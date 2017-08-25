 В Минобороны подтвердили гибель воина в зоне АТО: ранение боец получил еще до полуночи, но спасти его не удалось

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время традиционного ежедневного брифинга.
"Справочно информируем, что вчера, 24 августа, в 23:45 во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия в районе Талаковки (это мариупольское направление) получил ранение украинский военнослужащий. Ему была срочно оказана экстренная медицинская помощь, его доставили в военное медицинское учреждение. Но, к сожалению, после полуночи, в 00:06, уже с началом этих суток, от полученных ранений военнослужащий скончался", - сказал Мотузяник.
Он подтвердил данные о том, что за минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет.
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