 НАБУ расследует "Роттердам+", а на газ такая же формула, - Ляшко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала 112.
"Мы сейчас судимся, чтоб отменить решение правительства об установлении цены на газ в семь тысяч гривен за тысячу кубометров. НАБУ расследует формулу цены на уголь "Роттердам+". Но на газ такая же формула: "немецкий хаб плюс доставка". Т.е. по той же схеме, что и "Роттердам+" мы платим за газ", - заявил Олег Ляшко.
Ранее экс-министр жилищно-коммунального хозяйства, советник Юлии Тимошенко по энергетическим вопросам Алексей Кучеренко, комментируя обыски детективов НАБУ в помещениях НКРЭКУ по делу "Роттердам+", предположил, что следующим шагом детективов должно стать расследование газовой формулы "Дюссельдорф+".
"Следующим шагом надо делать такую же выемку у господина Гройсмана, который определил немецкий хаб+. Безосновательно, вопреки законам, вопреки логике, вопреки всему", - подчеркнул он.
27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.
3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. Данная формула влияет на тарифы для небытовых потребителей, поскольку цена на электроэнергию для населения регулируются другим постановлением - №220 от 02.03.2015.
21 августа представители МВФ указали правительству Украины на необходимость выполнения норм действующего меморандума с Фондом и соответствующего постановления Кабмина, которым закреплена методика расчета стоимости цены газа для населения. Следуя этой методике, стоимость газа для населения с 1 октября должна вырасти на 17-19%.
Как сообщалось, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества 22 августа обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора. Как отмечал глава НКРЭКУ, эта работа займет от полутора до двух месяцев. По истечении этого срока можно ожидать конкретные результаты аудита.
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Баригу вже після Іловайська треба було гнати на довічне, як шпигуна, шкідника і диверсанта! А зовсім не за ті сотні мільярдів, що він потім пограбував країну і продовжує грабувати. І в будь якому разі не за тарифи.
Але тим не меньш Барига залишається українською КАТАСТРОФОЮ
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