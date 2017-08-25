 Проект "плана Маршала" для Украины представлен в ЕС и будет изучен Еврокомиссией, - посол Точицкий

Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал Н.Точицкий.
По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.
"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Н.Точицкий.
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Выйдут все 100 человек.
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Я купив машину у салоні, всплативши всі податки і таких 90% серед автовласників. Купуючи машину. я збирався за 8-10 років продати її приблизно за 50% початкової вартості і купити нову. Тепер, через дуже хитрих продати її можна буде за 1/3 чи 1/4 вартості.
Чому я, чесний законослухняний громадянин повинен втрачати?
Я проти! Ніякої легалізації! Штраф і сплата мита у потрійному розмірі, щоб не були хитрожопими!
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Чем выше доход - тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть
между доходами властных воров и большинством населения Украины.
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Или нам нужны только флаги и лозунги?...
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а зрада норовит комуняцкими методами все порешать
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Украли все и даже старую тетрадку
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Али,а что там было,что-то из трудов Ленина или догмы из Корана?
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Курт Волкер.
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Экономист с мировым именем: "Украиной управляют психически больные люди"
https://elise.com.ua/2017/03/20/ekonomist-s-mirovym-imenem-ukrainoj-upravlyayut-psihicheski-bolnye-lyudi/
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быть резкое изменение в распределении национального богатства
страны.
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Неужели там такие дураки, шо этого не понимают?
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