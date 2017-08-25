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 Политика Украины
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Все про:план (114) помощь (3389) Евросоюз (12097) Точицкий Николай (11)

 Проект "плана Маршала" для Украины представлен в ЕС и будет изучен Еврокомиссией, - посол Точицкий

украина соглашение ассоциация евросоюз

Украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.

Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал Н.Точицкий.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Н.Точицкий.
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Не надо сомневаться!
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быкуют по-москальски, того и гляди шапками забросают
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Я думаю, что как только правительство сделает возможным и дешёвым импорт этих авто (старше 8 лет), случится то же, что случилось до этого с авто 5-8 лет после принятия закона про беспошлинную растаможку, а именно: европейский рынок мгновенно отреагирует и поднимет цены на эти авто у себя. В результате выиграют только европейские продавцы машин.
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А я проти!
Я купив машину у салоні, всплативши всі податки і таких 90% серед автовласників. Купуючи машину. я збирався за 8-10 років продати її приблизно за 50% початкової вартості і купити нову. Тепер, через дуже хитрих продати її можна буде за 1/3 чи 1/4 вартості.
Чому я, чесний законослухняний громадянин повинен втрачати?
Я проти! Ніякої легалізації! Штраф і сплата мита у потрійному розмірі, щоб не були хитрожопими!
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Але план Маршала буде вже після брехливенького та крадійкуватого головноторгуючого з його такою самою кодлою.
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Ну и кто при памяти будет вкладывать в нашу рошению свои бабки?
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1970-kva - а вот не нужно возводить в святые евро-чиновников..., - вместе с нашими барыгами и распилят, вместе в офшоры и выведут...
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Ты о чем? Где у меня хоть слово про чиновников шо евро, шо наших? В моем понимании -- нужно СОЗДАТЬ условия, чтобы сюда пришли ЧАСТНЫЕ инвестиции. А как там уже его, этот план, назовут -- Маршала, Фельдмаршала, то уже детали.
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1970-kva - я о том, что план Маршала вполне могут утвердить...- здесь речь идет не об частных инвестициях, а средствах ЕС...Об этом и эта статья на Цензоре...
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Точно! Кроме того ни соглашения об ассоциации с ЕС, ни безвизового режима с ЕС в Украине НИКАГДА НЕ БУДИТ.
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Да, даже не понимаю, как мы жили без шАкаладнАгА безвиза?
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Ви просто не бачили пики внаросіян на митницях, коли повз них проходиш без черги .
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Да я не против, потролить их -- дело хорошее........только что с поездами, набитыми нашими заробитчанами в ту же московию, что делать?
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Шо план Маршала,шо золото Полуботка,это миф и опиум для народа.....тилькы надия на сэбэ...и всэ
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Каждый сам себе план Маршала. Чтобы изменить мир,для начала заправь утром свою кровать!
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Как всё просто. Так стимулом к порошенковским аппетитам к воровству народных денег служит моя плохо заправленная кровать?
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Звичайно, бо це означає що на ній ще є простирадло .
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То йому місце в покоївках-прибиральницях, а не в президентах.
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Треба подушку ставить корабликом,та класти в тумбочку,що поряд, шоколадку.Як що не ставиш,та немае шоколадки,то ти жити не вмiешь
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А будка? Хіба можна без побудованої будки стати повноцінним громадянином?
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Неможливо.Треба ще сына в Сингапур,отправить вчитися.Та Юлю посадить
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А иначе скажешь мужу что уйдешь к Маршалу?
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еще важнее до того москльских вшей и гнид вытравить
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В Украине обязательно должен быть введен прогрессивный налог.
Чем выше доход - тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть
между доходами властных воров и большинством населения Украины.
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Почему "утопия" - у наших "европейцев - американцев" к которым нас призывают стремится - так...
Или нам нужны только флаги и лозунги?...
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нормальные люди уменьшают налоги на производство,что улучшить инвестпривлекательность и дать стимул для экономики...
а зрада норовит комуняцкими методами все порешать
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у зрады любая власть не такая .иначе зачем тогда зрада?
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я ж про то и писал .зрада-как еврейская мама."сыночек,не перебирай девками.ты же знаешь-кого бы ты не привел-она мне все равно не понравится"
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усбагойся, никто никого не приводил. Потому, что никто никуда и не уходил.
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Основная движущая сила экономики в нормальных странах - частный бизнес. Ввести прогрессивный налог - это изьять из него дополнительные деньги. Это примерно то же что на молочной ферме, ввести обязательный сбор мяса.
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Предлагаете, наказывать работящих людей материально? По моему, это Шариковщина.
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Cначала поройтесь в оффшорах тех, кому нужен "план"....
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чо там с виолончелями?цвёлость не пошла по ним в субтропическом климате?
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Это примерно то же, что быдлюкович в свое время клянчил у ЕС в обмен на подписание Ассоциации? Тогда, по-моему, речь шла о 160 миллиардах...
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Достеменно відомо що він хапнув лише три і чомусь не за асоціацію .
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Я до того, що і тоді, і зараз без грошей ЄС ніяк не виходить...
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Не виходить тому що не подолана корупція, нащо гроші викидати .
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Якщо корупція буде подолана, то й гроші не потрібні будуть. То дадуть порошенку бабосиків чи не дадуть?
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Ali Hasan
Украли все и даже старую тетрадку
========
Али,а что там было,что-то из трудов Ленина или догмы из Корана?
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Лучше скажу как моя знакомая христианка работает в Дубаи и взяла кредит в 40 тысяч долларов под зарплату. Ей дали мусульмане и не взяли вообще процентов. Вот так.
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Ну мусульманським банкам заборонено брати відсоток .
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"План Маршалла", который написан в Украине не стоит бумаги на которой его писали.
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Если это тот самый, что я думаю, то он в Литве написан.
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Путлерским крысам приказано покинуть Дамбасс,и чем быстрее,тем лучше...
Курт Волкер.
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та, все они включая Маккейна сказали, что за нас кацев никто бить даже не собирается, а у нас очередное перемирие.
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На кобылах Будулая без Будулая.Будулай в Гаагу собирается.
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видать тебе сказать больше нечего, а чтото ляпнуть хочется
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Пока Барыга не отменит безумные акцизы на импортные автомобили и товары даже не рассматривайте план Маршала с Украиной.
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так они и не будут. Так, проявят "большую заинтересованость" и всё
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Всем читать это
Экономист с мировым именем: "Украиной управляют психически больные люди"

