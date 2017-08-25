 Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября, - посол Украины в ЕС

Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", - сообщил Н.Точицкий.
Как сообщалось ранее, в июле Президент Петр Порошенко заявил, что Украина, Грузия и Молдова совместно с европейскими партнерами начинают работу по формированию следующего этапа повестки дня программы Европейского Союза "Восточное партнерство".
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