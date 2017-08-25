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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4332) Кубив (123)

 Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября, министерства уже согласовали его баланс, - вице-премьер Кубив

кубив

Вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен 15 сентября, а на данный момент министерства уже согласовали его баланс.

"На данный момент бюджет соответственно с министерствами согласован в структуре баланса, и, соответственно, проведено совместное совещание президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады и представителей фракций для того, чтобы мы представили бюджет вовремя 15 сентября 2017 года", - сказал вице-премьер журналистам после выступления в рамках экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам С.Кубива, в рамках бюджета планируется избрать 10 приоритетов, среди которых есть проведение реформ, однако детально говорить о приоритетах проекта госбюджета можно будет после его согласования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проекте госбюджета на 2018 год Кабмин будет предлагать очередное повышение зарплат учителям, - Гройсман
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Починаючи з 24 серпня на адмінкордоні з анексованим Кримом в районі контрольного пункту «Чонгар» збираються автомобільні черги, водії очікують проїзду в сторону Криму. У п'ятницю, 25 серпня біля «Чонгара» своєї черги на проїзд чекають близько 80 авто.
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Все ветви власти уже порешали какой баланс бюджета должен быть! Дело за малым - дождаться нового года и начать его осваивать!
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До принятия пенсионного закона бюджет вряд ли примут.
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А пенсіонерам МВС ці херої з Кабміну думають передбачати кошти на підняття пенсій, чині?Вже другий рік як мали підняти - і все не піднімають.
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Ждём с нетерплячкой!
Нам уже анонсировали очередные "покращення": снижение социальных норм на потребление ЖКХ, пенсионная реформа, которая через 15-20 лет изживёт в Украине пенсионеров до ноля, закон о смягчении наказание за нетрудоустройство наёмного работника, и много всего другого... столь же креативного и столь же разрушительного для нашей страны!!!
Во как, правильные пацаны богатеют, за счёт глобального обнищания серой лабуды у их под ногами ( то есть, нас), а мы всё "парадим", радуемся и веселимся, как дИбилы красивой обёртке, шо нам показывают. Ну-ну...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября, министерства уже согласовали его баланс, - вице-премьер Кубив
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