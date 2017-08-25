 Украина с 2019 года будет административно передавать полномочия громадам, - Зубко

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на вице-премьера Геннадия Зубко, передает Цензор.НЕТ.
"2018 год будет определяющим в процессе объединения громад. В следующем году определим административные центры, а через год будем принимать административное решение. Мы приближаемся к обязательному делегированию громадам полномочий", - цитирует Зубко пресс-служба.
Он отметил, что сейчас в объединении соблюдается принцип добровольности.
"В этом году дополнительно примем решение о добровольном присоединении громад к областным центрам и городам областного значения. Имея до конца года 665 объединенных территориальных громад (ОТГ), обеспечим всего около 40% покрытия территории. Ближе к концу года будем определяться с административными центрами будущих громад", - отметил Зубко.
По его словам, чиновники во многих случаях не хотят брать на себя дополнительную ответственность и тормозят процесс объединения.
"Например, Запорожье, Хмельницкий и Полтава отказываются брать на себя полномочия ГАСИ. Этим они вредят инвестиционному климату на своих территориях, обрезают пути к инвестиции, которые опасаются коррупционных рисков", - подчеркнул Зубко.
Он отметил, что полномочия по принятию решений об обязательном объединении громад будут оставлены на уровне областных советов.
"Там утверждали перспективные планы. Они лучше понимают ситуацию и то, как ее решить в интересах громад. А Кабинет министров сделает все, чтобы органы управления ОТГ эффективно выполняли полномочия перед людьми", - сказал он.
По его мнению, процесс объединения громад в Украине может быть завершен в пятилетний период.
"Это будет мегаскорость. Ведь Польша шла к этому 12 лет, Швеция - 20. Хотя я допускаю, что процесс объединения будет продолжаться и после формирования полной карты ОТГ", - подчеркнул Зубко.
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Нам казали лежати - ми лежали
Нам казали кричати - ми кричати
Нам казали качумайте - качумали
Нам казали не моргати - не моргали
Нам казали буде добре - ми чекали
І всі дружно головами їм махали
Ну шо із того всього ми дістали?
Нам казали свистіти - ми свистіли
Нам казали гудіти - ми гуділи
Нам казали свербіти - ми свербіли
Нам казали дуріти - ми дуріли
Нам казали кусати - ми кусати
Показали як ковтати - ми ковтали
І на вуха нам лапшу свою мотали
Ну шо із того всього ми дістали?
Нам казали "Перестаньте" - перестали
Нам казали "В нас не вийшло" і змотались
А ми сіли покурили і поржали
Ну шо із того всього ми дістали?
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