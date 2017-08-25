 Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Радио "Свобода".
"Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN... Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы подчеркивали, что они не могли у нас украсть", - сказала она.
Напомним, телеканал CNN поздно вечером 24 августа обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет. Видео, по информации телеканала, предоставили спецслужбы Украины на фоне сообщений СМИ о якобы получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.
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Я заявляю что моего соседа задержали за нарушение правил дорожного движения, следовательно я их никогда не нарушал и не буду)) Примерно такая же логика)) Где гарантия что другие шпионы не похитили?
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Но с американцами сложнее.
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На Южмаше думаю внедрена разведка по контролю,и ни одной страны,даже если бы и решили наши продать технологию,то хрен бы что получилось.
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Про Сирию.
Не прошло и трех дней с заявления Шойгу об "окончании гражданской войны в Сирии" и 100500 "разгроме ИГИЛ", как ИГИЛ, которому опять забыли сказать о его разгроме, провел контрнаступление вдоль Еврата. У асадитов одним махом отбили 7 населенных пунктов.
Сообщают о почти 70 убитых асадитских солдатах. Есть ли среди них "ихтамнеты", пока неизвестно.
ИГИЛ опять отжал трофеи. Масштабы конечно не те, что в Пальмире, но маленько есть.
Так шо не кажи гоп, Шойгу! Кацапстан застрял в Сирии на долго.
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Есть адекватные, ругающие власть и их я читаю, потому как сама вижу минусы. Но упоротые,помешанные на зраде,льют и льют говнище,футакимибыть
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и говорю, что реально УКРАСТЬ там ничего не возможно.
по повду продать, теоретически, наверное можно, а вот практически - вряд-ли.
разве что на уровне сбу.
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Даже Трамп знает.что Путин -это Пыня. Во время встечи на G20 он ему так и заявил-
" Мои ребята из ЦРУ не зря хлеб едят, я всё про тебя знаю твоя кличка- Пыня"
Похлопал по плечу и повторил- "Пыня!"
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Что ещё не успели продать паРаше и её под)(уйловникам?
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Там кацапских крыс и клопов всех уже повытравливали? Шо-то не слышал такого. Про крышевание криминала и наезды на бизнес - слышал. А про очищение рядов, как-то быстро всё заглохло...
Не верю я им. Ни им, ни мусорам. Вся старая "гвардия" там рулит и поныне.
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