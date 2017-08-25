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Все про:КНДР (302) шпионаж (689)

 Шпионы КНДР не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины, - замглавы МИД Пристайко

пристайко

Сотрудники спецслужб Северной Кореи (КНДР) не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода".

"Мы оберегаем нашу тайну. И то видео, которое увидели очень много людей, действительно это была попытка корейских спецслужб получить эти тайны, они были задержаны органами безопасности нашей страны, и эти люди до сих пор в тюрьме", - заявил Пристайко, комментируя опубликованное ранее CNN видео задержания Службой безопасности Украины (СБУ) северокорейских шпионов в 2011.

По его словам, это не первая попытка корейцев и других наций получить доступ к информации в области ракетостроения.

"Мы очень серьезно к этому относимся, и каждый, кто будет это делать, будет найден, наказан и будет сидеть в тюрьме", - резюмировал Пристайко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО
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А почему они пытались ? ответ не сложный = потому что продажные все эти сбу шники и контразведчики . лексусы у них тварей пля воруют .
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Логика железная. Кацапских шпионов ловят в Европе и США потому, что европейцы и американцы - продажные?
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Логика нормальная. Если СБУ (предположительно) продажные, то у них и пытались купить чертежи.

Но Украину никто прямо не обвинял. Это изначально были предположения.
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У СБУ власть, а значит возможность давить, угрожать и безопасно подкупать... например, ведущих конструкторов ЮжМаша.

Дело в том, что в изначальной статье тот эксперт прямо заявил, что он не обвиняет государства (Украину и РФ). Он сказал, что это могла сделать мафия. Это украинские СМИ зачем-то раструбили, что обвиняют Украину. Зраду разгоняли.

Там были лишь предположения и, типа, скорее всего с ЮжМаш, потому, что он владелец технологии.
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Яка мафія в таких справах, ви начитались шпигунських романів, проти держтаємниці ніяка мафія не стрибне та й СБУ не могло погрожувати, тут не нквсний терор, робиться злив інфи в жовті змі і яник був би синій .
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По определению: мафия - это преступность интегрированная во власть. В данном случае в СБУ. Если это была работа отдельного генерального конструктора, то это не мафия, это просто преступность.

Но не парьтесь. Никто никого пока не обвинял!
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Как я понял, что речь шла о ракетах. Только КНДР и нужны такие секреты.
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Точнее о двигателях, способных доставить ядерную боеголовку до США!
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Не могу понять как они были задержаны в 2011 году. У нас ведь тогда ни армии, ни спецслужб не было. Сплошная коррупция и агенты фсб на всех высших постах. Наверняка тех, кто этих шпионов тогда задерживал уже давно люстрировали.
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Ну так затримували не найвищі посади а звичайні опера, а от про то що вони вже не працюють ви праві, русняві куратори могли ще тоді наказати зняти їх за це .
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Мне кажется шпионаж - это тема, которая всегда на контроле у высшего руководства. Но даже, если исходить из того, как вы говорите задерживали обычные опера, готовили обвинительный акт обычные следователи и прокуроры, выносили приговор обычные судьи, то значит тогда у нас в государстве все работало как надо. Т.е. тему не замяли, а довели до логического конца. И получается никакие фсбэшные кураторы не смогли ничего поделать.
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війська НАТО таки вже здєсь. і дєлают нєрви хуйлу

Шпионы КНДР не один раз пытались завладеть секретной информацией Украины, - замглавы МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 5629
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А не задолбались наши великие оправдываться? Кто-то кого-то обвиняет??? Ну, написали, ну, взял потом автор свои слова обратно (на которого есть компромат за связи с московией )... Разве непонятно, откуда уши растут? Чего они все оправдываются целую неделю?
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Зная жадность к деньгам и отсутствие тормозов в таких "зароботках" , и так-же отсутствие наглухо моральных качеств у "нашей" власти во главе с "гетьманом всея Рошена", я не удивлюсь если окажется что свое рыло они запачкали и с этими ракетными двигателями...
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вся КНДР, панімаєш, недоїдає, недопиває щоб скинутись і купити секрети. А вони то цибулю-сіянку продадуть, то ловлять і висилають.
І головне ж не для себе ті секрети треба дістати, а для залупоглазих таваріщєй із мацкви, чучхе їм в дишло
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Проведёт расследование ФБР, вычленит подозреваемых и обвиняемых, вот тогда мы и посмотрим, кто пургу гнал: наши или кацапы.
А пока, сидите и не булькайте. Мы знаем на шо здатнi нашi посадовцi... нам лапшу на уши вешать не надА, уже уши болят и чешутся.
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горит шапочка то, горит....лучше бы молчали
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Чому, на відміну від внаросійських посадовців наші самі запропонували провести розслідування .
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Страна-парадокс.
КНДР существует только для того, что бы весь остальной мир видел, до чего может довести государство ублюдочная идеология+придурок у власти...
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Это заповедник счастья. Поверьте, сами северокорейцы смотрят на весь остальной мир, как на дебилов, которые угрожают ихнему счастью.) И они реально боятся, до чего их может довести весь остальной мир)
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Я не сомневаюсь в этом.
В СССР, было то же самое, даже в последние годы существования совка.
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У шпионов КНДР одна проблема: вони не вміють розмовляти українською мовою.
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У них есть Ким Чен Ын и им этого достаточно.
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За 6 рокiв вже навчилися. I украiнськiй, i матюкатися, i мовi злочинного свiту. На то вони i шпигуни.
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Думаю, что если у кого-то был доступ к информации и корейцы за это предлагали хорошие деньги - её однозначно продали. Технический шпионаж - ничего здесь такого нет. Только обвинять страну в том, что она "поставляет" технологии - некорректно. Это что же получается, что США поставило ядерные технологии мордору? Мало ли кто у кого и каким образом скиздил идею или решение. Это не на государственном, не на официальном уровне.
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Так никто и не обвинял Украину! В оригинальной статье так и пишется, что возможно это сделала преступность. И написано, что страну никто не обвиняет!
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"Шпигуни КНДР неодноразово намагалися заволодіти секретною інформацією України"- і судячи з успішних запусків ракет то такі даа -удалося на славу!
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Вариант что эти данный продали кацапы, не рассматриваете?
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