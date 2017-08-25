 Неизвестные ворвались в офис компании "Светильнянское" избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сам бизнесмен Павел Петров.
По словам Павла Петрова, 23 августа в середине рабочего дня, группа неизвестных в количестве 5 человек вошли в офис компании "Светильнянское", совладельцем которой он является, попросили о встрече с ним по якобы вопросу посевной, убедившись, что перед ними находится именно Павел Петров, они избили его и сотрудников компании, которые пытались им препятствовать.
"23 августа около 13.45 4-5 неизвестных мужчин наносили удары в голову и по телу. На руки неизвестных были одеты кожаные перчатки и кастеты. Повалили на пол и наносили удары ногами по телу", - сказано об обстоятельствах инцидента в протоколе судебно-медицинской экспертизы.
Затем напавшие, по словам Петрова, забрали сумку с документами и печатями предприятий принадлежащих семье Петровых и скрылись.
Бизнесмен Петров считает нападение попыткой запугивания и связывает это с конфликтом интересов с его бизнес-партнером Алексеем Присяжнюком.
Сам бизнесмен Петров отметил: "Считаю нападение попыткой меня запугать и связываю это с конфликтом интересов с бизнес-партнером Алексеем Присяжнюком, который 19.08.2017 потребовал, чтобы я выкупил его долю по значительно завышенной стоимости. Через несколько дней Присяжнюк, не дожидаясь ответа от меня, заявил, что он уже продал свою долю в бизнесе местному криминальному авторитету и в дальнейшем я должен рассчитываться с ним. (как доказательство имеется аудиозапись указанного разговора)
Петров также сообщил: "Я узнал о существовании уголовного производства открытого по признакам ч.1 ст.191 УК (мошеничество)
(№12017110340003205), связанного с его компаниями, которое, вопреки установленной законом подследственности, расследуется сотрудниками СБУ, а не следователем Нацполиции. По имеющейся у меня информации, в июле - августе этого года сотрудник Броварского районного отдела ГУ СБУ в Киевской области, Д. Подласий, в нерабочее время и без составления протокола, допрашивал должностных лиц моих предприятий".
Адвокаты Петрова (Адвокатское объединение "Раднык" ) заявляют, что налицо все признаки начала рейдерского захвата бизнеса Петровых.
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- Добрый день, это ремонт обуви?
- Нет, мы тут делаем обрезание.
- А почему у вас на вывеске нарисован сапог и ножницы?
- Любезнейший, а что по вашему мне там следовало нарисовать?
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Хряк межигирский возвернулся в образе опухшего слегонца шоколадного бизнесмена. А вы ждали чего-то другого от прожжённого барыги ? Наивные люди...
Ещё раз выберите его "однотуровым" и будет вам полное щАстье!
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впечатления маЦквича от Украині и Киева...
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прокуратура,суди,міліція-поліція,керівництво на місцях на 99,9% комунно-регіонали з кримі
налітетом докупи.На головній посаді один з п*чяти виродків,що завели в 1997 р.*партію від
родження регіонів України* телеканали або шоколадні,або комуно-регіональні.Радники у кон
дитера-комуно-регіонали,"переговри в Мінську під кумом Путіна" керівництво не криючись
їздить на консультації на москель....чому ви дивуєтеся ?
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