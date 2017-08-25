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Все про:бизнес (1061) рейдерство (829)

 Неизвестные ворвались в офис компании "Светильнянское" избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями

петров

Совладелец компании ООО "Светильнянское" Павел Петров заявляет о разбойном нападении на него.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сам бизнесмен Павел Петров.

По словам Павла Петрова, 23 августа в середине рабочего дня, группа неизвестных в количестве 5 человек вошли в офис компании "Светильнянское", совладельцем которой он является, попросили о встрече с ним по якобы вопросу посевной, убедившись, что перед ними находится именно Павел Петров, они избили его и сотрудников компании, которые пытались им препятствовать.

"23 августа около 13.45 4-5 неизвестных мужчин наносили удары в голову и по телу. На руки неизвестных были одеты кожаные перчатки и кастеты. Повалили на пол и наносили удары ногами по телу", - сказано об обстоятельствах инцидента в протоколе судебно-медицинской экспертизы.

Затем напавшие, по словам Петрова, забрали сумку с документами и печатями предприятий принадлежащих семье Петровых и скрылись.

Бизнесмен Петров считает нападение попыткой запугивания и связывает это с конфликтом интересов с его бизнес-партнером Алексеем Присяжнюком.

Сам бизнесмен Петров отметил: "Считаю нападение попыткой меня запугать и связываю это с конфликтом интересов с бизнес-партнером Алексеем Присяжнюком, который 19.08.2017 потребовал, чтобы я выкупил его долю по значительно завышенной стоимости. Через несколько дней Присяжнюк, не дожидаясь ответа от меня, заявил, что он уже продал свою долю в бизнесе местному криминальному авторитету и в дальнейшем я должен рассчитываться с ним. (как доказательство имеется аудиозапись указанного разговора)

Петров также сообщил: "Я узнал о существовании уголовного производства открытого по признакам ч.1 ст.191 УК (мошеничество)

(№12017110340003205), связанного с его компаниями, которое, вопреки установленной законом подследственности, расследуется сотрудниками СБУ, а не следователем Нацполиции. По имеющейся у меня информации, в июле - августе этого года сотрудник Броварского районного отдела ГУ СБУ в Киевской области, Д. Подласий, в нерабочее время и без составления протокола, допрашивал должностных лиц моих предприятий".

Адвокаты Петрова (Адвокатское объединение "Раднык" ) заявляют, что налицо все признаки начала рейдерского захвата бизнеса Петровых.

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 01

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 02

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 03

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 04

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 05

Неизвестные ворвались в офис компании Светильнянское избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями 06

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Следователи нацполоиции заявили,что за открытие уголовных дел надо платить ( писанины много).Поговаривают,что за закрытие дел тоже будут брать плату.Жить по-новому!
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брехня це...Тому, що зараз то і терміну такого немає: відкриття-закриття кримінальних "дєл".
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Цензор, ст 191 це не шахрайство, є ж гугл під рукою .
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А это как-то меняет дело? Или лишний раз подтверждает, шо в Украине закон - только для чужих, а своим - гранты, заказы, отмазы от уголовных преступлений, "пашинские" и прочая тошнотворная шлаюбонь!?
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Помилка або неправдива інфа в частці веде до недовіри інформації загалом .
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Посетитель заходит в небольшую лавочку в Одессе.
- Добрый день, это ремонт обуви?
- Нет, мы тут делаем обрезание.
- А почему у вас на вывеске нарисован сапог и ножницы?
- Любезнейший, а что по вашему мне там следовало нарисовать?
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К сожалению у нас не продают короткоствол.
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Нет слов... это же возврат в 90-е... Считаю, что рейдерство особенно в условиях экономического кризиса и ожидания новых инвестиций должно наказываться как сепаратизм и измена Родине. Ну это ж киздец какой-то, правовая держава, 21 век....
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Рейдерство, к сожалению, восходящий тренд, поскольку этот метод отжима предприятий уже осволи мерзавцы типа пашинского и ему подобных. Почему же, какой то, урка не может с помощью кастета отжать фирму?
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Да,у пашинских опыт есть- отжимать и стрелять по людям.
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Зато СБУ и мусорня у нас зацiлованно владою в засос! - звания, деньги, влияние(крышевание) - россыпленно под их ногами, до "не схочу"!
Хряк межигирский возвернулся в образе опухшего слегонца шоколадного бизнесмена. А вы ждали чего-то другого от прожжённого барыги ? Наивные люди...
Ещё раз выберите его "однотуровым" и будет вам полное щАстье!
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є юридичні механізми захисту бізнесу - просто бізнесмени їх не застосовують.
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во, наглядный пример того, что в каждом из нас сидит жмот, который думает жить за счет других. Именно в этом причина нищенского существования украинцев в массе своей, ибо одни жируют и бесятся, другие не знают за что кушать и одежду купить ребенку.
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Так правильно пишете,не розумію лиш чому так мене дратує пробка кожен ранок з сотен машин, та й ще не в Києві, невже оті сволоцюги кожен ранок навмисно приїзжають в Чернівці ?
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Да, не везе вам з пробками, в селах в центральній частині України пробки відсутні, маршрутні автобуси і то рази 3 в тиждень ходять....От би ваші пробки та в ці села, як думаєте, людей би підвозили, чи пиха б не дозволила?
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Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий, в том числе и в их отношениях с госорганами и органами местного самоуправления. Более того, за вымогательство представителями власти печати на документе грозит штраф в 850-1700 грн.
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ну,а як ви хотіли,шановне товариство? Кругом,насрізь-вся держмашина-комуно-регіонали,
прокуратура,суди,міліція-поліція,керівництво на місцях на 99,9% комунно-регіонали з кримі
налітетом докупи.На головній посаді один з п*чяти виродків,що завели в 1997 р.*партію від
родження регіонів України* телеканали або шоколадні,або комуно-регіональні.Радники у кон
дитера-комуно-регіонали,"переговри в Мінську під кумом Путіна" керівництво не криючись
їздить на консультації на москель....чому ви дивуєтеся ?
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Может для этого, это и делается открыто и с такой дерзостью?
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Подобные рейдерские захваты являются частью "гибридной войны". С одной стороны, Хуйло может тыкать пальцами указывая в отсутствие власти в Украине. С другой, это отбивает охоту у союзников влазить в Украину. С третьей, чиновники говорят внешним инвесторам, что без их крыши вести дела в Украине не возможно.
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Рейдерство это основной элемент гибридной войны,идет уничтожение экономики,которая является основой государства Украина. Все рейдерские захввты проводятся под руководством работников правохранительных структур,которые явно работают в интересах врагов Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные ворвались в офис компании "Светильнянское" избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями
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