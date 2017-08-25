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 Украина готовит четвертый иск в ВТО против России, - Микольская

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Украина до конца года может подать иск во Всемирную торговую организацию по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции.

Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская.

По ее словам, это четвертый иск Украины в отношении РФ, и он может быть подан до конца 2017 года. Кроме того, она сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.

Напомним, в середине февраля Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Как отмечали в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Кыргызстан - значительно сократился - на 38,3% по сравнению с 2015 годом, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений. Прямые потери от ограничительных мер России составили 0,4 миллиарда долларов.
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Да я его замучу, зашахую...
да мне бы только дамку провести!...
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Фу! Теперь ступай прочь, паленая кошка! Но помни: когда я вследующий раз приду на Скалу Совета, я приду со шкурой Шер-Хана на голове...(С)
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