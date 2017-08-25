 Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, - посол США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы считаем, что важный элемент повышения конкурентоспособности экономики Украины является активизация стартапов, повышение конкурентности на внутреннем рынке", - сказала М.Йованович в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: Сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве.
Посол считает, что сейчас важно повысить конкурентоспособность Украины и на международном рынке.
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1. Алупка. В море недалеко от пляжей, где купаются люди, 23 августа произошёл мощный взрыв. В МЧС Крыма сообщили, что в указанном районе работы по ликвидации взрывоопасных предметов не проводились. Оккупанты никак не комментируют произошедшее. Крым больше не курорт! http://iskra-sev.ru/node/22087 (видео взрыва).
2. Крупнейший банк Крыма - "РНКБ", который занимает аж 64 место среди российских банков, и "Темпбанк", в который введена временная администрация, лишили доступа к системе SWIFT. Оба банка находятся под санкциями http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/kak_skazhetsya_na_rnkb_otklyuchenie_ot_swift/
3. Перегар - это скрепа: "В нашем Симферополе строится новый аэропорт. Люди, это стратегический объект. Работники этого объекта систематически ходят на работу выпивши или с хорошим перегаром. Удивлена тому, какое руководство и прорабы там руководят. Через год начнёт всё на голову сыпаться и будут выискивать крайнего. Алюминьстрой, это касается особенно ваших строителей. Где ваши глаза, в каком виде ляпают этот аэропорт!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/901021430409834496 (скрин).
4. Ярославль заменит Крыму США и Европу в рамках импортозамещения, сообщают оккупанты. Вот теперь заживём https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901026762825633796 (фото-скрин).
5. Моряки-предатели после приостановки выдачи виз в США снова вспомнили, что они граждане Украины, а некоторые не получили от россии ожидаемой халявы: "Вот для чего и нужно было сохранять укр документы. С ними нет проблем и с US, и с шенгеном, и с банками. И если уж сильно прижмёт, то можно и через Киев летать", "Думаю, если припрёт, то чувство патриотизма само отвалится. А как по мне, живя при укре, и чувствуя себя русским, и гордившись этим, то, оказавшись в раше, понял, что практически ничего не изменилось, и всё так же, как и раньше, пока сам о себе не позаботишься… Так что гордиться особо нечем. И хорошо ещё пока налоги моряки не платят. Но как долго это продлится? А платить их вообще не вижу за что", "Двужопые повылазили" https://twitter.com/Kosstik8/status/900774237430054913 (скрин).
6. Ватница из Ялты и звезда миротворца ответила россиянам на вопрос, не много ли в Крыму бигбордов путина?: "Понимаете, у крымчан никогда не было путина. У крымчан никогда не было путина. У крымчан никогда не было путина. А теперь есть. Поймите это. Путина много не бывает" https://twitter.com/KrimRt/status/900985071007657984 (фото-скрин).
7. В Госдуме пытаются остудить Поклонскую и закрыть ей рот, чтоб не позорила "великую" расеюшку http://fresh.org.ua/novosti/136207/v-gosdume-pytayutsya-ostudit-poklonskuyu_2017-08-25 . Тем временем Поклонская, страдающая некрофилией, открыла в Ялте мемориальную доску племяннику Николая II. Перешла на более молодых. Так и до живых доберётся http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/poklonskaya_otkryla_v_yalte_pamyatnik_ocherednomu_rodstvenniku_carya/
8. Фирташ отдаст базу отдыха "Волна", на которой российские оккупанты проводят путинский форум "Таврида", в обмен на списание долгов завода "Крымский титан". А потом работники "Титана" смогут распилить эту базу отдыха в обмен на зарплату http://qha.com.ua/ru/ekonomika/smi-za-dolgi-krimskogo-titana-firtash-otdast-rossiyanam-volnu/177553/
9. Солдаты НАТО в Киеве - это гениальный ход! Рашисты унижены и понимают, что Украина для них потеряна навсегда. Севастопольские пропагандоны перепечатали российского ватного аналитика, бьющегося в истерике: "Украина встречает 26-ю годовщину независимости парадом войск США на Крещатике и ударным строительством базы НАТО под Одессой. А ведь ещё 3 года назад о её распаде кричал каждый утюг. Но само ничего не случается. Политикам и гражданам рф, согласившимся на ампутацию Украины, пора осознать цену такого выбора. Он ставит крест на всей предшествующей истории россии. Украина - это не Эстония и не Таджикистан. Украина, даже если кто-то не отдаёт себе в этом отчёт, это часть исторической россии - причем её «хартлэнд», место, откуда пошла земля русская. Это день, когда «матерь городов русских» внезапно оказалась за границей, став столицей чужого и с каждым годом всё более враждебного государства. «Бывшая Украина» проявляет удивительное упрямство в вопросе выполнения минских соглашений - хотя с самого начала было понятно, что ДНР и ЛНР на российских условиях нужны Киеву в своём составе как зайцу пятая нога. «Нормандский» процесс стал своеобразной ловушкой вовсе не для Украины, а для россии. «Отдельные районы», которые должны были стать головной болью и ношей Украины, на практике пополнили, пусть и негласно, длинный список дотационных регионов рф. И выхода из этой патовой ситуации не видно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900816375370969088 (скрин и ссылка на полную статью в комментариях).
