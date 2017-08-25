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Все про:Россия (71990) туризм (1076) Турция (2050)

 Десятки россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства туроператора

турция

В турецкой провинции Анталья выселяют из отелей клиентов туроператора Ted Travel.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке посольство России в Анкаре.

По информации диппредставительства, выселения начались в пятницу, 25 августа, днем. В связи с этим на телефоны экстренной связи посольства в Анкаре и генконсульства в Анталье поступили десятки жалоб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею

Ростуризм, ассоциация "Турпомощь" и другие имеющие отношение к делу организации и ведомства ищут выход из ситуации. "Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет", - говорится в сообщении посольства.

По данным Ассоциации туроператоров России, клиентов Ted Travel начали выдворять из гостиниц в Анталье еще в четверг, 24 августа. В АТОР также рассказали, что 675 из 755 клиентов Ted Travel, оказавшихся в Турции, вывезет в период с 26 по 31 августа авиакомпания "Якутия".

Также читайте: За полгода Турцию посетили 530 тыс. украинцев, - посольство

Оставшихся путешественников доставят на родину в период со 2 по 12 сентября. Пока неизвестно, лайнерами каких авиакомпаний их отправят в Россию.

Так как отдыхающим придется ожидать своих рейсов, Ростуризм посоветовал им самостоятельно оплатить проживание в отелях на этот период. Затем эти деньги можно будет получить в страховых компаниях, с которыми работал Ted Travel.

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Як шо? Связался оператор с кацапами и обанкротился. ФСЁ!!! Кина не будет! Чемодан, вокзал, расея!!!
Ох уж эти русафобы, шо угодно отчебучат, тока бы избавиться от русотуристо.
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Другими словами - гонят кацапов ....ны туды им дорога....в Якутию,петухов лепить
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Опять турецкие помидоры трактором давить будут.
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Вчера МИД Германии порекомендовал немцам не ездить в Турцию на отдых... ...могут обвинить в терроризме и в тюрягу посадить.
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Поедут, ведь у немцев в Турции полно квартир.
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Пофіг, це лише ще одне місце звідки цю худобу виганяють .
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Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!
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Билять, ну не научила вас жизнь в прошлом уважаемые турки, их же не выселять надо, а не заселять вообще. Интелектуалы "мыыы, Тагиииил", не то ,что полотенце, тапки, шампуни, растения потырят, они ж унитазов то не видели. Отельеры - пожалейте психику своих сантехников
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москалией москали сдали, эка невидаль, да население ордилы и Крыма в такой же ситуации, держатся без денег за то, что москаль дал
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А так как это русские, всё включено, и берут они с собoй 100$, то их ждут удивительные приключения.
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На лайнерах Якутии в саму Якутию! Пусть там и отдыхают!
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Я в этом году отдыхал в Турции (Justiniano Hotel).

Пол отеля украинцев, пол отеля россиян. Приятно было услышать украинский язык. Впервые увидел целую кампанию говорящую на украинском. Прям как в детство попал.
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З кожним роком таких компаній буде все більше, нам зробили гарну прививку проти російської мови . Приємно бачити цілі гурти людей зі сходу України приїджаючих на практику з мови .
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Отдых с россиянами невозможен. Ну разве петь им на ночь гимн Украины и дарить фото трупов ихтамнетов 200 груза с Донбасса.
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Ну это тебе так кажется. Пообщайся с туроператорами возможен или нет отдых украинцев и россиян в одном отеле.

Кстати, украинских флагов не видел. И Слава Украине не кричали. А вот ребенка лет 4-5, говорящего на украинском, видел - был удивлён.
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С вами могут отдыхать идиоты и даунбасчане.
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Рузьгие, попросите денех у Айфона...
Или даст... Или ответит, знаете как именно
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а вяличие дают забрать?или оставляют в залог?
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всем читать здесь
Бари Алибасов: "Москва стала столицей, благодаря татарам"
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/2043506-echo/
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так наші пацани на передовій троллять вату. негро-батальйон НАТО)))
Десятки россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства туроператора - Цензор.НЕТ 2532
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И тут кацапы лишние!Зомби-ленд лучше держать изолированный...
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Вот так турки показали, что их не уважают.
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Куйло! Вводи войска ! Кацапов турки щимят !
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А тому що "нєфіг" в Туреччину їздити.................
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Не испугались Коксаки , припёрлись с голым задом , а теперь пешком домой в Якутию .
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Гу́сеница - личинка насекомых из отряда чешуекрылых. (с)
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Баранов считают не десятками,а по головам
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Ну и в чём проблема-то?Вон,только вчера открылся новый скрепный туроператор КНДР.Альтернатива всем бездуховный гейропам,фашингтонам и прочим Турциям и Египтам!
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Если обанкротилась компания туроператора, которая продавала путёвки в Турцию, то как собираеться выжить та компания, которая направлена на Северную Корею???
Во страна дибильных идиотов!
Хотя я за банкротство всех рузьгих компаний и росеи в целом!
И чем быстрее, тем лучше...
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кацапов уже и с турции ссаными тряпками гонят...
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Чему радуемся? Шо кацапов выгоняют из отелей? Оху..нно радостно на душе стало...
Сами сидим в говне, с лапшой на ушах, так единственная радость осталась - у кацапов беда!
Скоко лет ещё надо быть такими баранами, шо б нас "покупали" на такие "новости"?!
Скоко ещё крови надо пролить, шобы смыть с себя ментальную тупость?!
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Не все сидят в говне, с лапшой на ушах . Многие работают , получают достойную зарплату и отдыхают хорошо .
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А ты видел, ох-енно правильный, как радовались в сетях кацапы фотографиям наших убитых солдат??!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДесятки россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства туроператора
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