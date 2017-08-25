 Десятки россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства туроператора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке посольство России в Анкаре.
По информации диппредставительства, выселения начались в пятницу, 25 августа, днем. В связи с этим на телефоны экстренной связи посольства в Анкаре и генконсульства в Анталье поступили десятки жалоб.
Ростуризм, ассоциация "Турпомощь" и другие имеющие отношение к делу организации и ведомства ищут выход из ситуации. "Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет", - говорится в сообщении посольства.
По данным Ассоциации туроператоров России, клиентов Ted Travel начали выдворять из гостиниц в Анталье еще в четверг, 24 августа. В АТОР также рассказали, что 675 из 755 клиентов Ted Travel, оказавшихся в Турции, вывезет в период с 26 по 31 августа авиакомпания "Якутия".
Оставшихся путешественников доставят на родину в период со 2 по 12 сентября. Пока неизвестно, лайнерами каких авиакомпаний их отправят в Россию.
Так как отдыхающим придется ожидать своих рейсов, Ростуризм посоветовал им самостоятельно оплатить проживание в отелях на этот период. Затем эти деньги можно будет получить в страховых компаниях, с которыми работал Ted Travel.
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Ох уж эти русафобы, шо угодно отчебучат, тока бы избавиться от русотуристо.
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в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!
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Пол отеля украинцев, пол отеля россиян. Приятно было услышать украинский язык. Впервые увидел целую кампанию говорящую на украинском. Прям как в детство попал.
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Кстати, украинских флагов не видел. И Слава Украине не кричали. А вот ребенка лет 4-5, говорящего на украинском, видел - был удивлён.
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Или даст... Или ответит, знаете как именно
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Бари Алибасов: "Москва стала столицей, благодаря татарам"
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/2043506-echo/
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Во страна дибильных идиотов!
Хотя я за банкротство всех рузьгих компаний и росеи в целом!
И чем быстрее, тем лучше...
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Сами сидим в говне, с лапшой на ушах, так единственная радость осталась - у кацапов беда!
Скоко лет ещё надо быть такими баранами, шо б нас "покупали" на такие "новости"?!
Скоко ещё крови надо пролить, шобы смыть с себя ментальную тупость?!
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