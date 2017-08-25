 Глава ЦРУ Помпео взял под свой личный контроль расследование связей Трампа с РФ, - The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на некоторых чиновников.
Свое решение Помпео объяснил необходимостью предотвратить утечки и защитить секретную информацию.
По данным собеседников издания, распоряжение Помпео вызвало беспокойство среди чиновников ЦРУ из-за возможного конфликта интересов. Ранее глава ведомства якобы недооценивал вероятное вмешательства России в выборы 2016 года и показывал готовность участвовать в политических дебатах на стороне Трампа.
По словам источников The Washington Post, раньше в истории агентства глава ЦРУ не сталкивался с подобными конфликтами.
Собеседник издания считают, что несмотря на отсутствие препятствий со стороны Помпео в расследовании российского вмешательства, неизвестно, как бы он повел себя, если бы ведомство получило информацию, потенциально опасную для Трампа.
В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".
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Помпео порядочный человек поэтому их беспрерывный скулеж уже порядком надоел
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