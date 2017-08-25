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 Происшествия, Киевские новости
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 Подозреваемый в убийстве иностранца в центре Киева арестован на два месяца, - прокуратура

убийство

Подозреваемого в убийстве иностранца, которое произошло 23 августа на ул. Шота Руставели в Киеве, арестован на 2 месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила: "Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №6 в пятницу, 25 августа, удовлетворил Печерский райсуд столицы.

Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, избранная ему меру пресечения является безальтернативной.

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Согласно постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 22.10.2017. Его действия квалифицированы по ч. П. 12 ч. 2 ст. 115КК Украины (умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомню, подозреваемого задержали в ночь на 24 августа во время попытки скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Его причастность к убийству подтверждается показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г.. Киеве совместно с местной прокуратурой принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, которые также могут быть причастны к его совершению".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.

Как выяснилось позже, он оказался гражданином другого государства, 1988 года рождения.

Через несколько часов подозреваемый был задержан столичными правоохранителями.



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Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, избранная ему меру пресечения является безальтернативной.
Источник: https://censor.net.ua/n452979

Печерський суд, чи це ТИ?! Я вже тебе не впізнаю!
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А у подозреваемого нет кэша на альтернативу!
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Так вроде россиянин убил россиянина. Виноваты те, кто впустил их в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в убийстве иностранца в центре Киева арестован на два месяца, - прокуратура
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