EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  4035  84
Все про:герб (80) история (1388)

 Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило

гречило

Украинский историк, доктор исторических наук, председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило считает, что современной Украине большой герб не нужен.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как случилось, что Украина сейчас имеет только малый герб и нужен ли нашей стране большой герб, Гречило ответил: "Здесь скорее вопрос другой: зачем Украине малый и большой герб? В бывшей УССР был один герб. Во время конкурса 1991 года на новый герб Украины победил проект, выполненный мной вместе с И. Турецким. Мы предлагали утвердить большой и малый гербы. В декабре 1991-го на заседании комиссии в Киеве было решено, что необходимо пока утвердить малый государственный герб Украины, отложив разработку большого герба на поздний срок. Поскольку вопрос был очень политизированным, а в Верховной Раде большинство составляли коммунисты, то проект малого герба сессия рассмотрела аж 19 февралю 1992-го и приняла его после большого скандала.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это будущее нашей страны": 16-летний Павел Зубарь из Артемовска выкрал герб Украины у террористов. ВИДЕО

Говоря о дальнейшей судьбе большого герба, историк отметил: " В дальнейшем вопрос не двигали. Дело о большом государственном гербе снова возбудила дело о новой Конституции Украины. Чтобы не увеличивать политическое напряжение, Конституционная комиссия учла наше предложение от Украинского геральдического общества о нецелесообразности установки двух гербов - малого и большого, и в конечном проекте фигурировал только один государственный герб. Однако во время тяжелого принятия Конституции в ночь на 28 июня 1996 вопрос о государственных символах, а также о государственном языке и статусе Крыма вызвали больше всего дискуссий и противостояния. Чтобы достичь консенсуса, согласительная комиссия вновь вернула формулировку о малом и большой гербе. Поскольку проект большого герба никто не готовил, то его прописали как компромисс на будущее.

К сожалению, проведены конкурсы в 1996-1997 и 2007-2009 гг. завершились скандалами и различными злоупотреблениями. Так члены жюри оказывались авторами проектов, то новый конкурс подавались премированные ранее работы, а авторы снова оказывались в составе жюри, то жюри собирали летом при отсутствии кворума. Что хуже, протягиваемый проект выполнен некачественно, не соответствует геральдическим нормам и противоречит Конституции Украины. Ничего удивительного, что на утверждение Верховной Рады он так и не попал".

Также читайте: Конституционная ассамблея предлагает убрать из Основного Закона понятие "большой герб"

"Профессионально этот вопрос можно решить в течение месяца, проведя согласительную конференцию среди специалистов. Однако все дело со скандалами вокруг большого герба лишь очередной раз показала, что этот символ Украины просто не нужен. Оптимальным остается вариант: внести изменения в действующее законодательство и зафиксировать только один государственный герб Украины, функционирует еще с 1992 года, сняв с него ярлык "малый". Большинство государств в мире (например, Германия, Польша, США, Швейцария, Финляндия) обходятся только одним гербом, поэтому нет необходимости еще что-то придумывать, тем более - такими нецивилизованными методами", - резюмировал Гречило.

Полностью интервью с Андреем Гречило читайте ПО ССЫЛКЕ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помню принятия малого герба Украины. Бились до посинения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
простота руны вот эта правильный украинский герб
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
К сожалению, проведены конкурсы в 1996-1997 и 2007-2009 гг. завершились скандалами и различными злоупотреблениями. Так члены жюри оказывались авторами проектов, то новый конкурс подавались премированные ранее работы, а авторы снова оказывались в составе жюри, то жюри собирали летом при отсутствии кворума. Что хуже, протягиваемый проект выполнен некачественно, не соответствует геральдическим нормам и противоречит Конституции Украины. Ничего удивительного, что на утверждение Верховной Рады он так и не попал".

Узнаю наших. Где два украинца, там три гетмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Денис Бигус
4 мин. ·

- Свят, церемониальный айпад мне.
Петр Алексеевич достал планшет из чехла и быстро, словно одним движением отстучал "хомяки сраные, мрази подзаборные, я плюю на вас ничтожные твари".
Словил осуждающий взгляд Святослава Петровича, удалил строку и уже медленно, продавливая экран планшета отчеканил:

Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору ДЕМЧИНІ Павлу Володимировичу...
Присвоїти в порядку переатестування військове звання генерал- лейтенанта генерал-лейтенанту міліції ПІСНОМУ Василю Михайловичу...
"А в следующий раз Медведчуку орден дам. Или хотя бы значок. Хомяки, которые мешают нам жить", - невпопад подумал Петр Алексеевич и отправил документ на печать, не вычитывая.
Надо было успеть на парад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Великий герб зя"виться коли у владі будут українці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо мокша - «і» берешь из английского
а апостроф «'» не можешь найти?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашкварений кацап видно недавно відкинувся після зони,вся нечисть зібралася там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да ну да герой зек бля. " ПогрОнец" .Капец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это частное мнение. Будет необходимость, будет и большой парадный герб Украины. А сейчас зачем эти лишние расходы? А проектов уже сейчас достаточно

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а откуда у нас львы? в Украине львы не водятся, только в зоопарках живут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі то в геральдиці лев означає трохи інше, це ж не реклама зоопарка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ежели вместо трезубца буби влепить, то на бубнового туза похож.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот "бубновый трезубец" был княжим символом князя Владимира, который в 988г. Русь крестил, што для кого-то является неописуемо сакральным событием. А вот если на герб влепить двуглавую курицу, тогда это будет экспонат кунсткамеры

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та там в геральдиці багато чого, і якщо слідувати їй то все на одному гербі не вміститься, до того ж повинен бути хоч якийсь з"вязок. Так, розумію, шо Гербом Галицько-Волинського князівства був золотий лев на щиті синього фону (звідки й походять кольори нашого прапора), але лев чи ще шось на сьогоднішньому Гербі, це зайве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На гербах многих европейских стран присутствует лев. На гербе Англии их целых три!
Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило - Цензор.НЕТ 1898 Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило - Цензор.НЕТ 2548 Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило - Цензор.НЕТ 3975
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и шо? У нас, шо является Гербом - Тризуб или лев? И как нам льва на Тризубе изобразить??? Шо на это скажет геральдика???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лев, в зависимости от положения его тела - "восстающий", "шествующий", "стоящий", "прыгающий", символизирует какие то цели или качества государства. И лев, является не гербом, а его элементом, как и тризуб. Пусть с этим разбираются геральдисты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я погугли, да, но они вымерли, а снежные барсы, ирбисы нет, это тоже семейство кошачьих, но их популяция мала и под охраной
 показать весь комментарий
Ответить
 
это были специальные львы)). А вообще была версия ,что Львов назвали ,потому что водились львы.Не знаю ,за что купил,за то продал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы двуглавого орла видели? Подскажите где оно водиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Галицкий Лев. Это символ злуки ЗУНР и УНР (козак.) Но все вместе - это годилось в 1917 года. А в 2017 - это архаизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило - Цензор.НЕТ 1499
везет французам..у них единороги! )в кожном стойле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да я поняла, метафорическое толкование, древние гербы, но что-то мне так не очень нравится
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато в Британии водятся и львы, и единороги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Герб є, він шо малий шо великий - це Тризуб. А для чого до Герба ще художні картини домальовувати? Тоді вже вийде не Герб, а картина з зображенням Герба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Герб - это геральдические символы. Одна короны в гербе чего стоит. Если вы далеки от геральдики, то вам действительно по барабану

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну, корона в сочетании с козаком, лозунг которых был "без царя и пана", это уже кощунство и несовместимые вещи, а мы щас на Герб напьялим корону и изобразим козака только потому, шо она имеет какую-то несоизмеримую условную геральдическую стоимость. Геральдика геральдикой, но противоречивые вещи лепить к Гербу это какая-то фендибубельность
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що там за червоні долоні відпихають Козака і Лева від Корони ?
Недвозначно відсторонюють від влади.
А дві зміїні голови лізуть під Корону, маскуючись під листя ...
І оте колося внизу з п'ятикінечною зіркою дуже тхне СРСР-ом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да богатое воображение А ружье у козака часом винтовку Мосина или СВД не напоминает, не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тризуб прошел через столетия с украинством .... и не нужно никаких новоделов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не самая главная тема для беспокойства. Есть более важные темы.
А так вполне себе неплохой герб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще то не надо сейчас трогать Герб,а то большой может получиться с косой и кувадлом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или такой как в ссср.
А в ссср говорили так: Слева молот, справа серп Это наш советский герб.Хочешь сей а хочешь куй Всё равно получишь ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Батончик Рошен, вписанный в синюю звезду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чём вообще разница между малым и большим гербами, герб он же один , тризуб, или это два разных, большой и маленький? но маленький герб делается маленьким а большой большим, а зачем??
 показать весь комментарий
Ответить
 
