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 Чибинеев о взрыве на ул. Грушевского: Я не думаю, что кто-то охотился на мою семью. Это вереница случайностей

Герой Украины, командир роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерий Чибинеев, родственников которого были ранены взрывом на улице Грушевского в центре Киева 24 августа, считает, что они стали случайными жертвами.

Об этом он заявил корреспонденту Громадського, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это вереница случайностей, и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Теракт на День Независимости в Киеве: тяжело ранена мама жены Героя Украины Валерия Чибинеева. ФОТОрепортаж

Чибинеев сообщил, что у его жены из ноги врачи вынули осколки, у тещи - из руки и шеи.

"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь из чего это, но официально это следователи выяснят", - сказал он.

Чибинеев пока не знает деталей расследования, пострадавшие находятся в двух больницах.

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"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Не верится, что по Киеву бегает случайный сумасшедший ебанько и кидает гранаты в людей.
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Так саме з автівки кинули вибухівку в сторону пам'ятника загиблим воїнам в АТО, на якому меч пронизує росію! Хтось з ФСБ чи якісь російські олігархи намагаються організувати в Києві теракти, на радість путіна і для перевірки схеми організації зв'язку та взаємодії різних українських силовиків. Це може бути підготовкою ворожого наступу на Київ, під час якого плануються теракти! Це дуже і дуже серйозно, а наші СБУ та МВС все просрали!
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Ніякого наступу не буде, а хуйло, крім як пакостити, ні на що більше не здатне. Зараз не 14-й рік.
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мои соболезнования семье героя..но я воздержусь от оценочных суждений мотивов реализаторов проекта..
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Грицак та Аваков мають бути звільнені з посад за те що допустили теракт в Києві під час параду! Всі підходи мали бути блоковані, будь який інцидент мав приводити до повного блокування периметру та затримання підозрюваних! Відеоспостереження та контроль прилеглих кварталів мали відбуватись задовго до початку параду і до кінця доби! Це пройоб і тому ідіотів потрібно звільнити!
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Грицак та Аваков мають бути звільнені з посад ..... уже 10 раз.

Хулиганка это, а не теракт. Вася так вчера приказал думать.
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Никто никого не уволит. Главное Рошен в безопасности. А сколько там простолюдинов прикончат не так и важно. Самого охраняют хорошо. Покушения на Порошенко не было. Значит все путем.
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Парень видать плохо знает специфику работы ФСБ и армейской кацаПсинской разведки.Полковник Шаповал и журналист Шеремет были взорваны сообразно его логики чисто случайно...Эх паря,береги себя и близких.
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Сенатор, береги себя. Убивают и взрывают уже в центре Киева и не первый раз. Теперь любой прохожий потенциальная жертва.
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я в курсах и берегу себя с 1968 года когда впервые открыто назвал СССР Сараем дремучим...
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Чисто случайно киданули в родственников героя Украины гранату. Ой, не верю я в такие случайности.
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Это вереница бездействия рюкзАвакова. Ни одного задержания по глумлению над памятниками воинам АТО. Все уже задолбались говорить, что надо камеры наблюдения ставить (или засады) - игнор полнейший.
Сравните, как быстро отлавдивали протестующих протиа гей-парадов и какое дивное бездействие при теракте в День Независимости. Про попытку регистрации происшествия как хулиганство я вообще молчу.
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Ну выздоровления всей семьи героя,....и желательно меньше в СМИ светить фото....бэрэжэного Бог бэрэжэ
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Смотри в прицел там много черепков которые в ожидании...
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Если это случайность, то хлопцу стоит играть в спортлото.
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в сссре дохлом КГБистов киллеров за бугром знаете как называли? "мусорщики революции"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧибинеев о взрыве на ул. Грушевского: Я не думаю, что кто-то охотился на мою семью. Это вереница случайностей
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