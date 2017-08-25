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 В Минобороны подтвердили гибель воина в зоне АТО: ранение боец получил еще до полуночи, но спасти его не удалось

мотузяник

Украинский военнослужащий, который погиб в начале текущих суток, получил ранение еще до полуночи, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время традиционного ежедневного брифинга.

"Справочно информируем, что вчера, 24 августа, в 23:45 во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия в районе Талаковки (это мариупольское направление) получил ранение украинский военнослужащий. Ему была срочно оказана экстренная медицинская помощь, его доставили в военное медицинское учреждение. Но, к сожалению, после полуночи, в 00:06, уже с началом этих суток, от полученных ранений военнослужащий скончался", - сказал Мотузяник.

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Он подтвердил данные о том, что за минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет.


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