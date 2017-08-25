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Все про:переговоры (3447) Путин (24165) нормандская четверка (431)

 Путин на Совбезе РФ обсудил результаты переговоров "нормандской четверки" 22 августа

путин

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В сообщении отмечается: "Обсуждались вопросы, которые затрагивались в ходе состоявшихся в последнее время международных контактов Президента, а также повестка предстоящих международных встреч главы Российского государства.

Затрагивалась также тема договорённостей лидеров стран нормандского формата по итогам состоявшегося 22 августа телефонного разговора.

Помимо международных тем поднимались и актуальные внутриполитические вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонная конференция в "нормандском формате" состоится сегодня вечером, - Порошенко назвал темы предстоящих переговоров
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как обычно "поднималось" но не поднялось.Посидели попиз...ли,в смысле обсудили.а вот что делать по ходу уже и сами не знают.Куда не ткнись -везде жопа.А ведь говорили ему люди мудрые "не плюй в колодец,сцука..."
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Как -то вовка )(уйло стал никаким,даже на собезе не знает о чём попистеть
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Новости Дурдома
Из жизни ростовских погорельцев (это когда на днях в Ростове 118 домов сгорело).
Кормление погорельцев губернатором. Сосиски, каша "вертикальный взлет" и ...
... та-даммм...
Одна вилка на троих, чтобы они не дай Бог этот реквизит не сожрали. Его же еще в другой приют везти!
Путин на Совбезе РФ обсудил результаты переговоров "нормандской четверки" 22 августа - Цензор.НЕТ 8968
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Сосиски з бігудєй? Яйця дерев"яні?
Це люди видно, що сіли попоїсти, а до них приперлись. А дати їм поїсти, а потім підійти - ні?
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Вони к лопатам привыкшии.Вилка то губернатора.З собою в сапоге возит, по воровской привычке
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У
ростовских погорельцев забрали телевизор после отъезда губернатора из
оперативного штаба

https://vechrost.ru/news/58469-u-rostovskih-pogorelitsev-zabrali-televizor-posle-otiezda-gubernatora-iz-operativnogo-shtaba-video
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А о чем вообще новость, что пуйло обсуждало результаты переговоров, а дальше что, чем закончилось, какое решение принял.
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Краткое содержание обсуждения: "Посоны, эти фраеры не ведутся, бля буду..."
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Походу как раз этим двум банкам он и нафиг не нужен был.
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По данным российского издания, доступ к SWIFT отключат Российскому национальному коммерческому банку, который сейчас работает преимущественно в Крыму и является системообразующим для региона, и Темпбанку

является системообразующим для региона,

Системно значимые - это банки, финансовые трудности каждого из которых (вплоть до дефолта), способны нанести существенный вред всей банковской и - шире - финансовой системе страны. Негативный эффект может заключаться в проявлении «принципа домино» (цепочка неплатежей), а также просто в слишком больших финансовых потерях значительного количества контрагентов (банков, предприятий, граждан). Обеспечение финансовой устойчивости каждого из системных банков - часть решения задачи обеспечения устойчивости финансовой системы страны в целом.
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Крупный банк в оккупированном РФ Крыму с 31 августа отключат от SWIFT. До 31 августа в этот банк сбежится больше людей со скорбными лицами, чем пришло на похороны настоящего Свифта.
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зачем разейским банкам ета Свифт? Чтобы выдать разеянцу в кредит мешок картошки на зиму Свифт не нужен. Достаточно иметь счеты, карандаш и крепкий замок.
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Свифт это уникальная банковская система, по это системе работают все банкоматы на планете земле! По этой системе работают все платежи, все расчеты!
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кеша рун) Это не просто хорошая новость, это замечательнная новость!!!
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Ждём-с услышать: шо хуйла убили, или он внезапно заболел и помер, или ещё какая смертельная неприятность с ним приключилась. Вот это будет интересно и радостно!
Всё остальное: уныло, "было уже", брехливо и абсолютно не информативно.
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Прочитал новость и показалось, что это российская пропаганда.
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расчитанная на тех,кто очень надеется на правильные решения куйла по Украине...
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ИГОРЬ ТРОЛЛЕЙБУСОВ 3

Даже Трамп знает.что Путин -это Пыня. Во время встечи на G20 он ему так и заявил-" Мои ребята из ЦРУ не зря хлеб едят, я всё про тебя знаю твоя кличка- Пыня"Похлопал по плечу и повторил- "Пыня!"

Путин на Совбезе РФ обсудил результаты переговоров "нормандской четверки" 22 августа - Цензор.НЕТ 9320
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на кой недоговороспособному племени манкуртов улуса орды москвы договоренности-то обсуждать? Так бы они и занимались тем, к чему не способны, то русскими назовутся прислуживая орде, то антифашистами с нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать, стадо есть стадо, безыдейное при альфа-козле, неспособное к иному, чем подражание.
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Уявляю!Сидит Пуйло в окружении кивающих собачек.Собачки, те що при совке в тачках были
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Значить надо ждать очередных пакостей от кремлевского карлика Пу !
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Хорошая новость, похоже Петя с союзниками, шагающими в Киеве таки да, зацепил. Этот сразу малину на сбор свиснул, типа сбор пацаны, похоже общак отымать будут, шо делаем?
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Та,шо они будут делать?!Як завжды,сожрут себе подобного,щоб ще трохи продержаться
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Да парад в Киеве они обсуждали! Совещались как на попятную уйти, и чтобы не окончательно опозориться! Придумали школьное перемирие, впустят миротворцев и опаньки!
Донбасс Украине, покращення санкций расеи!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин на Совбезе РФ обсудил результаты переговоров "нормандской четверки" 22 августа
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