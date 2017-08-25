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Все про:Динамо (716) жеребьевка (28) Лига Европы (111) футбол (3179)

 Лига Европы: "Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Заря" поедет в Германию и Испанию

лига европы

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2017/18.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Динамо", победив португальский "Маритиму", вышло в групповой турнир Лиги Европы. "Александрия" уступила "БАТЭ" и покинула турнир

В группе B "Динамо" сыграет со швейцарским "Янг Бойз", с сербским клубом "Партизан" и албанским "Скендербеу".

В группа J луганская "Заря" будет противостоять испанскому клубу "Атлетик", немецкой "Герте" и шведскому "Эстерсунду".
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ну что,лугандонцы,посмотрели "Атлетик" на стадионе Авангард? а "Манчестер Юнайтед" в прошлом году тоже ? ))))
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вчера на стадионе Металлист группа Океан Ельзи выдала трехчасовой мегакайф для 60 тысяч харьковчан и гостей города, сильнейшее ущемление понаехавшими бандеровцами и их мовой

в даунбасе в это время комендантский час - можно безопасно посидеть на кухне, поругать хунту на великом и могучем языке, посмотреть на нем же первый анал, домбаситы должны гордиться таким достижением
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Млять, что ж так Динамо не везет, снова в группу смерти попали...
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Надо бы в Киеве хорошенько встретить сербских ультрас и сломать десяток носов за их поддержку казластана. не сомневаюсь, что эти животные опять развесят плакаты в поддержку лухандона и т.д.
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Тоді треба намалювати банери на підтримку відокремлення Воєводіни від Сербії .
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