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 Политика Украины
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Все про:США (13290) реформы (2775) конкуренция (29) Йованович (68)

 Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, - посол США

йованович

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и активизировать стартапы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: США твердо поддерживают Украину и ценят дружбу с Киевом, - Тиллерсон

"Мы считаем, что важный элемент повышения конкурентоспособности экономики Украины является активизация стартапов, повышение конкурентности на внутреннем рынке", - сказала М.Йованович в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: Сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве.

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Посол считает, что сейчас важно повысить конкурентоспособность Украины и на международном рынке.
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"Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и активизировать стартапы", - а что еще посоветует русскосербка украинцам?
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Она не американка. Так случайно вышло, что русская туда приехала.
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Случайно ничего не бывает. Кажись, у Булгакова это хорошо описано.
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Думаешь шпион ФСБ из самого сердца Америки внедрился в Украину?
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Вам из россии виднее, теперь буду думать. Вы ведь своих агентов знаете.
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может посоветовать премии министрам Украины по 1 млн. выделить, ведь они же кричат, что за маленькую зарплату не могут работать?
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Сколько не заплати, а работать за столом некогда. Пить и кушать нужно, да и документы при этом не помещаются на стол.
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надо все надо - но все и сразу не получиться - война у нас ,ну если она не знает
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Она живет в параллельных мирах: американском, российском и сербском.
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и коррупция во время войны, если ты не знаешь
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война не мешает некоторым на курорт за бугор по несколько раз в году ездит, война не мешает премии по миллиону в минюсте выписывать, война не мешает дворцы вокруг Киева строить... война многому чему не мешает, вот только для народа фигура с трех пальцев.
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Никакой внутренней конкуренции . У нас должно быть все монополизиривано Петей и К . Только так Петя сможет добить Украину!
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на крысьме сегодня:
1. Алупка. В море недалеко от пляжей, где купаются люди, 23 августа произошёл мощный взрыв. В МЧС Крыма сообщили, что в указанном районе работы по ликвидации взрывоопасных предметов не проводились. Оккупанты никак не комментируют произошедшее. Крым больше не курорт! http://iskra-sev.ru/node/22087 (видео взрыва).
2. Крупнейший банк Крыма - "РНКБ", который занимает аж 64 место среди российских банков, и "Темпбанк", в который введена временная администрация, лишили доступа к системе SWIFT. Оба банка находятся под санкциями http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/kak_skazhetsya_na_rnkb_otklyuchenie_ot_swift/
3. Перегар - это скрепа: "В нашем Симферополе строится новый аэропорт. Люди, это стратегический объект. Работники этого объекта систематически ходят на работу выпивши или с хорошим перегаром. Удивлена тому, какое руководство и прорабы там руководят. Через год начнёт всё на голову сыпаться и будут выискивать крайнего. Алюминьстрой, это касается особенно ваших строителей. Где ваши глаза, в каком виде ляпают этот аэропорт!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/901021430409834496 (скрин).
4. Ярославль заменит Крыму США и Европу в рамках импортозамещения, сообщают оккупанты. Вот теперь заживём https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901026762825633796 (фото-скрин).
5. Моряки-предатели после приостановки выдачи виз в США снова вспомнили, что они граждане Украины, а некоторые не получили от россии ожидаемой халявы: "Вот для чего и нужно было сохранять укр документы. С ними нет проблем и с US, и с шенгеном, и с банками. И если уж сильно прижмёт, то можно и через Киев летать", "Думаю, если припрёт, то чувство патриотизма само отвалится. А как по мне, живя при укре, и чувствуя себя русским, и гордившись этим, то, оказавшись в раше, понял, что практически ничего не изменилось, и всё так же, как и раньше, пока сам о себе не позаботишься… Так что гордиться особо нечем. И хорошо ещё пока налоги моряки не платят. Но как долго это продлится? А платить их вообще не вижу за что", "Двужопые повылазили" https://twitter.com/Kosstik8/status/900774237430054913 (скрин).
