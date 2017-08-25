 Путин на Совбезе РФ обсудил результаты переговоров "нормандской четверки" 22 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.
В сообщении отмечается: "Обсуждались вопросы, которые затрагивались в ходе состоявшихся в последнее время международных контактов Президента, а также повестка предстоящих международных встреч главы Российского государства.
Затрагивалась также тема договорённостей лидеров стран нормандского формата по итогам состоявшегося 22 августа телефонного разговора.
Помимо международных тем поднимались и актуальные внутриполитические вопросы".
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А так- да.
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Из жизни ростовских погорельцев (это когда на днях в Ростове 118 домов сгорело).
Кормление погорельцев губернатором. Сосиски, каша "вертикальный взлет" и ...
... та-даммм...
Одна вилка на троих, чтобы они не дай Бог этот реквизит не сожрали. Его же еще в другой приют везти!
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Це люди видно, що сіли попоїсти, а до них приперлись. А дати їм поїсти, а потім підійти - ні?
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ростовских погорельцев забрали телевизор после отъезда губернатора из
оперативного штаба
https://vechrost.ru/news/58469-u-rostovskih-pogorelitsev-zabrali-televizor-posle-otiezda-gubernatora-iz-operativnogo-shtaba-video
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является системообразующим для региона,
Системно значимые - это банки, финансовые трудности каждого из которых (вплоть до дефолта), способны нанести существенный вред всей банковской и - шире - финансовой системе страны. Негативный эффект может заключаться в проявлении «принципа домино» (цепочка неплатежей), а также просто в слишком больших финансовых потерях значительного количества контрагентов (банков, предприятий, граждан). Обеспечение финансовой устойчивости каждого из системных банков - часть решения задачи обеспечения устойчивости финансовой системы страны в целом.
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Всё остальное: уныло, "было уже", брехливо и абсолютно не информативно.
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Даже Трамп знает.что Путин -это Пыня. Во время встечи на G20 он ему так и заявил-" Мои ребята из ЦРУ не зря хлеб едят, я всё про тебя знаю твоя кличка- Пыня"Похлопал по плечу и повторил- "Пыня!"
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Донбасс Украине, покращення санкций расеи!
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