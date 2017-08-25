EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  2162  102
Все про:Газ (8797) коррупция (7412) Кучеренко (36) Ляшко (1518) НКРЭКУ (214)

 НАБУ расследует "Роттердам+", а на газ такая же формула, - Ляшко

газ гтс

По мнению лидера Радикальной партии Олега Ляшко, формулы ценообразования на газ и уголь идентичны.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала 112.

"Мы сейчас судимся, чтоб отменить решение правительства об установлении цены на газ в семь тысяч гривен за тысячу кубометров. НАБУ расследует формулу цены на уголь "Роттердам+". Но на газ такая же формула: "немецкий хаб плюс доставка". Т.е. по той же схеме, что и "Роттердам+" мы платим за газ", - заявил Олег Ляшко.

Ранее экс-министр жилищно-коммунального хозяйства, советник Юлии Тимошенко по энергетическим вопросам Алексей Кучеренко, комментируя обыски детективов НАБУ в помещениях НКРЭКУ по делу "Роттердам+", предположил, что следующим шагом детективов должно стать расследование газовой формулы "Дюссельдорф+".

"Следующим шагом надо делать такую же выемку у господина Гройсмана, который определил немецкий хаб+. Безосновательно, вопреки законам, вопреки логике, вопреки всему", - подчеркнул он.

27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. Данная формула влияет на тарифы для небытовых потребителей, поскольку цена на электроэнергию для населения регулируются другим постановлением - №220 от 02.03.2015.

21 августа представители МВФ указали правительству Украины на необходимость выполнения норм действующего меморандума с Фондом и соответствующего постановления Кабмина, которым закреплена методика расчета стоимости цены газа для населения. Следуя этой методике, стоимость газа для населения с 1 октября должна вырасти на 17-19%.

Как сообщалось, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества 22 августа обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора. Как отмечал глава НКРЭКУ, эта работа займет от полутора до двух месяцев. По истечении этого срока можно ожидать конкретные результаты аудита.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У Ляшко як завжди все починається з дупи.
Баригу вже після Іловайська треба було гнати на довічне, як шпигуна, шкідника і диверсанта! А зовсім не за ті сотні мільярдів, що він потім пограбував країну і продовжує грабувати. І в будь якому разі не за тарифи.
Але тим не меньш Барига залишається українською КАТАСТРОФОЮ
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует "Роттердам+", а на газ такая же формула, - Ляшко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти