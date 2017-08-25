 Право Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом, - Вершбоу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Отвечая на вопрос о перспективе Украины вступления в НАТО Вершбоу отметил, что Украина однажды сможет получить членство, если достигнет критериев и при условии согласия всех союзников.
"Следует избегать того, чтобы ставить телегу перед лошадью. Прежде всего, Украина должна продолжать проводить военные реформы, тренировки и программы модернизации для приближения к стандартам НАТО. Но говоря о далекой перспективе, в НАТО уже не раз говорили, что Украина однажды сможет получить членство, если достигнет критериев и при условии согласия всех союзников. Думаю, это скорее вопрос далекой, чем близкой перспективы, но думаю, что союзники соглашаются с тем, что право Украины на полноценное членство не может быть под вопросом", - заявил Вершбоу.
"В прошлом году в НАТО согласовали существенно усилить сотрудничество с Украиной согласно Комплексному пакету помощи, который приняли на Варшавском саммите. Думаю, что преимуществом стала постоянное присутствие советников НАТО в Украине, участие Украины в учениях и тренировках НАТО и, конечно, то, что многие члены НАТО во главе с США оказывают прямое содействие и обучают Вооруженные силы Украины. Поэтому НАТО и члены Альянса построили очень глубокое партнерство с Украиной, которое приносит плоды в том, что касается эффективности боевой подготовки украинских сил, в том числе и тех, что находятся на линии столкновения на Донбассе. И есть возможности делать еще больше, но в пределах существующих рамок: Комплексный пакет помощи покрывает все ключевые сферы партнерства, и здесь вопрос в том, чтобы эти возможности использовать", - отметил экс-заместитель генсека НАТО.
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Кстати, чтоб принять в НАТО, со стороны точно такого требование нет.
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хферендума не было...?
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Но пропоганда вдолбила в головах всё это и им точно прочесть всего 14 пунктов, которые разиеаетса на двух страницах с обоих сторон - но ватникам это не посильно.
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нечувствовало одиночества...\
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там же вопрос будет - "вы против вступления Украины в НАТО, уезжаете?... ай, ай, ай...." :D
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Я за НАТО, но куда нашим вшивым глистам при власти до их уровня. Наши барыги смотрятся на их фоне как питекантропы на дипломатическом приёме. Согласится ли НАТО нас ущербных клептоманов принять? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?
А ТУДА С ТАКОЙ КОРРУПЦИЕЙ …НЕ БЕРУТ.
….
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остальные критерии вторичны.
а кто же будет рубить сук на котором сидит???
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Интересно а Американцы и Израильтяне что-то знают об этом?) А что земля уже стало плоской?)))
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