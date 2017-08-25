 В Чечне убили депутата парламента республики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа РФ.
"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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эмира, пардон, рамзанку!
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не дотянул.
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вино 2 літра- вилила....
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Хто-то кого-то достал: или скр кадырова, или кадыров скр.
Нам вообще то пофигу, но сильно интересно. Запасаемся попкорном и затыкаем уши ватой( символично звучит!), шобы не слышать вопли выеб...ных кацапов чернявыми джигитами.
И это всё накануне Ураза-байрам!... Самоубийцы...
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https://lenta.ru/news/2017/08/24/prazdnik/
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Цензор,что там еще в Чечне,я записываю
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Памммммедленей давай....алкоголики наш профиль...иккк...
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