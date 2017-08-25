 Подозреваемый в убийстве иностранца в центре Киева арестован на два месяца, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Она отметила: "Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №6 в пятницу, 25 августа, удовлетворил Печерский райсуд столицы.
Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, избранная ему меру пресечения является безальтернативной.
Согласно постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 22.10.2017. Его действия квалифицированы по ч. П. 12 ч. 2 ст. 115КК Украины (умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомню, подозреваемого задержали в ночь на 24 августа во время попытки скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Его причастность к убийству подтверждается показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г.. Киеве совместно с местной прокуратурой принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, которые также могут быть причастны к его совершению".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.
Как выяснилось позже, он оказался гражданином другого государства, 1988 года рождения.
Через несколько часов подозреваемый был задержан столичными правоохранителями.
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Источник: https://censor.net.ua/n452979
Печерський суд, чи це ТИ?! Я вже тебе не впізнаю!
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