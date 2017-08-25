 Россия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Associated Press , информирует Цензор.НЕТ





По словам генсека, альянс планирует отправить двух наблюдателей на учения "Запад-2017". Однако, по его утверждению, подобные меры не являются реальным мониторингом событий и НАТО ищет "более тщательный способ наблюдения за учениями".





"Мы призываем Россию полностью соблюдать правила ОБСЕ, а также не использовать "лазейки", наподобие внезапной поверки боевой готовности или отдельных маневров, которые на самом деле являются составляющими одних масштабных учений", - сказал он.

Отмечается также, что Альянс регулярно приглашает Россию на свои учения с целью укрепления доверия, но, по словам Столтенберга, "Россия никогда с момента окончания Холодной войны не приглашала ни одного союзника НАТО наблюдать за любыми из своих учений".





Согласно правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, государства, которые проводят маневры с участием более 13 тысяч военных, должны заранее оповещать другие страны и быть открытыми для наблюдателей.





Как Россия, так и Беларусь утверждают, что количество военнослужащих, участвующих в учениях будет менее 13 тысяч, однако в НАТО подозревают, что в итоге участников окажется все-таки больше.