6. Ватница из Ялты и звезда миротворца ответила россиянам на вопрос, не много ли в Крыму бигбордов путина?: "Понимаете, у крымчан никогда не было путина. У крымчан никогда не было путина. У крымчан никогда не было путина. А теперь есть. Поймите это. Путина много не бывает" https://twitter.com/KrimRt/status/900985071007657984 (фото-скрин).
7. В Госдуме пытаются остудить Поклонскую и закрыть ей рот, чтоб не позорила "великую" расеюшку http://fresh.org.ua/novosti/136207/v-gosdume-pytayutsya-ostudit-poklonskuyu_2017-08-25 . Тем временем Поклонская, страдающая некрофилией, открыла в Ялте мемориальную доску племяннику Николая II. Перешла на более молодых. Так и до живых доберётся http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/poklonskaya_otkryla_v_yalte_pamyatnik_ocherednomu_rodstvenniku_carya/
8. Фирташ отдаст базу отдыха "Волна", на которой российские оккупанты проводят путинский форум "Таврида", в обмен на списание долгов завода "Крымский титан". А потом работники "Титана" смогут распилить эту базу отдыха в обмен на зарплату http://qha.com.ua/ru/ekonomika/smi-za-dolgi-krimskogo-titana-firtash-otdast-rossiyanam-volnu/177553/
9. Солдаты НАТО в Киеве - это гениальный ход! Рашисты унижены и понимают, что Украина для них потеряна навсегда. Севастопольские пропагандоны перепечатали российского ватного аналитика, бьющегося в истерике: "Украина встречает 26-ю годовщину независимости парадом войск США на Крещатике и ударным строительством базы НАТО под Одессой. А ведь ещё 3 года назад о её распаде кричал каждый утюг. Но само ничего не случается. Политикам и гражданам рф, согласившимся на ампутацию Украины, пора осознать цену такого выбора. Он ставит крест на всей предшествующей истории россии. Украина - это не Эстония и не Таджикистан. Украина, даже если кто-то не отдаёт себе в этом отчёт, это часть исторической россии - причем её «хартлэнд», место, откуда пошла земля русская. Это день, когда «матерь городов русских» внезапно оказалась за границей, став столицей чужого и с каждым годом всё более враждебного государства. «Бывшая Украина» проявляет удивительное упрямство в вопросе выполнения минских соглашений - хотя с самого начала было понятно, что ДНР и ЛНР на российских условиях нужны Киеву в своём составе как зайцу пятая нога. «Нормандский» процесс стал своеобразной ловушкой вовсе не для Украины, а для россии. «Отдельные районы», которые должны были стать головной болью и ношей Украины, на практике пополнили, пусть и негласно, длинный список дотационных регионов рф. И выхода из этой патовой ситуации не видно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900816375370969088 (скрин и ссылка на полную статью в комментариях).
10. Мало кто знает, что блок НАТО был создан для защиты от наследственной шизофрении с манией величия и параноидальным бредом преследования.
11. Севастополь. Пока в столице празднуют День Независимости, у нас в почтовые ящики подбрасывают 1982 год. Почему я должен это видеть?!? https://twitter.com/ShlomoSaloma/status/900823105249173504 (фото).
12. Крымчане из оккупированной Феодосии поздравили всю Украину С Днём Независимости, собравшись в горах с украинской символикой и флагами Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900855961090478081 (фото).
13. Жители Симферополя вчера целый день несли цветы к памятнику Шевченко, несмотря на наряды полицаев вокруг. А уже сегодня оккупанты убрали все цветы https://twitter.com/funky_ua/status/900932337818419201 (фото).
14. Не отставали от симферопольцев и жители Севастополя, которые вчера несли цветы к памятнику Шевченко https://twitter.com/KrimRt/status/900751148419776512 (фото).
15. Вчера ко Дню Независимости Украины в Гурзуфе неизвестные прицепили флаг Украины на высоковольтных линиях. Орки пригнали спецтехнику, чтоб срочно снять флаг, но удалось им это сделать только вечером. Остаётся загадкой, как патриотам удалось прицепить флаг без специального оборудования на такой высоте, и остаться при этом незамеченными https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901036847362715648 (фото).
16. Первый раз за время оккупации почувствовала вчера Праздник - настоящий праздник, когда на сердце как-то легко и немного щекотно. С праздником, любимые!
17. Ватник сегодня сказал, что смотрел Парад в Киеве. Восторга от увиденного он не проявил, но и не сказал ничего плохого. Что бы это значило?
18. Жители Симферополя в честь Дня Независимости Украины накрыли праздничный стол с соответствующим празднику убранством https://twitter.com/SectorCrimea/status/901055075031928834 (фото).
19. В Саках крымчане за праздничным столом громко пели гимн Украины https://twitter.com/SectorCrimea/status/901083775685316609 (фото).
20. Я верю в то, что когда Крым и Донбасс будут свободны от российской оккупации, на площадях наших городов будут выходить тысячи людей с украинской символикой, как это вчера происходило в Краматорске, который освободили от российских оккупантов 5 июля 2014 года https://www.youtube.com/watch?v=yUIPZkSm0_U (посмотрите видео празднования Дня Независимости + аналитика).
