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 Учения "Запад-2017" иллюстрируют необходимость для НАТО продолжать адаптацию к новым вызовам, - премьер Польши Шидло

нато

Премьер Польши Беата Шидло в пятницу привела российско-белорусские учения "Запад-2017" в качестве примера того, почему НАТО нужно продолжать адаптироваться к новым вызовам.

"Адаптация НАТО к новым угрозам была важной темой нашей беседы. И я хочу подчеркнуть, что мы становимся свидетелями изменений в сфере безопасности, поэтому единство НАТО является общим интересом всех союзников, необходимо быть эффективными и готовыми к действиям в лице угроз различных направлений", - заявила она на совместной пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Грядущие российско-белорусские учения "Запад-2017", террористические угрозы, так же как и нестабильность на Ближнем Востоке и на Севере Африки, показывают, что нам следует адаптироваться. Этот процесс начался еще в Ньюпорте (саммит НАТО в 2014 году. - Ред.) и в Варшаве (саммит НАТО в 2016 году. - Ред.)", - подчеркнула Б.Шидло.

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