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 Политика Украины
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Все про:Молдова (859) мост (410) сотрудничество (637) пункт пропуска (344)

 Украина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице, - замглавы МИД Морарь

молдова

Заместитель министра иностранных дел Республики Молдова по европейской интеграции Даниэла Морарь анонсировала скорый запуск автомобильного движения через мост Бронница-Унгурь (Винницкая обл.) на украино-молдавской границе, а также подчеркнула важность сотрудничества двух стран в вопросе установления совместного таможенного и приграничного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сотрудничаем с Украиной в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в вопросах совместного контроля молдавско-украинской границы. Очень важно продолжить это сотрудничество… Вскоре мы должны запустить совместный мост в Броннице. Это окажет непосредственное влияние на жизнь граждан: на транспорт и на торговлю", - сказала Морарь.

Она также напомнила, что в середине июля Украина и Молдова ввели в эксплуатацию совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" (Одесская обл.).

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Замминистра также выразила удовлетворенность уровнем двустороннего сотрудничества и выразила намерение двух сторон углубить его.

"Мы с нетерпением ожидаем следующего заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, где мы обсудим многие секторальные и экономические проекты, и инициативы сотрудничества", - добавила Д.Морарь.
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Цензорята)))среди вас инжеНЕГРЫ евть?
Хочу ихспердного мнения по поводу свай))))
Они так и должны стоять в хаотической геометрической прогрессии???))))))))))
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али это ноу-хау-ху..у мокшанцев???
Видать стоят так шо б потом с Крысма танки Правого сектора по мосту не ломанулись на Кубань)))))
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Не, ну ты как сегодняшний! Это нанотехнологии в следствии импортозамещения)))))
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они упали в керченский пролив,т к думали что там мост)))

Украина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице, - замглавы МИД Морарь - Цензор.НЕТ 8129
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мне одному ОНО напоминает Кым Чих Пыха младщего???))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице, - замглавы МИД Морарь
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