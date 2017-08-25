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Все про:расследование (2306) Россия (71990) ЦРУ (129) Трамп (1354)

 Глава ЦРУ Помпео взял под свой личный контроль расследование связей Трампа с РФ, - The Washington Post

помпео

Директор ЦРУ Майкл Помпео поручил одному из подразделений управления, связанному с расследованием возможных связей между Россией и предвыборной кампанией Дональда Трампа, отчитываться ему о проделанной работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на некоторых чиновников.

Свое решение Помпео объяснил необходимостью предотвратить утечки и защитить секретную информацию.

По данным собеседников издания, распоряжение Помпео вызвало беспокойство среди чиновников ЦРУ из-за возможного конфликта интересов. Ранее глава ведомства якобы недооценивал вероятное вмешательства России в выборы 2016 года и показывал готовность участвовать в политических дебатах на стороне Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они делают это уже чертовски долго", - директор ЦРУ о вмешательстве РФ в американские выборы

По словам источников The Washington Post, раньше в истории агентства глава ЦРУ не сталкивался с подобными конфликтами.

Собеседник издания считают, что несмотря на отсутствие препятствий со стороны Помпео в расследовании российского вмешательства, неизвестно, как бы он повел себя, если бы ведомство получило информацию, потенциально опасную для Трампа.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

Также читайте: "Русские десятилетиями пытались подорвать американскую демократию", - директор ЦРУ
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Лучше уж Трамп на поводке у Конгресса, чем соплежуи-демократы.
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Отменно функционирующая система американской власти возьмет Трампа под свой тотальный контроль.
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тунца так и водят после того, как клюнул, то ослабят леску, то снова тянут, и уж насколько сильна эта рыбина, а все равно выбивается из сил и покорно позволяет вытянуть себя на палубц
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Ой шкварчит под Трампушкой сковородка, вот это я понимаю разделение ветвей власти. Он бедный и рад бы сейчас от своих подковерных встреч до выборов с резидентами ботекса откреститься и забыть, ан нет дорогой, здесь не бизнес в твоем понимании, здесь многовековая история и навыки, как ставить шалунишек президентов на место, здесь патриотизм и интересы государства Америка, которые превыше всего. Вообщем, Трампушка, мочи путенга, может и отмолишь грехи у Конгресса
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Так выяснили уже, что под носом у ЦРУ работала целая расейская дипломатическая деревня хакеров, 250 программистов и чекистов, выслали их уже давно двумя-тремя самолетами. Теперь расейские высылают дипломатов и остались без консульств и без виз. Из Хабаровска и Владивостока в Москву за визами! Нормально вообще?
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Помпео начнет извергать лаву на голову Трампа, держись Трамп, будет горячо.
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Нормально. Для винторогих, и 5000 миль не крюк, хай лучше ходють, как сядут, суки - то война, то петух из говна
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Хоть так, хоть эдак... Всё польза. Путингейт-то разгорается... Пох этот Трамп, завтра другой трамп будет - главное, Рашку вовсю щемить будут, хехе...
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Судились два еврея, прокурору дали три года.
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либерастики опять скулят
Помпео порядочный человек поэтому их беспрерывный скулеж уже порядком надоел
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ЦРУ Помпео взял под свой личный контроль расследование связей Трампа с РФ, - The Washington Post
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