 Чибинеев о взрыве на ул. Грушевского: Я не думаю, что кто-то охотился на мою семью. Это вереница случайностей

Об этом он заявил корреспонденту Громадського, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что это вереница случайностей, и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", - сказал он.
Чибинеев сообщил, что у его жены из ноги врачи вынули осколки, у тещи - из руки и шеи.
"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь из чего это, но официально это следователи выяснят", - сказал он.
Чибинеев пока не знает деталей расследования, пострадавшие находятся в двух больницах.
"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Хулиганка это, а не теракт. Вася так вчера приказал думать.
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Сравните, как быстро отлавдивали протестующих протиа гей-парадов и какое дивное бездействие при теракте в День Независимости. Про попытку регистрации происшествия как хулиганство я вообще молчу.
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