https://elise.com.ua/2017/03/20/ekonomist-s-mirovym-imenem-ukrainoj-upravlyayut-psihicheski-bolnye-lyudi/
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все усилия по восстановлению и улучшению жизни в Европе после Второй мировой войны окажутся бесполезными без сильной Украины, результатами этой работы будет пользоваться орда, скупившая европолитиканов оптом, и только идейный украинский народ отсекает этот сценарий от реализации.
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Поэтому первейшей и ближайшей целью реформ должно
быть резкое изменение в распределении национального богатства
страны.
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Какой нафиг план Маршала в нереформированной стране?!Вы когда-нибудь наблюдали,как впитывается вода в сухую землю?БЕCСЛЕДНО.Я понимаю нынешних чинуш-они в экстазе только от предвкушения...Но народ-то должен понимать...
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Какого Маршала? Если Санька, то так себе план, не вставляет нифига...
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Токо после аудита, а потом посадки или изгнания шоколадно-барыжной влады. Иначе, всё уйдёт в чёрную дыру...
Неужели там такие дураки, шо этого не понимают?
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Я думал он уже работает, а оказывается самое вкусное еще даже не начиналось.
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Страны бывшей Югославии сначала вступали в НАТО,потом в ЕС,для Украины исключения не будет кацаПсины... Хрюкните Крым наш,Трамп наш,Шампанское в Студию..
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ребята, я вам завидую, то развитие, которое спроектировано для вас, просто с ног сшибательное - верите или нет, но за20-25 вы будете в пятёрку зе бест стран Европы - и по развитию, экономике, демократие,свободе и надёжности, конечно, если народ не повернёт в сторону рашки.
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просто нужно барыг -корупционеров прогнать. ввести независимыые суды и дать набу полномочия равные сбу. устроить реальные посадки бандитов у корыта. и все у нас будет хорошо не нужно никаких кредитов и планов маршала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект "плана Маршала" для Украины представлен в ЕС и будет изучен Еврокомиссией, - посол Точицкий
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