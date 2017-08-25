 Украина готовит четвертый иск в ВТО против России, - Микольская

Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская.
По ее словам, это четвертый иск Украины в отношении РФ, и он может быть подан до конца 2017 года. Кроме того, она сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.
Напомним, в середине февраля Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.
Как отмечали в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Кыргызстан - значительно сократился - на 38,3% по сравнению с 2015 годом, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений. Прямые потери от ограничительных мер России составили 0,4 миллиарда долларов.
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США продлили соглашение об отмене экспортной пошлины на трубы из Украины(18)
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Экспорт украинской продукции в Евросоюз растет, - торговый представитель Микольская(66)
Пакет ответных торговых санкций Украины к РФ проходит согласование в Кабмине, - Микольская(33)
Украина продлит эмбарго на российские товары до конца 2017 года, - Минэкономразвития(77)
да мне бы только дамку провести!...
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