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Все про:НАТО (5699) Россия (71986) учения (1943) Столтенберг (487)

 Россия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг

нато

Россия пытается свести к минимуму количество сотрудников НАТО, которым разрешено наблюдать за российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам генсека, альянс планирует отправить двух наблюдателей на учения "Запад-2017". Однако, по его утверждению, подобные меры не являются реальным мониторингом событий и НАТО ищет "более тщательный способ наблюдения за учениями".

"Мы призываем Россию полностью соблюдать правила ОБСЕ, а также не использовать "лазейки", наподобие внезапной поверки боевой готовности или отдельных маневров, которые на самом деле являются составляющими одних масштабных учений", - сказал он.

Отмечается также, что Альянс регулярно приглашает Россию на свои учения с целью укрепления доверия, но, по словам Столтенберга, "Россия никогда с момента окончания Холодной войны не приглашала ни одного союзника НАТО наблюдать за любыми из своих учений".

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Согласно правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, государства, которые проводят маневры с участием более 13 тысяч военных, должны заранее оповещать другие страны и быть открытыми для наблюдателей.

Как Россия, так и Беларусь утверждают, что количество военнослужащих, участвующих в учениях будет менее 13 тысяч, однако в НАТО подозревают, что в итоге участников окажется все-таки больше.

Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.
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)))НАТА!!! Ты посмотри на опору керч моста!!!
ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ!!!!)))))))))))
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что не так с опорой ? обычный треугольник для повышения жесткости
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шота их там на квадратный метр моста, слишком много опор. Мне почему то кажется, шо там некоторые опоры подпирают сами опоры.
Может там ваше НАТА не приделах, а просто им пороблено?
Россия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4121
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А мне... А я...
А если и я 0,5 литра на грудь приму, то я ещё кривее забью!
Ик...
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Скрепное импортозамещение ): https://youtu.be/wyuap__c2NE .
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Чего там не видели? Все одно и тоже со времен совка!
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ну, с другой стороны т.ж. не дураки, и увидят все, что хотят и что не хотят...)
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Это он кому сейчас жаливается? Хуйлу?
Пусть ещё заплачет горькими слезами в середине речи...
Вам тупоголовым, с 2014 года вбивали в бОшки, шо кацапы - абсолютное зло! А вы шо? Танцевали вокруг их и пытались их задобрить! Кого ,блядь, задобрить?! Кацапов?!
Надеюсь, шо разобрались наконец-то.
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Да, но за грошi щас надо отвечать как-то! Оправдать, как-то, их появление и накопление.
Шо, такие все "безстрашные робин-гуды", шо смогут ответить и отчитаться?! Не верю ни грамма.
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а ти таки красавєц. фото з пазпорта твого ?
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це каыап местный питырский думает об том как плохо живут украинцы и что их госдэп используют вас
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Нынешняя параша это не государство, а страна-гопник.. У индейцев Амазонии, папуасов Новой Гвинеи и то есть элементарные понятие договора, чести. а хуйла и его своры только рефлексы
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не грузи мозги.. в Бресте участвовали и украинские (УССР) военные части... за это и расплачиваемся сейчас
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касаб..как всегда прячет за пазухой фирменного пЯтушка...все,что имеют...
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Оптимістично,але доки барига керує - ніхто не надасть ефективної зброї.Я вже не кажу про сучасну(бо відразу торгівельним партнерам досліджувати віддасть).
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вообше то в основном 3 находитса в танке, можэт и есть на хранение такие, где и 4 - так сказать, зарежающии, хоть я бы им посаветовал и шестерём залазить и десяток ещё на башню.

Людей то считает, но где же в рашке людей наити.
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Главный секрет кацапии, что у них фактически отсутствует оперативная система управления и командования войсками.
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так придавіть їй бошку, як тільки вставе в ту лазєйку, щоб не тикали куди попало, у вас важілі сурйозні, параша вже від них согне і іскандери ікають
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Да что и делать профессиональным военным на съезде ржавого железа и вечно пьяных ордынцев?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия использует "лазейки", чтобы избежать присутствия наблюдателей НАТО на военных учениях, - Столтенберг
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