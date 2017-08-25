 В деле о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского 24 августа появились подозреваемые, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV., об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство отскочило от авто и тяжело ранило гражданских людей, которые являются членами семьи Героя Украины.
Он уточнил, что в понедельник в производстве появится правильная классификация.
Луценко отметил, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.
Генеральный прокурор заявил, что уже есть подозреваемые в этом производстве.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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