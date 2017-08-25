 Лемки со всего мира проводят свой конгресс во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"После того, как людей, для которых Лемковщина была родным домом, рассеяли по всему миру, именно Львовщина стала для многих прибежищем и вторым домом. Домом, который, я надеюсь, дал ощутить и сохранить нашу историческую память", - отметил, приветствуя участников конгресса, председатель облгосадминистрации Олег Синютка.
По его словам, до конца года на территории области появится памятник жертвам депортации в ходе операции "Висла".
На конгресс прибыли представители украинских лемковских общин из США, Канады, Польши, Словакии, Сербии и Хорватии.
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лемки, конечно же, украинцы, но со своими региональными особенностями.
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Є подоляни, гуцули, поліщуки.....
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Пливе кача по Тисині.
Мамко ж моя, не лай мені,
Мамко ж моя, не лай мені.
Гей, залаєш ми в злу годину,
Залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю де погину,
Сам не знаю де погину.
Гей, погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
Гей, виберут ми чужі люди,
Виберут ми чужі люди.
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Гей, якби ж мені, синку, не жаль?
Якби ж мені, синку, не жаль?
Ти ж на моїм серцю лежав,
Ти ж на моїм серцю лежав.
Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача в по Тисині.
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А если их взять за фаберже и хорошенько встряхнуть на вопрос за какое бабло они всё это проворачивают. Что-то очень уж здесь кремлёвщиной попахивает.
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"Лєльо, лєльо, лем ме остані". Що в перекладі з лемківської:
"Тато, тато, тільки ти одим у мені залишивсь".
Військові казали, що Ісус зве пророка Ілію. Євангелісти кажуть, що Ісус сказав:
"Батько, чому ти теж мене покинув?....". Отак.
(дослідив Ігор Каганець)
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