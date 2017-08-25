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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гривня (1780) деньги (915) Кучма (1785)

 Сегодня украинской гривне исполняется 21 год

Украинской валюте - гривне сегодня исполняется 21 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", 25 августа 1996 года президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине".

Таким образом ввели в оборот гривню и копейку. Со 2 сентября Нацбанк выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

Сегодня украинской гривне исполняется 21 год 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж

До этого с января 1992 года в Украине действовали купоно-карбованцы. После введения реформы украинцы могли обменять рубли по курсу 100 000 крб за 1 грн. После 16 сентября, через две недели после ввода в обращение гривни, функционирование карбованца в наличном обращении прекратили.

Напомним, 23 августа в Украине отмечали День флага, а 24 августа - День Независимости.

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После введения реформы украинцы могли обменять рубли по курсу 100 000 крб за 1 грн.Источник:

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Ага. А доллары - по курсу 1,72 гривны за доллар...
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с 1995 до 2005 года курс доллара всегда был равен - 1 бакс за 0,5 самогонки
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Нет. Был 1 но недолго, потом 1,5 дольше, а потом уже 1,8 два года.
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С первого дня ввода в оборот гривны, курс доллара был 1,76 (НБУ).
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Да, действительно. Признаю свою неправоту. (только не 1,76, а 1,75)
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Новостной портал, не точный источник. Точность до копейки важна банкам. Каждый рабочий НБУ устанавливает курсы валют. Всё вносится в базы данных. Они в открытом доступе. (Ссылку давал выше). Эти базы на 100% верны. Это я, как бывший сотрудник коммерческого банка, говорю.
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Вумный ты наш,ты даёшь инфу на 03.09.96,а гривну ввели 25.08.96,так что отдыхай
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Не умничай,первоначально-1,75,ну а дальше понеслась звИзда по кочкам,кстати,гривну хотели привязать к немецкой марке,ну а что получилось,то получилось,маемо то что маемо,как сказал старый лис Кравчучка
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Порошенко очень постарался вместе со своей ставленницей Гонтаревой опустить гривну ниже плинтуса, обесценив её в три раза... Это ж надо суметь так... Не каждый на такое способен.
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Ну да.. Как в песне: в банде была баба, звали её Мурка. У нас, получается, Лерка..
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Взагалі то девальвація наслідок діяльності Приватбанку і пов'язаних з ним приблизно 50 банків-супутників що переганяли гривну у бакси та виводили за бугор. Тільки за той час, поки Іцик мужньо боронив від сєпарів Дніпровськ керівництво Приватбанку вивело за бугор 1,8млрд доларів. Ви ж сподіваюся, не думаєте, що то вони собі вкрали? А всього ними виведено до 5млрд. доларів.
Ви не помітили, що девальвація припинилася після того, як Іцика Клопомойського і Гєпу Боголюбова вичавили нарешті з банківського сектору?
Чому не сидять? А тому що не дурні, схеми хитрі та заплутані, а письмові накази не віддавалися. Навіть усні були у неповторному стилі розмови Пілата з Афранієм, тому доступитися не просто.
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Ребята,что то вы про Кубива забыли,он сначала опустил гривну в два раза,ну а дальше дело продолжила сЦука Гонтарева
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Дуже радий, що гривні 21 рік - а які ж успіхи в економіці за цей період, як покращились соцстандарти життя пересічних громадян? Як зросла купівельна спроможність зарплат та пенсій пересічних громадян? 21 рік - не малий термін, а незалежні ми вже 27 рік.
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Нечего праздновать . Праздник єто когда в кармане есть деньги . А деньги украли коломойский , кучма , кравчук , ющенко , тимошенко , суркисы , медведчук , бакай , бойко и т. д .
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17 человек погибли в результате падения автобуса в Керченский пролив - такие данные приводит МЧС
На месте происшествия работают водолазы.
Следствие пока не называет приоритетную версию аварии в Краснодарском крае. Известно лишь то, что автобус, в котором находилось 38 человек, рухнул в море со строящегося пирса. Как сообщает ТАСС, автотранспорт принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», по предварительным данным, он перевозил рабочих, возвращавшихся с вахты.
Водолазам удалось спасти 24 человека, 8 из них госпитализированы, несколько - в тяжелом состоянии. Глубина моря в районе падения около 4 метров. Автобус уже подняли из воды краном.
Обстоятельства происшествия будет расследовать центральный аппарат СК. Рассматриваются все возможные версии - от нарушения правил дородного движения до технической неисправности.
На месте аварии водолазы продолжают поисковые работы.
Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.
«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», - сказали в администрации.
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Это праздник со слезами на глазах (с)
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Не праздник, конечно, а памятная дата. Но сопли/слезы нечего жевать. Работаем и идем дальше.
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"Сегодня украинской гривне исполняется 21 год"



Срібна гривня Київської Русі (XI-XIII ст.)

