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Все про:КНДР (301) ракеты (584) СБУ (14787) шпионаж (688) Гитлянская (105)

 Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская

шпионаж

Служба безопасности Украины заявляет, что обнародованное CNN видео о задержании шпионов из Северной Кореи, которые пытались похитить секретную информацию о разработке ракет, свидетельствует о том, что такие секреты в Украине похитить не могли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Радио "Свобода".

"Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN... Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы подчеркивали, что они не могли у нас украсть", - сказала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО

Напомним, телеканал CNN поздно вечером 24 августа обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет. Видео, по информации телеканала, предоставили спецслужбы Украины на фоне сообщений СМИ о якобы получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.
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Что нельзя украсть можно купить. И наоборот. В любом случае сейчас уже ничего не изменить.
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И я так думаю . Руцкой Говнярке кранты - не мытьём , так катаньем .
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а вот что кое-кто северный намеренно слил инфу и дал яо, чтобы загребать жар чужими руками, очень вероятно...
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Не инфу слил, а фейк подкинул - суть принципиально разные понятия
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Служба безопасности Украины заявляет, что обнародованное CNN видео о задержании шпионов из Северной Кореи, которые пытались похитить секретную информацию о разработке ракет, свидетельствует о том, что такие секреты в Украине похитить не могли.

Я заявляю что моего соседа задержали за нарушение правил дорожного движения, следовательно я их никогда не нарушал и не буду)) Примерно такая же логика)) Где гарантия что другие шпионы не похитили?
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Все уже давно забыли про этот раша говновброс , а Украина и дальше оправдывается . Я понимаю , что для американцев вопрос Северной Кореи очень чувствителен , но как по мне ,там в разведке не дураки сидят и если бы что-то подобное (передача Украиной ракетных двигателей придурошному Пончику) имело место , то это уже бы давно стало известным .
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Если бы вброс был сделан московией - посмеялись бы.
Но с американцами сложнее.
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добавлю, шо стало бы известно уже на стадии передачи. Ведь этот Пончик со своей канторой "КНДР" специфицеский "партнёр" и об этом заявили бы ещё годы назад официальные представители стран, а не спустя какое-то время СМИ, агентурная работа которых, выходит, организована на порядок выше чем у спецслужб.
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Украсть-нет, а вот купить,все что угодно,наши чиновники и мать родную продадут.
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ваши чиновники из Португалии? :D
На Южмаше думаю внедрена разведка по контролю,и ни одной страны,даже если бы и решили наши продать технологию,то хрен бы что получилось.
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Не украли здесь-так купили там!В те года при власти были такие пройдысвиты,а многие и сейчас остались,что продали бы всё и маму,родную и душу.Одних комуняк и рыгов только вспомнить не считая вечного Гудка...
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Оффтоп
Про Сирию.
Не прошло и трех дней с заявления Шойгу об "окончании гражданской войны в Сирии" и 100500 "разгроме ИГИЛ", как ИГИЛ, которому опять забыли сказать о его разгроме, провел контрнаступление вдоль Еврата. У асадитов одним махом отбили 7 населенных пунктов.
Сообщают о почти 70 убитых асадитских солдатах. Есть ли среди них "ихтамнеты", пока неизвестно.
ИГИЛ опять отжал трофеи. Масштабы конечно не те, что в Пальмире, но маленько есть.
Так шо не кажи гоп, Шойгу! Кацапстан застрял в Сирии на долго.Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 3654

Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 4565

Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 3263

Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 9904
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Чья-то Любимая 🚙 💋‏ @kruceresku
Есть адекватные, ругающие власть и их я читаю, потому как сама вижу минусы. Но упоротые,помешанные на зраде,льют и льют говнище,футакимибыть
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Кремль держит семейство Ким Чен Чухонцев за яйца еще с 1953 года,и близко никого не подпускает,кроме Китая и Японии...
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Аль Джазира иногда ведёт прямые трансляции из Сирии в Ютьюбе,мочат Асадитов нехило...
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я служил на южмаше и 100ке.
и говорю, что реально УКРАСТЬ там ничего не возможно.
по повду продать, теоретически, наверное можно, а вот практически - вряд-ли.
разве что на уровне сбу.
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ИГОРЬ ТРОЛЛЕЙБУСОВ 2

Даже Трамп знает.что Путин -это Пыня. Во время встечи на G20 он ему так и заявил-
" Мои ребята из ЦРУ не зря хлеб едят, я всё про тебя знаю твоя кличка- Пыня"
Похлопал по плечу и повторил- "Пыня!"
Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 4437
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У фСбу и воровать не надо. Сами продадут за денежку малую.
Что ещё не успели продать паРаше и её под)(уйловникам?
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Нету у нас такого доверия, шобы всё шо сказало СБУ принимать на веру.
Там кацапских крыс и клопов всех уже повытравливали? Шо-то не слышал такого. Про крышевание криминала и наезды на бизнес - слышал. А про очищение рядов, как-то быстро всё заглохло...
Не верю я им. Ни им, ни мусорам. Вся старая "гвардия" там рулит и поныне.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская
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