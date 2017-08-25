 В первый день "школьного перемирия" боевики пять раз открывали огонь. Враг применил гранатометы по защитникам Авдеевской промзоны, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В вечерней сводке отмечается: " В частности ночью, на Донецком направлении, боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево. Обстрел был не долговременным. Кроме того, несколько раз российские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.
На Приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.
Строго придерживаясь мирных договоренностей украинские военные оружие не применяли. Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для устойчивого мира на Донбассе".
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С ватой договариваться - только себя обманывать.
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-Та ось сiджу,орден выпилию,для награждения,очередного героя.
-Золотой ты человек Пётр Ляксееч.А до мене Гриневич заходила,питала коли я им зарплатню повышу.Бо на голодный желудок,вчителям,важко доносити голодным детям,що Держава их любит.
-Дамо надбавку.Хай не переймаються.Зараз сынка свого в Сингапур вiдправлю,вчитися,та дамо
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Вопрос в том, почему наша власть не использует это момент для введения туда военной миссии ООН?
Эти придурки дают такой козырь, а наши властьимущие его не берут!!!
Почему???
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что, млять, за такая цель - перемирие, которого фактически нет и не будет?
сколько можно требовать перемирия, и когда начнут требовать вывод кацапских войск?
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