От малого герба кацапы по маленькому бесятся, а от большого по большому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапам біситися, як дурному з гори котитися, мені подобається той, що вже є, пам'ятаю, сусід показував тризуб, розповідав про нього пошепки, а було це в кінці 80-х, для нас, молодих, це був як заговор, таке собі таїнство, сумую за молодими роками, та, упаси Боже, від повернення союзу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спроси у любой бабы:"Какая разница между маленьким и большим?" Ответ получишь полный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Большой герб предусмотрен Конституцией. Вышел какой-то лопух и говорит, что не нужен. Не много ли он (лопух) на себя берет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люто плюсую. Это фальшивая позолота и калина-малина с козаком (ага, теми самыми шо пересрались во время руины) - жлобство а-ля Хонка.
Герб - это метка нашей территории. Герб должен быть простым чтобы ребенок его мог нарисовать мелом на асфальте или спреем на стене.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем Герб Страны рисовать спреем на стене? Это, ИМХО, варварство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що треба малювати на стінці щоб це не було варварством ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пригласить художника что бы он талантливо нарисовал что-то красивое, мурал, согласованно с властями города. Можно и герб, если очень хочется. Можно Шевченко или казака во всю стену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда - варварство, а когда - жесткая необходимость. Лучше, конечно, чтобы ее не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пипец... Всем странам в мире нужен большой герб а Украине с его слов не нужен ..
чет этот доХтор исторических наук на засланного Козака Иерусалимского смахивает сильно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Калина - символ чистоты, крест вверху, в целом композиция имеет право на жизнь.
Но эмблема Winston смотрится профессиональнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Основная идея Большого герба - это единство украинских земель, Запада и Востока, которая опирается на традиции государственности Киевской Руси.

Каждый из элементов имеет собственное значение, связанное с историей украинских земель. Золотой лев - это символ Галицко-Волынского княжества, герб князя Даниила Галицкого - единственного короля в древнерусской истории. Казак с мушкетом на плече - это герб Войска Запорожского, существовавшего в период с XVI до XVIII столетие. Корона над щитом с трезубцем символизирует княжескую власть Киевской Руси. Калина и колосья пшеницы в нижней части герба - это традиционные символы Украины, они означают богатство и щедрость украинской земли.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Самая большая трагедия это нашествие большевицкой заразы, которая выбила многие страны от естественного развития, которая породила фашизм, как противостояние коммунизму, которая принесла столько горя и страданий Европе. Если бы не было этой заразы, то такие вопросы просто бы не стояли как большой или малый герб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це неправда. Фашизм і Німеччині був породжений несправедливими наслідками WW1. Інша справа, що такі наслідки відбулися внаслідок дій Ніколая 2 (Кровавого), який втягнув Росію в війну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё, котаны. У нас наступило долгожданное "покращення" и сбыча всех ваших мечт!!!! С этого самого дня.
Последняя проблема, шо у нас осталась - выяснить, правильный ли у нас герб, или неправильный. Во, суки, мозги зарядили! Всю ночь спать не буду - буду голову ломать по поводу герба....
Писал уже, но повторюсь. Наши(именно наши!) свиньи во власти держат нас за жлобов и дИбилив. Ссут на наши головы и обворовывают нашу страну без жалости и совести.
Нам когда-то настопи...дет это всё заглатывать?! Или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я тоже так думаю - лев и козак будут напоминать понты банановых джамахерий
тризуб - это полтава (тамга) рода Владимира Великого
и если мы ведём свой род от них, то ответ напрашивается
не будьте фетишистами и не выдумывайте херни в виде ленты с надписью "за нашу свободу!" и т.д.
это всё - НОВОДЕЛ
спросите у образованных людей, что это такое
 показать весь комментарий
Ответить
 
якщо на те пішло, то тризубу років десь 25 тисяч, це один із найдревніших символів людства, таких як свастика, зірка і тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подивіться та головне почитайте відгуки про Україну іноземців(приємно надихнуло), через перекладач хто не володіє англ. https://youtu.be/5Sm7VOV1Kig
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уважно подивіться на наш Тризуб
там написано слово ВОЛЯ!
і чого вам ще треба, йолопи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
откуда это чучело откопали и пиарят его?
оно хотя бы мыться пробовало?

"историк" - по учебникам СССР-а училось?

и усиленно подчищают не угодные коменты.
интересно - сколько этот комент продержится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да вы уже просто похренели с этим вашим лишенным смыслом символизмом Вы бы девиз определили, который на самом деле и по исторически оправданным причинам выражает герб, а не подсовывали всякую муть вместо этого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
офігенний у нас герб, як і все геніальне - простий
 показать весь комментарий
Ответить
 
максимум: Тризуб, и вокруг него надпись - За нашу свободу! ( из национального гимна)
и этого достаточно
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраине не нужен большой герб, - историк-геральдист Гречило
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти