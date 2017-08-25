 Лига Европы: "Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Заря" поедет в Германию и Испанию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В группе B "Динамо" сыграет со швейцарским "Янг Бойз", с сербским клубом "Партизан" и албанским "Скендербеу".
В группа J луганская "Заря" будет противостоять испанскому клубу "Атлетик", немецкой "Герте" и шведскому "Эстерсунду".
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в даунбасе в это время комендантский час - можно безопасно посидеть на кухне, поругать хунту на великом и могучем языке, посмотреть на нем же первый анал, домбаситы должны гордиться таким достижением
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