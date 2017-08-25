EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1340  16
Все про:бизнес (1061) рейдерство (829)

 Неизвестные ворвались в офис компании "Сетильнянское" избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями

рейдерство

Совладелец компании ООО "Сетильнянское" Павел Петров заявляет о разбойном нападении на него.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сам бизнесмен Павел Петров.

По словам Павла Петрова, 23 августа в середине рабочего дня, группа неизвестных в количестве 5 человек вошли в офис компании "Сетильнянское", совладельцем которой он является, попросили о встрече с ним по якобы вопросу посевной, убедившись, что перед ними находится именно Павел Петров, они избили его и сотрудников компании, которые пытались им препятствовать.

"23 августа около 13.45 4-5 неизвестных мужчин наносили удары в голову и по телу. На руки неизвестных были одеты кожаные перчатки и кастеты. Повалили на пол и наносили удары ногами по телу", - сказано об обстоятельствах инцидента в протоколе судебно-медицинской экспертизы.

Затем напавшие, по словам Петрова, забрали сумку с документами и печатями предприятий принадлежащих семье Петровых и скрылись.

Бизнесмен Петров считает нападение попыткой запугивания и связывает это с конфликтом интересов с его бизнес-партнером Алексеем Присяжнюком.

Сам бизнесмен Петров отметил: "Считаю нападение попыткой меня запугать и связываю это с конфликтом интересов с бизнес-партнёром Алексеем Присяжнюком, который 19.08.2017 потребовал, чтобы я выкупил его долю по значительно завышенной стоимости. Через несколько дней Присяжнюк, не дожидаясь ответа от меняа, заявил, что он уже продал свою долю в бизнесе местному криминальному авторитету и в дальнейшем я должен рассчитываться с ним. (как доказательство имеется аудиозапись указанного разговора)

Петров также сообщил: "Я узнал о существовании уголовного производства открытого по признакам ч.1 ст.191 УК (мошеничество)

(№12017110340003205), связанного с его компаниями, которое, вопреки установленной законом подследственности, расследуется сотрудниками СБУ, а не следователем Нацполиции. По имеющейся у меня информации, в июле - августе этого года сотрудник Броварского районного отдела ГУ СБУ в Киевской области, Д. Подласий, в нерабочее время и без составления протокола, допрашивал должностных лиц моих предприятий".

Адвокаты Петрова (Адвокатское объединение "Раднык" ) заявляют, что налицо все признаки начала рейдерского захвата бизнеса Петровых.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Следователи нацполоиции заявили,что за открытие уголовных дел надо платить ( писанины много).Поговаривают,что за закрытие дел тоже будут брать плату.Жить по-новому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брехня це...Тому, що зараз то і терміну такого немає: відкриття-закриття кримінальних "дєл".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, ст 191 це не шахрайство, є ж гугл під рукою .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это как-то меняет дело? Или лишний раз подтверждает, шо в Украине закон - только для чужих, а своим - гранты, заказы, отмазы от уголовных преступлений, "пашинские" и прочая тошнотворная шлаюбонь!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помилка або неправдива інфа в частці веде до недовіри інформації загалом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посетитель заходит в небольшую лавочку в Одессе.
- Добрый день, это ремонт обуви?
- Нет, мы тут делаем обрезание.
- А почему у вас на вывеске нарисован сапог и ножницы?
- Любезнейший, а что по вашему мне там следовало нарисовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению у нас не продают короткоствол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет слов... это же возврат в 90-е... Считаю, что рейдерство особенно в условиях экономического кризиса и ожидания новых инвестиций должно наказываться как сепаратизм и измена Родине. Ну это ж киздец какой-то, правовая держава, 21 век....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рейдерство, к сожалению, восходящий тренд, поскольку этот метод отжима предприятий уже осволи мерзавцы типа пашинского и ему подобных. Почему же, какой то, урка не может с помощью кастета отжать фирму?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,у пашинских опыт есть- отжимать и стрелять по людям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато СБУ и мусорня у нас зацiлованно владою в засос! - звания, деньги, влияние(крышевание) - россыпленно под их ногами, до "не схочу"!
Хряк межигирский возвернулся в образе опухшего слегонца шоколадного бизнесмена. А вы ждали чего-то другого от прожжённого барыги ? Наивные люди...
Ещё раз выберите его "однотуровым" и будет вам полное щАстье!
 показать весь комментарий
Ответить
 
є юридичні механізми захисту бізнесу - просто бізнесмени їх не застосовують.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные ворвались в офис компании "Сетильнянское" избили совладельца и забрали сумку с документами и печатями
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти