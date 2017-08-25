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Все про:Львов (3665) народ (119) меньшинство (12)

 Лемки со всего мира проводят свой конгресс во Львове

львов фото

Лемки из Украины и мира собрались во Львове. Здесь начался VI конгресс Всемирной федерации украинских лемковских объединений, который проходит под знаком 70-й годовщины печально известной акции "Висла" (1947 г.). Этот год стал кульминационным в изгнании украинцев из их прародительских земель в Польше, прежде всего из Лемковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"После того, как людей, для которых Лемковщина была родным домом, рассеяли по всему миру, именно Львовщина стала для многих прибежищем и вторым домом. Домом, который, я надеюсь, дал ощутить и сохранить нашу историческую память", - отметил, приветствуя участников конгресса, председатель облгосадминистрации Олег Синютка.

По его словам, до конца года на территории области появится памятник жертвам депортации в ходе операции "Висла".

На конгресс прибыли представители украинских лемковских общин из США, Канады, Польши, Словакии, Сербии и Хорватии.

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Не шо, а кто. Один из украинских подэтносов.
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все нормально. есть баварцы, есть саксонцы, а все вместе - немцы.
лемки, конечно же, украинцы, но со своими региональными особенностями.
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Зайди в гугл и напиши слово подэтнос .такого слова в гугле даже нету . Вы сначала почитайте разберитесь а потом пишите .
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Певна група людей українського походження з певними історичними і культурними особливостями.
Є подоляни, гуцули, поліщуки.....
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По перше не що, а хто,.а по друге що ти таке?
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Ещё и комент убрали с головой не в порядке или чё ? я действительно не знаю что такое эти лемки . и нормальный вопрос задал .Вы чё тут на цензоре перегрелись от прапаганды или чё?
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Историческое самоназвание - руснаки, русины
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Русины это не самоназвание, а название населения Руси.
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Зовсім ні. У Геродота нема сова "Русини". зате є українські слова - "Страва" і "Мед"
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Русини - це застарілий етнонім українців ,а Русь - це виключно Середнє Подніпров'я (Київ ,Чернігів ,Переяслав). Ні Новгородщина ,ні Залісся (Володимиро-Суздальщина) до другої половини 13 Руссю не називалася . Новгородці називали себе словенами , а мешканці Київщини - русинами.
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Глибока помилка. Термін "Русини" був створений перед Першою Світовою війною проросійськими органами.
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Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача по Тисині.
Мамко ж моя, не лай мені,
Мамко ж моя, не лай мені.

Гей, залаєш ми в злу годину,
Залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю де погину,
Сам не знаю де погину.

Гей, погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?

Гей, виберут ми чужі люди,
Виберут ми чужі люди.
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ци не жаль ти, мамко, буде?

Гей, якби ж мені, синку, не жаль?
Якби ж мені, синку, не жаль?
Ти ж на моїм серцю лежав,
Ти ж на моїм серцю лежав.

Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача в по Тисині.
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Ну вот. Еще один клин вбивают. Всё делают чтобы увеличить напряженку в Украине. Вроде и намерения благие, да забыли что благими намерениями выстлана дорога в Ад.
А если их взять за фаберже и хорошенько встряхнуть на вопрос за какое бабло они всё это проворачивают. Что-то очень уж здесь кремлёвщиной попахивает.
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Все это офигенно, но если этот конгресс леммок организовали Медведчук или Балога, то это очередная провокация... Щас гуцулы "всех времен и народов" решать провести конгресс и потребовать от Украины автономию и федерализацию.. и що?!
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Ну Балоган і Медвєдка скоти ще ті. Але частина лемків була переселена в Україну.
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Я когда впервые столкнулся с понятием Лемки - сам чуть в осадок не выпал Сколько же всего было придумано, что бы обезличить самоидентичность народов, чтобы раскрыть крыла ленинского феодализма над ними...
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шось ви мяке і тепле плутаєте. Лемки - етнокультурна група, до чого тут Ленін? )) Це я вам як лемко по материнській лінії кажу
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Останні слова Ісуса були такі:
"Лєльо, лєльо, лем ме остані". Що в перекладі з лемківської:
"Тато, тато, тільки ти одим у мені залишивсь".
Військові казали, що Ісус зве пророка Ілію. Євангелісти кажуть, що Ісус сказав:
"Батько, чому ти теж мене покинув?....". Отак.
(дослідив Ігор Каганець)
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Про вбитие клина, поддерживаю предыдущих ораторов, но только в том случае, если это пахнет сепаратизмом и несет угрозу соборности Украины
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛемки со всего мира проводят свой конгресс во Львове
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