21. В Санкт-Петербурге провели акцию в поддержку Украины. Участники мероприятия собрались, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов. Активисты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым - не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами. Полицаи режима задержали пожилую художницу Елену Осипову за плакат с надписью: "Украина, прости. За вашу и нашу свободу!!" https://ru.krymr.com/a/video/28696639.html (видео). Подобная акция прошла и в Новосибирске https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901069971836588037 (фото и видео).
P.S. Второй день наслаждаюсь реакцией из-за поребрика на марширующих солдат НАТО по Крещатику. Оккупанты испытывают фантомную боль от осознания того, что без Украины их мечты об империи рушатся раз и навсегда. В связи с этим хочется отметить тот факт, что в Крыму реакция на НАТО в Киеве среди ватного планктона относительно спокойна. Наверное, многие уже завидуют, что Парад состоялся в Киеве, а не в Симферополе или Севастополе… Очень скоро армия крымских ватников присоединится к патриотам Украины, радостно н
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Очень скоро армия крымских ватников присоединится к патриотам Украины, радостно наблюдающими за агонией страны скреп и духовности.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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я когда это слово слышу "конкурентоспособность", так возникает впечатление, что не все еще потеряно на пути к всеобщему отрезвлению. А потому вижу, как снова накатывает, и неофеодалы в очередной раз смердов на баррикады против друг друга ведут. Жаль на "Титаник" теперь поздно билеты купить, а то всех их туда стоило бы пристроить.
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да я с главной как туда попал так с нее и не сходил, многих из тех, кто меня рядом с собой не видал по этой причине не видел
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на обоснованных идейно и постоянно, еще с тех времен, когда о том, что такое есть многие даже и не знали. Впрочем и теперь не все знают, к сожалению.
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тобто был там, где таких как ты которые ничего не решают не было. вот и теперь таким как ты нечего беспокоиться, без вас все решается как надо.
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)))это тебе из под твоего плинтуса так видно? Сам то ты что из себя есть, зевака при баррикадах или думаешь, что звание безотчетного зрителя почетно?
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Это приверженец секты конкурентноспособностей от пети и К . Его уровень - конкурентноспособно строчить коменты против несогласных политикой барыги . Но если поднимут зарплпту на 5 грн. в день, то и просто строчить может
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А мы считаем, шо повышением конкурентоспособности Украины является - ликвидация коррупции и "кумовства" в руководстве страны, самым жестоким образом!
А когда оторвут со звоном и воплями боли яйца у "посадовцiв", то местная шушара сама побежит каяться и сдаваться.
Вот тогда и начнём конкурировать.
И не затеряемся в отстающих, даже не надейтесь.
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Про який розвиток нині може йти мова???.........................
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Сейчас петя возьмет и сделает конкурентоспсобность, держите карман шире.
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Ну, с Мертвечуком напару газ для авто уже откункурентноспособнировал по 17 грн
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пидорасы ёбаные, в прошлом году только гбо поставил, хоть как-то можно было ездить
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Почему бы США не разместить производство Айфонов в Украине? До Европы ближе. А Китайцев послать на Сибирь - пусть её завоювывают с голодухи.
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Милипизерный приток инвестиций в Украину удивителен. Ведь зарплаты ниже китайских, а образование в целом выше. До Европы ближе. Почему вкладывают раз в 100 меньше, чем в санкционную Рашку действительно странно.
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Потому что через полгода этот завод будет или закрыт, или срейдерен собаковым, пашинским и К
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Тогда Аваков из Средиземного моря получит Тамагавком по своей вилле.
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Какая конкуренция при монополии кучки олигархов...
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Амеры по плану всё делают.Реформы вже прошли.Пришло время стартапов
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Первое что надо сделать, вместо нравоучений , убрать квоты на украинские товары в США и мы рванем.А если дать нам технологии добычи сланцевого газа, то не нужно американский газ танкерами возить в Европу,мы украинский газ дадим из построенных американцами скважин и станем ужасно конкурентноспособны.
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Продавать ресурсы Родины - это не путь к конкурентоспособности.

