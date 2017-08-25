 Wizz Air запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦТС.
Так, сегодня, 25 августа, венгерский лоукостер открывает из Киева направление в столицу Дании Копенгаген. 26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а 27 августа - в Нюрнберг.
Кроме того, сегодня лоукостер откроет два новых направления из Киева - в польские Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Киев/Жуляны в Польшу с 4 до 6.
Запуск рейсов по новым направлениям станет возможен благодаря тому, что 24 августа в аэропорт Киев (Жуляны) прибыл второй самолет Wizz Air, который авиакомпания будет базировать в Украине.
Напомним, что с апреля 2018 года Wizz Air планирует запустить маршрут Киев - Лиссабон.
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