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Все про:депутат (3012) Россия (71986) убийство (5150) Чечня (558)

 В Чечне убили депутата парламента республики

чечня кадыров

В Чечне убили депутата местного парламента Магомеда Асхабова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа РФ.

"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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"ну и похер.... пойду помоюсь, пока канализацию не закрыли"

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Парламент, вроде, Дивана при эмире бухарском, ничего не решает но все восхваляют эмира, пардон, рамзанку!
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Кто восхваляет медленно, то отрежут одно ухо. Совсем медленно восхваляет отрезают второе ухо. Остановился...в статье написали...
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А Магомед, видать, совсем замедлился с восхвалениями!
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Или отказался просить прощения привселюдно на тв на коленях...
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Это ЧЛЕНЫ банд формирования, он так и до праздника Ураза-байрам
не дотянул.
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На фото Кадыров. Бегло показалось, что его замочили.
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та ну достатньо вам ! День Незалежності України вчора був. а ви вітаєте і вітаєте.... та ще й з подарунками.
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почекай...може на третій день подарунків..х..ло здохне..))
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ну на 2 день його душа паскудна так і не вилетить на пекло...будемо в кремлі стелю рубать...а шо дєлать...
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ага,крысюки так прям "букетом" порадовали.
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До этого Асхабов работал в аппарате чеченского парламента, был советником Рамзана Кадырова, руководителем секретариата главы Чечни и министром имущественных и земельных отношений. Зачистка или ответка?
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шашлик-2 викинула в пропасть..
вино 2 літра- вилила....
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Шо щас у кацапов начнётся!!! - врагу не пожелаешь...
Хто-то кого-то достал: или скр кадырова, или кадыров скр.
Нам вообще то пофигу, но сильно интересно. Запасаемся попкорном и затыкаем уши ватой( символично звучит!), шобы не слышать вопли выеб...ных кацапов чернявыми джигитами.
И это всё накануне Ураза-байрам!... Самоубийцы...
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Одним путинским членососом меньше. А их в России 98 процентов. Даже не знаю - смеяться или плакать...
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Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии
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що пастух то точно, тільки пас він самих кацапів. Може навіть їздив на Мацкву "дань сабірат за трідцат лєт і трі года" - може щось з неї прилипло до ручок
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ага пастуха кацапитеков, в маскве в некоторых школах расположеных возле мечетей перенесли 1 сентября на 4 в связи с курбан байрамом, мы русские говорят титульная нация, последних титулоидов отстреляем на бамбасе может и рамзанку дырова Мосхадов ушатает

https://lenta.ru/news/2017/08/24/prazdnik/
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UA Данило Галицький 1c1ee858
Цензор,что там еще в Чечне,я записываю
========
Памммммедленей давай....алкоголики наш профиль...иккк...
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