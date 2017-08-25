 Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как случилось, что Украина сейчас имеет только малый герб и нужен ли нашей стране большой герб, Гречило ответил: "Здесь скорее вопрос другой: зачем Украине малый и большой герб? В бывшей УССР был один герб. Во время конкурса 1991 года на новый герб Украины победил проект, выполненный мной вместе с И. Турецким. Мы предлагали утвердить большой и малый гербы. В декабре 1991-го на заседании комиссии в Киеве было решено, что необходимо пока утвердить малый государственный герб Украины, отложив разработку большого герба на поздний срок. Поскольку вопрос был очень политизированным, а в Верховной Раде большинство составляли коммунисты, то проект малого герба сессия рассмотрела аж 19 февралю 1992-го и приняла его после большого скандала.
Говоря о дальнейшей судьбе большого герба, историк отметил: " В дальнейшем вопрос не двигали. Дело о большом государственном гербе снова возбудила дело о новой Конституции Украины. Чтобы не увеличивать политическое напряжение, Конституционная комиссия учла наше предложение от Украинского геральдического общества о нецелесообразности установки двух гербов - малого и большого, и в конечном проекте фигурировал только один государственный герб. Однако во время тяжелого принятия Конституции в ночь на 28 июня 1996 вопрос о государственных символах, а также о государственном языке и статусе Крыма вызвали больше всего дискуссий и противостояния. Чтобы достичь консенсуса, согласительная комиссия вновь вернула формулировку о малом и большой гербе. Поскольку проект большого герба никто не готовил, то его прописали как компромисс на будущее.
К сожалению, проведены конкурсы в 1996-1997 и 2007-2009 гг. завершились скандалами и различными злоупотреблениями. Так члены жюри оказывались авторами проектов, то новый конкурс подавались премированные ранее работы, а авторы снова оказывались в составе жюри, то жюри собирали летом при отсутствии кворума. Что хуже, протягиваемый проект выполнен некачественно, не соответствует геральдическим нормам и противоречит Конституции Украины. Ничего удивительного, что на утверждение Верховной Рады он так и не попал".
"Профессионально этот вопрос можно решить в течение месяца, проведя согласительную конференцию среди специалистов. Однако все дело со скандалами вокруг большого герба лишь очередной раз показала, что этот символ Украины просто не нужен. Оптимальным остается вариант: внести изменения в действующее законодательство и зафиксировать только один государственный герб Украины, функционирует еще с 1992 года, сняв с него ярлык "малый". Большинство государств в мире (например, Германия, Польша, США, Швейцария, Финляндия) обходятся только одним гербом, поэтому нет необходимости еще что-то придумывать, тем более - такими нецивилизованными методами", - резюмировал Гречило.
Полностью интервью с Андреем Гречило читайте ПО ССЫЛКЕ
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Узнаю наших. Где два украинца, там три гетмана.
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4 мин. ·
- Свят, церемониальный айпад мне.
Петр Алексеевич достал планшет из чехла и быстро, словно одним движением отстучал "хомяки сраные, мрази подзаборные, я плюю на вас ничтожные твари".
Словил осуждающий взгляд Святослава Петровича, удалил строку и уже медленно, продавливая экран планшета отчеканил:
Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору ДЕМЧИНІ Павлу Володимировичу...
Присвоїти в порядку переатестування військове звання генерал- лейтенанта генерал-лейтенанту міліції ПІСНОМУ Василю Михайловичу...
"А в следующий раз Медведчуку орден дам. Или хотя бы значок. Хомяки, которые мешают нам жить", - невпопад подумал Петр Алексеевич и отправил документ на печать, не вычитывая.
Надо было успеть на парад...
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а апостроф «'» не можешь найти?
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везет французам..у них единороги! )в кожном стойле!
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Недвозначно відсторонюють від влади.
А дві зміїні голови лізуть під Корону, маскуючись під листя ...
І оте колося внизу з п'ятикінечною зіркою дуже тхне СРСР-ом.
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А так вполне себе неплохой герб.
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А в ссср говорили так: Слева молот, справа серп Это наш советский герб.Хочешь сей а хочешь куй Всё равно получишь ...
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Герб - это метка нашей территории. Герб должен быть простым чтобы ребенок его мог нарисовать мелом на асфальте или спреем на стене.
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чет этот доХтор исторических наук на засланного Козака Иерусалимского смахивает сильно...
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Но эмблема Winston смотрится профессиональнее.
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Каждый из элементов имеет собственное значение, связанное с историей украинских земель. Золотой лев - это символ Галицко-Волынского княжества, герб князя Даниила Галицкого - единственного короля в древнерусской истории. Казак с мушкетом на плече - это герб Войска Запорожского, существовавшего в период с XVI до XVIII столетие. Корона над щитом с трезубцем символизирует княжескую власть Киевской Руси. Калина и колосья пшеницы в нижней части герба - это традиционные символы Украины, они означают богатство и щедрость украинской земли.
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Последняя проблема, шо у нас осталась - выяснить, правильный ли у нас герб, или неправильный. Во, суки, мозги зарядили! Всю ночь спать не буду - буду голову ломать по поводу герба....
Писал уже, но повторюсь. Наши(именно наши!) свиньи во власти держат нас за жлобов и дИбилив. Ссут на наши головы и обворовывают нашу страну без жалости и совести.
Нам когда-то настопи...дет это всё заглатывать?! Или нет?
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тризуб - это полтава (тамга) рода Владимира Великого
и если мы ведём свой род от них, то ответ напрашивается
не будьте фетишистами и не выдумывайте херни в виде ленты с надписью "за нашу свободу!" и т.д.
это всё - НОВОДЕЛ
спросите у образованных людей, что это такое
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там написано слово ВОЛЯ!
і чого вам ще треба, йолопи?
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оно хотя бы мыться пробовало?
"историк" - по учебникам СССР-а училось?
и усиленно подчищают не угодные коменты.
интересно - сколько этот комент продержится?
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и этого достаточно
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