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Все про:Россия (71990) футбол (3180) ЧМ-2018 (64) допинг-контроль (210)

 Россия готовила по "сочинскому" сценарию программу допинга для ЧМ-2018 по футболу, - Spiegel

россия чм-2018 допинг

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков должен был разработать программу допинга для сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Об этом в пятницу, 25 августа, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на Брайана Фогеля, американского режиссера и создателя документального фильма "Икар" об использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"После Сочи он получил задание разработать допинговую программу для российского ЧМ-2018 по футболу", - рассказал Фогель, который помог Родченкову уехать из России после его отставки с поста директора лаборатории в 2015 году.

"Григорий уже был в процессе подготовки, когда все внезапно сорвалось", - добавил он. По его словам, программа, по всей видимости, должна была реализовываться по "сочинскому" сценарию.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который также возглавляет оргкомитет ЧМ-2018, заявил немецкому изданию, что "у государства нет возможности отслеживать работу главы" антидопинговой лаборатории. По словам Мутко, деятельность Родченкова должно было контролировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). "Мы, безусловно, думали, что все в порядке", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найден новый метод доказательства вскрытия допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, - глава МОК

Родченков, российский химик и специалист по выявлению допинга, подал в отставку с поста главы лаборатории в Москве после обвинений WADA в сокрытии применения запрещенных стимуляторов россиянами и в январе 2016 года перебрался в США. Весной 2016 года он рассказал The New York Times, что использование допинга в ходе Олимпиады в Сочи осуществлялось в рамках госпрограммы, а в подмене "грязных" проб атлетов участвовали российские спецслужбы. Вскоре после этого Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении российских спортсменов.

Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Родченкова уголовное дело. Его подозревают в торговле допингом и злоупотреблении полномочиями.
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Да им все одно , что с допингом что без него , не светит ничего.
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москва, тебе бы в ...опу три пера, так ты б жар-птицею была, тяга к золотым медалькам у тебя точно воронья
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ОНи и сейчас его принимают. Болею против кацапских клубов в еврокубках и смотрел матчи последние их вчера и позавчера. Все ихние клубы выглядели на порядок физически сильнее оппонентов, особенно это было видно в дополненительное время матча Зенит- Утрехт. Та что думаю, что допинговая программа уже действует
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В конце матча четко было видно, что сил у них было намного больше. Сербам повезло, что унтерменши допинговые не дожали
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Кацапам поможет только один допинг - Цианид..
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Всё!Затюкают кацапию-загонят на положенное место,на парашу.НЕ сверх-держава а опущенная нация-лишние хромосомы со скрепами перепутали...
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Россия готовила по "сочинскому" сценарию программу допинга для ЧМ-2018 по футболу

-------------
Вся "спортивная слава" России растворилась в водке и мельдонии.
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Пора забрать мундиаль,и не делать никому нервы....
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Готувал... в минулому часі... це значить шо прогамма вже готова до роботи! кацап та чесність то несумістні слова.
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Новый марш российских футболистов:

Мельдоний мы жрали, меняли мочу
чтоб хоть иногда попадать по мячу...
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Нужны мячи с радиоуправлением, может тогда пару матчей выиграют...
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На жаль остані пригоди ватопітеків в світі спорту поклали під сумнів перемоги радянського спорту, гірко визнавати що навіть міць радянського спорту виявилась міфом.
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссия готовила по "сочинскому" сценарию программу допинга для ЧМ-2018 по футболу, - Spiegel
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