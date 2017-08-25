 Россия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
По словам генсека, альянс планирует отправить двух наблюдателей на учения "Запад-2017". Однако, по его утверждению, подобные меры не являются реальным мониторингом событий и НАТО ищет "более тщательный способ наблюдения за учениями".
"Мы призываем Россию полностью соблюдать правила ОБСЕ, а также не использовать "лазейки", наподобие внезапной поверки боевой готовности или отдельных маневров, которые на самом деле являются составляющими одних масштабных учений", - сказал он.
Отмечается также, что Альянс регулярно приглашает Россию на свои учения с целью укрепления доверия, но, по словам Столтенберга, "Россия никогда с момента окончания Холодной войны не приглашала ни одного союзника НАТО наблюдать за любыми из своих учений".
Согласно правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, государства, которые проводят маневры с участием более 13 тысяч военных, должны заранее оповещать другие страны и быть открытыми для наблюдателей.
Как Россия, так и Беларусь утверждают, что количество военнослужащих, участвующих в учениях будет менее 13 тысяч, однако в НАТО подозревают, что в итоге участников окажется все-таки больше.
Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.
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ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ!!!!)))))))))))
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Может там ваше НАТА не приделах, а просто им пороблено?
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А если и я 0,5 литра на грудь приму, то я ещё кривее забью!
Ик...
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Пусть ещё заплачет горькими слезами в середине речи...
Вам тупоголовым, с 2014 года вбивали в бОшки, шо кацапы - абсолютное зло! А вы шо? Танцевали вокруг их и пытались их задобрить! Кого ,блядь, задобрить?! Кацапов?!
Надеюсь, шо разобрались наконец-то.
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Шо, такие все "безстрашные робин-гуды", шо смогут ответить и отчитаться?! Не верю ни грамма.
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Людей то считает, но где же в рашке людей наити.
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