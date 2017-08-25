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 Политика Украины
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Все про:Зубко (292) децентрализация (350)

 Украина с 2019 года будет административно передавать полномочия громадам, - Зубко

зубко

Процесс объединения громад в Украине может быть завершено в пятилетний период.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на вице-премьера Геннадия Зубко, передает Цензор.НЕТ.

"2018 год будет определяющим в процессе объединения громад. В следующем году определим административные центры, а через год будем принимать административное решение. Мы приближаемся к обязательному делегированию громадам полномочий", - цитирует Зубко пресс-служба.

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Он отметил, что сейчас в объединении соблюдается принцип добровольности.

"В этом году дополнительно примем решение о добровольном присоединении громад к областным центрам и городам областного значения. Имея до конца года 665 объединенных территориальных громад (ОТГ), обеспечим всего около 40% покрытия территории. Ближе к концу года будем определяться с административными центрами будущих громад", - отметил Зубко.

По его словам, чиновники во многих случаях не хотят брать на себя дополнительную ответственность и тормозят процесс объединения.

"Например, Запорожье, Хмельницкий и Полтава отказываются брать на себя полномочия ГАСИ. Этим они вредят инвестиционному климату на своих территориях, обрезают пути к инвестиции, которые опасаются коррупционных рисков", - подчеркнул Зубко.

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Он отметил, что полномочия по принятию решений об обязательном объединении громад будут оставлены на уровне областных советов.

"Там утверждали перспективные планы. Они лучше понимают ситуацию и то, как ее решить в интересах громад. А Кабинет министров сделает все, чтобы органы управления ОТГ эффективно выполняли полномочия перед людьми", - сказал он.

По его мнению, процесс объединения громад в Украине может быть завершен в пятилетний период.

"Это будет мегаскорость. Ведь Польша шла к этому 12 лет, Швеция - 20. Хотя я допускаю, что процесс объединения будет продолжаться и после формирования полной карты ОТГ", - подчеркнул Зубко.
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Нам казали стояти - ми стояли
Нам казали лежати - ми лежали
Нам казали кричати - ми кричати
Нам казали качумайте - качумали
Нам казали не моргати - не моргали
Нам казали буде добре - ми чекали
І всі дружно головами їм махали
Ну шо із того всього ми дістали?

Нам казали свистіти - ми свистіли
Нам казали гудіти - ми гуділи
Нам казали свербіти - ми свербіли
Нам казали дуріти - ми дуріли
Нам казали кусати - ми кусати
Показали як ковтати - ми ковтали
І на вуха нам лапшу свою мотали
Ну шо із того всього ми дістали?

Нам казали "Перестаньте" - перестали
Нам казали "В нас не вийшло" і змотались
А ми сіли покурили і поржали
Ну шо із того всього ми дістали?
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новые феодалы и их вассалы. в нашем исполнении - кумтрес и круговая порука.
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країна, що воює, не повинна робити такі "рехворми"..
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Так а як же ж тоді протягнути федералізацію та особливий статус Даунбасу?
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І де в децентрализації федералізація? Федералізація впроваджується законодавчо, починаючи з Основного Закону, а не адміністративно - передачею повноважень визначених законом та перепідпорядкуванням структур.
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а шо, хтось пискне..? коли алкана ставили генпрокурором, чи неосвідченого малайця прем'єром, то хтось збурився..? атопутіннападьот..
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Ворованое бабло то всё-равно в Киев отстегивать будут...
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Ничего не изенится, местные божки только воровать больше будут
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если ворюг не останавливать то воровать будут не тока местные божки, а кто угодно, у кого к этому склонности. Вот где причина изменений.
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"эффективно выполняли полномочия перед людьми" - это не красть? Очередная брехня, наши же без воровства не умеют...
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Какой он смешной! а с какого например Одессе (одесская область) брать к себе на бюджет какоето объеденённое село Зазюбинск?!!
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Ну охренеть, на попечительстве местных властей народ станет еще беднее...
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Все сведется к тому что крупные богатые области районы (у которых есть либо промышленность либо СХ) те может объеденяться а бедные забитые села будут распихивать куда придется и никто их не захотит брать и вот тогда будет такое бодание....вообщем будет весело.
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Обязательно к 2229 усе будет. Главное молчать, а то путен нападет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина с 2019 года будет административно передавать полномочия громадам, - Зубко
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