Сегодня украинской гривне исполняется 21 год - Цензор.НЕТ 2537
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а ту мелочь которая получалась с гривны (серебро рубили на части ) называли знаете как ? правильно- рубль
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Я, как музыкант вижу и чувствую по своему карману, что народ стал нищим, как никогда. Это показатель куда лучше, чем опросы и любая статистика. Зато возле СБУ, судов и мэрии авто все дороже. С такими реформаторами скоро, как Венесуэле, будем в магазин с чемоданом денег ходить. Печатный станок работает на всю, купюры, я замечаю, почему-то все новее и новее.
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Значит,даже по западным меркам она уже совершеннолетняя..Когда же она самостоятельно начнёт ходить уверенно по своей же территории-Украине без костылей-подпорок :доллара и евро? Когда гривне дадут возможность роста без назначения очень сомнительных опекунов типа Гонтаревой,Ющенко со Стельмахом и других вредителей????
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пэця молодец, законопослушный - трахнул гривну, когда ей уже 18 было
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такая молодая а уже так жизнью потрёпанная, впрочем опыт плод ошибок трудных, если конечно делать выводы...
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тебе пишут что украинская гривня была еще XI веке, такой тупой или такой завистливый?
кацап- диагноз.
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Стацкая, отстаньте, вы провокатор
зы: это я уже позже почитала,сразу не заметила, и про это не подумала сама, что я должна про всё сразу думать, я про другое думала как раз, потом бы наверное вспомнила бы, ну не всегда я сначала читаю комментарии а потом комментирую
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ольгинская нулевка, взяла манеру в истерику бросаться ? - и это тоже провокация, работа на реакцию админа, тролль, не купишь.
Я не могу быть провокатором, во первых потому , что отвечала на провокацию,
во вторых, потому что привела доказательства твоей очевидной провокации в адрес украинской гривны.
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олигнская старьёвка, объективно мыслить не значить провокация, гривна далеко не серьёзная валюта и её курс далеко не стабилен, сильно подвержен колебаниям, вниз
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кстати, вы реально считаете что действия бота "Лилия Стацкая" на форуме могут вызвать истерику)) ы)) бросьте вы не умеете троллить так чтобы это вызвало живую реакцию, так ото пооскорблять понудеть, ну разве что для юзеров что впервые зашли на форум и то не факт, мало кто уже реагирует, давно всё известно, а я отвечаю только потому что скучно чо-то, вот с вами как бы ссорюсь, давайте ещё, хотя не,( не фурычит, я какая-то умиротворённая сегодня совсем, нехочу играться
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так і спитися можна, треба в святкових днях вводити вихідні
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Цензор там автобус упал на мосту где видос ???
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а что это о проститутке гонтаревой ничего не говорят? надо напомнить народу "хероиню"... а заодно и "хероя", ее назначившего, и притянуть каждого из них к ответственности перед украинским народом...
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Ви чули панове? 14 строителей Керченского моста прижмурилось.
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Ну он как бе намекнул в Ростове, что хватит... не поняли.
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16 ихтамнетов на мосту века решили азовзкого бычка подкормить
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На Lb.ua........Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус оценил аферу Роттердам+ в 15 млрд.гр. прибыли,из них процентов 80%,получила компания ДТЭК Рината Ахметова.
А кто в курсе,еще есть Дюссельдорф+,а здесь на чем нас грося на......вает.
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тоді курс бакса був 1.80 гривні, а зараз бля! накерувались керовніки за 21 рік
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176 гривен за Франклина а что будет дальше....Грушевский к Вашингтону
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21 год теперь можно бухло в магазине покупать на это намек поста или на что
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Неплохо было бы доллар ввести или евро... Сразу столько паразитов были бы вынуждены искать нормальную работу: менялы всякие, НБУ и т.п. уроды
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