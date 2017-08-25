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 Киевские новости, Общество
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Все про:Германия (2939) Дания (159) Польша (4034) лоукост (58) Wizz Air (8)

 Wizz Air запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию

air wizz wizzair

Авиакомпания Wizz Air 25, 26 и 27 августа 2017 года начнет выполнять пять новых рейсов из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦТС.

Так, сегодня, 25 августа, венгерский лоукостер открывает из Киева направление в столицу Дании Копенгаген. 26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а 27 августа - в Нюрнберг.

Кроме того, сегодня лоукостер откроет два новых направления из Киева - в польские Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Киев/Жуляны в Польшу с 4 до 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wizz Air начнет полеты из Киева в Лиссабон и Таллинн в 2018 году

Запуск рейсов по новым направлениям станет возможен благодаря тому, что 24 августа в аэропорт Киев (Жуляны) прибыл второй самолет Wizz Air, который авиакомпания будет базировать в Украине.

Напомним, что с апреля 2018 года Wizz Air планирует запустить маршрут Киев - Лиссабон.
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Это все потому что наш народ голый-босый и зубожилый
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Блін, мають ліцензію на Прагу - ніяк не роздрухаються!
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Чому Коломийськи монополіст злодій держвних грошей і де ми можемо мати дешеві польотити і вибір як він зжирає їх і недопускає нікого .25 років терпимо цій мафії і просвітку нема всьо схеми .
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Ну так не терпите свою португальскую мафию, делайте там свой Майдан
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с 1 сентября вступает в юридическую силу полный пакет Ассоциации Украина-ЕС,так что притирка и работа начнётся по полному тарифу
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Добре, що в Жулянах немає МАУ Коломойского, тому спокійно можуть відкриватися лоукости.
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Ну отлично. Вот Виззы летают и открывают новые направления. Без лоббизма Омельяна и компании. Свято место, как говорится...
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Венгерский лоукостер ... поднимем своими деньгами венгерскую экономику. Ура!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиWizz Air запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию
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