А что ты хочешь продавать в Америку?
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конкуренция и корупция вещи несовместимы,и когда валасть корумпированна, она в первую очередь уничтожает конкуренцию...
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надо с людьми помягше, а на вопросы смотреть ширше...а сатрапов уже и так...дальше некуда
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Чё-то шоколадное чмо тормозит с налоговой реформой, вместо этого принимаются всякие свободные экономические зоны с разрешения пана гидранта в которых ЗП должна быть МИНИМУМ 3200 ))))
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Кто-то слышал, об антимонопольном комитете в Украине?...
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-Софочка Марковна , вчера зашел сосед за солью ...Представляете , а у меня ни соли нет , ни желания !
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И шо эта хорошая женщина вещает?. О какой конкуренции глаголет? Дорогая медицина гавно,скоро вымрем как мамонты.Образование после рехформ гавно,одни дебилы скоро будут выходить после школы и вузов.Все толковые и грамотные,способные творить уже давно разбежались,так как в Украине делать нечего,кроме как в ато сражаться с коллоборантами и платить высокие тарифы за коммуналку,а денег нет,а у инженеров и технологов зарплаты мизер,по сравнению с кабелевыми разными.Одни пэнсионэры останутся,а шо с них взять,кроме анализов.Короче,глас вопиющего в пустыне издает эта женщина.
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Бырыга наоборот убивает конкурентоспособность и расчищает дорогу для своих корешей монополистов. Не будет при таком руководстве в Украине иностранных инвесторов.
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Только вот я что-то товаров с Украины здесь почти не вижу. Не знаю прямо кого винить в этом?
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Квоты на продукцию металлургии (трубы, прокат и т.д),антидемпинговые расследования на карбамид, селитру ,КАС это для примера.Кроие этих" мелочей" это спецпроекты по космосу по вооружениям(скандал с "кольчугами" например, где достаточно жестко Украину "подвинули" и двигают с воэможных рынков).И в Европе у нас квоты.Вот где бы помощь нужна, так нет ее все жестко.Плановый капитализм для наших товаров и рыночный для всех остальных.
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Никакой
"рыночной" цены на монопольный, тем более природный, продукт не
существует.

Более
того, рынка, как он понимался, например, в 19 веке, также не существует.
Поэтому в нормальных "рыночных" странах так велика роль
антимонопольного законодательства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, - посол США
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