10. Мало кто знает, что блок НАТО был создан для защиты от наследственной шизофрении с манией величия и параноидальным бредом преследования.
11. Севастополь. Пока в столице празднуют День Независимости, у нас в почтовые ящики подбрасывают 1982 год. Почему я должен это видеть?!? https://twitter.com/ShlomoSaloma/status/900823105249173504 (фото).
12. Крымчане из оккупированной Феодосии поздравили всю Украину С Днём Независимости, собравшись в горах с украинской символикой и флагами Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900855961090478081 (фото).
13. Жители Симферополя вчера целый день несли цветы к памятнику Шевченко, несмотря на наряды полицаев вокруг. А уже сегодня оккупанты убрали все цветы https://twitter.com/funky_ua/status/900932337818419201 (фото).
14. Не отставали от симферопольцев и жители Севастополя, которые вчера несли цветы к памятнику Шевченко https://twitter.com/KrimRt/status/900751148419776512 (фото).
15. Вчера ко Дню Независимости Украины в Гурзуфе неизвестные прицепили флаг Украины на высоковольтных линиях. Орки пригнали спецтехнику, чтоб срочно снять флаг, но удалось им это сделать только вечером. Остаётся загадкой, как патриотам удалось прицепить флаг без специального оборудования на такой высоте, и остаться при этом незамеченными https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901036847362715648 (фото).
16. Первый раз за время оккупации почувствовала вчера Праздник - настоящий праздник, когда на сердце как-то легко и немного щекотно. С праздником, любимые!
17. Ватник сегодня сказал, что смотрел Парад в Киеве. Восторга от увиденного он не проявил, но и не сказал ничего плохого. Что бы это значило?
18. Жители Симферополя в честь Дня Независимости Украины накрыли праздничный стол с соответствующим празднику убранством https://twitter.com/SectorCrimea/status/901055075031928834 (фото).
19. В Саках крымчане за праздничным столом громко пели гимн Украины https://twitter.com/SectorCrimea/status/901083775685316609 (фото).
20. Я верю в то, что когда Крым и Донбасс будут свободны от российской оккупации, на площадях наших городов будут выходить тысячи людей с украинской символикой, как это вчера происходило в Краматорске, который освободили от российских оккупантов 5 июля 2014 года https://www.youtube.com/watch?v=yUIPZkSm0_U (посмотрите видео празднования Дня Независимости + аналитика).
21. В Санкт-Петербурге провели акцию в поддержку Украины. Участники мероприятия собрались, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов. Активисты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым - не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами. Полицаи режима задержали пожилую художницу Елену Осипову за плакат с надписью: "Украина, прости. За вашу и нашу свободу!!" https://ru.krymr.com/a/video/28696639.html (видео). Подобная акция прошла и в Новосибирске https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901069971836588037 (фото и видео).
P.S. Второй день наслаждаюсь реакцией из-за поребрика на марширующих солдат НАТО по Крещатику. Оккупанты испытывают фантомную боль от осознания того, что без Украины их мечты об империи рушатся раз и навсегда. В связи с этим хочется отметить тот факт, что в Крыму реакция на НАТО в Киеве среди ватного планктона относительно спокойна. Наверное, многие уже завидуют, что Парад состоялся в Киеве, а не в Симферополе или Севастополе… Очень скоро армия крымских ватников присоединится к патриотам Украины, радостно н
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А когда оторвут со звоном и воплями боли яйца у "посадовцiв", то местная шушара сама побежит каяться и сдаваться.
Вот тогда и начнём конкурировать.
И не затеряемся в отстающих, даже не надейтесь.
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А что ты хочешь продавать в Америку?
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"рыночной" цены на монопольный, тем более природный, продукт не
существует.
Более
того, рынка, как он понимался, например, в 19 веке, также не существует.
Поэтому в нормальных "рыночных" странах так велика роль
антимонопольного законодательства.
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