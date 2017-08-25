 Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября, министерства уже согласовали его баланс, - вице-премьер Кубив

"На данный момент бюджет соответственно с министерствами согласован в структуре баланса, и, соответственно, проведено совместное совещание президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады и представителей фракций для того, чтобы мы представили бюджет вовремя 15 сентября 2017 года", - сказал вице-премьер журналистам после выступления в рамках экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам С.Кубива, в рамках бюджета планируется избрать 10 приоритетов, среди которых есть проведение реформ, однако детально говорить о приоритетах проекта госбюджета можно будет после его согласования.
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Про це розповіла начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України Неля Доценко, повідомляє "Народна Правда" із посиланням на Крим.Реаліі.https://narodna-pravda.ua/2017/08/25/na-adminkordoni-z-aneksovanym-krymom-utvorylysya-dovzhelezni-chergy/
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Нам уже анонсировали очередные "покращення": снижение социальных норм на потребление ЖКХ, пенсионная реформа, которая через 15-20 лет изживёт в Украине пенсионеров до ноля, закон о смягчении наказание за нетрудоустройство наёмного работника, и много всего другого... столь же креативного и столь же разрушительного для нашей страны!!!
Во как, правильные пацаны богатеют, за счёт глобального обнищания серой лабуды у их под ногами ( то есть, нас), а мы всё "парадим", радуемся и веселимся, как дИбилы красивой обёртке, шо нам показывают. Ну-ну...
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