближения к стандартам НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Отвечая на вопрос о перспективе Украины вступления в НАТО Вершбоу отметил, что Украина однажды сможет получить членство, если достигнет критериев и при условии согласия всех союзников.

"Следует избегать того, чтобы ставить телегу перед лошадью. Прежде всего, Украина должна продолжать проводить военные реформы, тренировки и программы модернизации для приближения к стандартам НАТО. Но говоря о далекой перспективе, в НАТО уже не раз говорили, что Украина однажды сможет получить членство, если достигнет критериев и при условии согласия всех союзников. Думаю, это скорее вопрос далекой, чем близкой перспективы, но думаю, что союзники соглашаются с тем, что право Украины на полноценное членство не может быть под вопросом", - заявил Вершбоу.

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"В прошлом году в НАТО согласовали существенно усилить сотрудничество с Украиной согласно Комплексному пакету помощи, который приняли на Варшавском саммите. Думаю, что преимуществом стала постоянное присутствие советников НАТО в Украине, участие Украины в учениях и тренировках НАТО и, конечно, то, что многие члены НАТО во главе с США оказывают прямое содействие и обучают Вооруженные силы Украины. Поэтому НАТО и члены Альянса построили очень глубокое партнерство с Украиной, которое приносит плоды в том, что касается эффективности боевой подготовки украинских сил, в том числе и тех, что находятся на линии столкновения на Донбассе. И есть возможности делать еще больше, но в пределах существующих рамок: Комплексный пакет помощи покрывает все ключевые сферы партнерства, и здесь вопрос в том, чтобы эти возможности использовать", - отметил экс-заместитель генсека НАТО.
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І ні слова про референдум з цього питання.............
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а ведь точно, кацап уже понел - всё, приняли в НАТО Украину и референдума даже не было.
Кстати, чтоб принять в НАТО, со стороны точно такого требование нет.
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и у него начало подгорать - как это так, рехферендума не было...?
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именно такие, как он писал, перлы сразу выдаёт ватников - должэн обезательно быть референдум, не должно быть спорных територии итд - а ведь это всё звиздёшь, нет таких требовании с стороны НАТО.
Но пропоганда вдолбила в головах всё это и им точно прочесть всего 14 пунктов, которые разиеаетса на двух страницах с обоих сторон - но ватникам это не посильно.
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Федука - да я сильно из-за таких не заморачиваюсь...\просто есть немного времени чтобы это ч...о не чувствовало одиночества...\
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А це не його справа. І не хУЙЛА, на якого ти працюєш.
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а не лучше ли самому уехать в скрЭпную....
там же вопрос будет - "вы против вступления Украины в НАТО, уезжаете?... ай, ай, ай...." :D
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Уже дореферендились, как будто референдумы мешают сделать глупость или выполнить насильно чью то волю.
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этот снежнонигириец пытается здесь постоянно стебаться...
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а какое же еще может быть развлечение у паганки, только ядом брызгать, на другое не способно.
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Когда будет актуально - тогда будет референдум. Сейчас мы пока не готовы - так что в референдуме смысла нет.
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Це далека та важка дорога- та це дорога України в НАТО!
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Готов предоставить в пользование часть своего двора, под НАТОвские ракетные установки, направленные на кремль.
Я за НАТО, но куда нашим вшивым глистам при власти до их уровня. Наши барыги смотрятся на их фоне как питекантропы на дипломатическом приёме. Согласится ли НАТО нас ущербных клептоманов принять? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?
А ТУДА С ТАКОЙ КОРРУПЦИЕЙ …НЕ БЕРУТ.
….
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игнорирование москалями Будапештского меморандума дает Украине право на поддержку и заключение союза со всеми подписантами этого документа помимо ублюдков его вероломно нарушивших, вот где сильный ход, а остальное пусть будет ему в поддержку.
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Украина в НАТО будет,и это сегодня Задание домашнее №1
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И для этого необходимо ВСЕГО НАВСЕГО ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ.
остальные критерии вторичны.
а кто же будет рубить сук на котором сидит???
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Россия заявляет о создании единой системы ПВО на территории Сирии

Право Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5470

Интересно а Американцы и Израильтяне что-то знают об этом?) А что земля уже стало плоской?)))
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Они об этом узнали задолго раньше тебя... Так что не беспокойся. У них разведка будьте-нате...)
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знают и летают, и ещё долбят...?\странно всё это каца...\
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Вижу только закономерноссти, страностей не наблюдаю)
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Земля, по мнению касапов, не только плоская, но и похоже необитаемая...)
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после такого заявление, уверен, не только один ватник воздух изпортил.
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Альтернативы для Украины нет, Украина будет в НАТО.
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Хуйло и кацапня пока ещё не поняли, что они натворили?
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Названы 7 городов РАБссии из которых РАБссиянам надо немедленно уехать,в связи с катастрофической экологией,уровнем преступности,низким уровне рождаемости,наркоманией и алкоголизмом среди населения.
7)Новокузнецк 550 000 чел.
6)Липецк 509 000.
5)Магнитогорск 417 000
4)Артём 102 000
3)Норильск 170 000 самый грязный город РАБссии
2)Иркутск 612 000
1)Чита 335 000 чел.
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А с кем НАТО воюет,що у них такi высокие требования?Зачем им вообще армия?Як що они её в дело не пускают?Це всё равно,що я купил Бугатти,поставил в гараж,та хожу всем рассказываю,що вы мне не ровня,бо у вас Бугатти нет
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Украина в НАТО, для чего? Casus belli, уже есть, можно начинать хоть завтра.
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Перечитал текст, ответа не нашел. Вот если Китай принять в НАТО, тогда да....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПраво Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом, - Вершбоу
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