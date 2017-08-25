"Сегодня украинской гривне исполняется 21 год"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", 25 августа 1996 года президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине".
Таким образом ввели в оборот гривню и копейку. Со 2 сентября Нацбанк выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.
До этого с января 1992 года в Украине действовали купоно-карбованцы. После введения реформы украинцы могли обменять рубли по курсу 100 000 крб за 1 грн. После 16 сентября, через две недели после ввода в обращение гривни, функционирование карбованца в наличном обращении прекратили.
Напомним, 23 августа в Украине отмечали День флага, а 24 августа - День Независимости.
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Ага. А доллары - по курсу 1,72 гривны за доллар...
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http://vesti-ukr.com/infografika/132726-opublikovan-top-10-skachkov-kursa-dollara-v-ukraine-s-1996-goda
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Ви не помітили, що девальвація припинилася після того, як Іцика Клопомойського і Гєпу Боголюбова вичавили нарешті з банківського сектору?
Чому не сидять? А тому що не дурні, схеми хитрі та заплутані, а письмові накази не віддавалися. Навіть усні були у неповторному стилі розмови Пілата з Афранієм, тому доступитися не просто.
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На месте происшествия работают водолазы.
Следствие пока не называет приоритетную версию аварии в Краснодарском крае. Известно лишь то, что автобус, в котором находилось 38 человек, рухнул в море со строящегося пирса. Как сообщает ТАСС, автотранспорт принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», по предварительным данным, он перевозил рабочих, возвращавшихся с вахты.
Водолазам удалось спасти 24 человека, 8 из них госпитализированы, несколько - в тяжелом состоянии. Глубина моря в районе падения около 4 метров. Автобус уже подняли из воды краном.
Обстоятельства происшествия будет расследовать центральный аппарат СК. Рассматриваются все возможные версии - от нарушения правил дородного движения до технической неисправности.
На месте аварии водолазы продолжают поисковые работы.
Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.
«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», - сказали в администрации.
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Срібна гривня Київської Русі (XI-XIII ст.)
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кацап- диагноз.
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зы: это я уже позже почитала,сразу не заметила, и про это не подумала сама, что я должна про всё сразу думать, я про другое думала как раз, потом бы наверное вспомнила бы, ну не всегда я сначала читаю комментарии а потом комментирую
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Я не могу быть провокатором, во первых потому , что отвечала на провокацию,
во вторых, потому что привела доказательства твоей очевидной провокации в адрес украинской гривны.
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А кто в курсе,еще есть Дюссельдорф+,а здесь на чем нас грося на......вает.
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