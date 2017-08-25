 Украина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице, - замглавы МИД Морарь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы сотрудничаем с Украиной в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в вопросах совместного контроля молдавско-украинской границы. Очень важно продолжить это сотрудничество… Вскоре мы должны запустить совместный мост в Броннице. Это окажет непосредственное влияние на жизнь граждан: на транспорт и на торговлю", - сказала Морарь.
Она также напомнила, что в середине июля Украина и Молдова ввели в эксплуатацию совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" (Одесская обл.).
Замминистра также выразила удовлетворенность уровнем двустороннего сотрудничества и выразила намерение двух сторон углубить его.
"Мы с нетерпением ожидаем следующего заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, где мы обсудим многие секторальные и экономические проекты, и инициативы сотрудничества", - добавила Д.Морарь.
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Хочу ихспердного мнения по поводу свай))))
Они так и должны стоять в хаотической геометрической прогрессии???))))))))))
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Видать стоят так шо б потом с Крысма танки Правого сектора по мосту не ломанулись на Кубань)))))
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Рухнул в воду автобус со строителями Керченского моста, 12 трупов
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