Шпионы КНДР не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины, - замглавы МИД Пристайко
Сотрудники спецслужб Северной Кореи (КНДР) не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины.
"Мы оберегаем нашу тайну. И то видео, которое увидели очень много людей, действительно это была попытка корейских спецслужб получить эти тайны, они были задержаны органами безопасности нашей страны, и эти люди до сих пор в тюрьме", - заявил Пристайко, комментируя опубликованное ранее CNN видео задержания Службой безопасности Украины (СБУ) северокорейских шпионов в 2011.
По его словам, это не первая попытка корейцев и других наций получить доступ к информации в области ракетостроения.
"Мы очень серьезно к этому относимся, и каждый, кто будет это делать, будет найден, наказан и будет сидеть в тюрьме", - резюмировал Пристайко.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО
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Но Украину никто прямо не обвинял. Это изначально были предположения.
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Дело в том, что в изначальной статье тот эксперт прямо заявил, что он не обвиняет государства (Украину и РФ). Он сказал, что это могла сделать мафия. Это украинские СМИ зачем-то раструбили, что обвиняют Украину. Зраду разгоняли.
Там были лишь предположения и, типа, скорее всего с ЮжМаш, потому, что он владелец технологии.
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Но не парьтесь. Никто никого пока не обвинял!
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ВПК-то не детский был...
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І головне ж не для себе ті секрети треба дістати, а для залупоглазих таваріщєй із мацкви, чучхе їм в дишло
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А пока, сидите и не булькайте. Мы знаем на шо здатнi нашi посадовцi... нам лапшу на уши вешать не надА, уже уши болят и чешутся.
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КНДР существует только для того, что бы весь остальной мир видел, до чего может довести государство ублюдочная идеология+придурок у власти...
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В СССР, было то же самое, даже в последние годы существования совка.
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