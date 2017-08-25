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 В первый день "школьного перемирия" боевики пять раз открывали огонь. Враг применил гранатометы по защитникам Авдеевской промзоны, - штаб АТО

штаб ато

Первый день перемирия, достигнутого в результате мирных договоренностей к началу нового учебного года, не прошел полностью спокойно. В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилась более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы. А пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи, характеризуются как неприцельные и провокационные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: " В частности ночью, на Донецком направлении, боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево. Обстрел был не долговременным. Кроме того, несколько раз российские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

Строго придерживаясь мирных договоренностей украинские военные оружие не применяли. Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для устойчивого мира на Донбассе".

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В любом случае это "перемирие" провалено.
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Неужели кто-то удивился, что иенно так и случилось?
С ватой договариваться - только себя обманывать.
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Посмотрим как игнор Волкера,сойдёт с рук недороссии и кацапии...
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Перемирие было грубо нарушено и Рабсиянцев будет скоро ждать суровое наказание в виде прямых поставок джавелинов и другого американского оружия в Украину.
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Ох как страшно стало. Что американцы могут поставить ? Джавелины ? Ну и куда их приткнуть ? Наши сидят на позициях а полудурки валят из минометов, танков. Валят по гражданским обьектам, жилым домам. Ну и ....... Сиди себе дальше со своим Джавелином в окопе. Пока Пуйла финансами не прижмут Джавелины не помогут. Уже свои могли бы сделать, а не просить и на дядю надеяться.
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Джавелин это самонаводящиеся ракеты, которые сами выбирают цель и могут уничтожать даже быстро движущуюся колесную технику. Если в наших окопах будут джавелины, то российские танки и прочая техники не сможет подойти ближе к опорникам чем на 2,5 км. Второй раз достреливать после джавелина не надо. Кроме того у американцев есть много других интересных штук, начиная от роботизирыванных дронов и беспилотников до крупнокалиберных снайперских винтовок бьющих на 3-4 км.
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Я вот одного не понимаю кто дурак . Для кого эти перемирья ? Кто-то ездит Минск, с кем-то договаривается. На фронте без изменений. Как были обстрелы так и есть. Что это ?
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это все игра. Украинское командование считает, что можно победить малой кровью, относительно. Если активно воевать будут жертвы гораздо выше и не факт, что рфия не победит. Если пассивно, как сейчас, то меньше жертв. Если кто-то думает, что наши молчат, тот ошибается. Видимо Пэтро ждет когда закончатся бабулесики у рассеи. Он считает, что время играет в нашу пользу.
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Максим М. - "Видимо Пэтро ждет когда закончатся бабулесики у рассеи" - я бы добавил, ждет когда у них боеприпасы закончатся на складах.... Мудро - чо...
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наше командование вообще четко озвучивает что "нам не победить, военное решение невозможно".
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"Строго придерживаясь мирных договоренностей украинские военные оружие не применяли." - ну разве не терпилы?
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так а что надо было написать, что дали хорошую ответочку со всех калибров? Конечно мы строго придерживаемся перемирия.
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Максим М. - строгий приказ, вплоть до трибунала....Если и отвечает кто, только на свой страх и риск..., если начальства рядом нет... Не нужно этих розовых очков...
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Петро,що робиш?
-Та ось сiджу,орден выпилию,для награждения,очередного героя.
-Золотой ты человек Пётр Ляксееч.А до мене Гриневич заходила,питала коли я им зарплатню повышу.Бо на голодный желудок,вчителям,важко доносити голодным детям,що Держава их любит.
-Дамо надбавку.Хай не переймаються.Зараз сынка свого в Сингапур вiдправлю,вчитися,та дамо
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Если открывали огонь, значит перемирие сорвано, что несут эти клоуны?
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По ICTV интересную рекламку крутят , главное честную : Україна воює на два фронти , и при этом показывают фотку с мордами Пети и Вовы . Неужели это все поняли ?
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Порошенко на ночь читает словарь, думу думает - как же назвать следующее перемирие?
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да какое перемирие? а гнать рашу,что, никто не собирается?
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То, что нарушат перемирие - ожидаемо...
Вопрос в том, почему наша власть не использует это момент для введения туда военной миссии ООН?
Эти придурки дают такой козырь, а наши властьимущие его не берут!!!
Почему???
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я не понимаю, как вообще военные в окопах могут воевать, понимая, что целей у войны нет?
что, млять, за такая цель - перемирие, которого фактически нет и не будет?
сколько можно требовать перемирия, и когда начнут требовать вывод кацапских войск?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ первый день "школьного перемирия" боевики пять раз открывали огонь. Враг применил гранатометы по защитникам Авдеевской промзоны, - штаб АТО
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