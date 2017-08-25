 Бывший топ-менеджер банка "Финансы и Кредит" Шапкин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Санкт-Петербурге

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД в пятницу.
"24 августа 2017 года в 18.00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - говорится в сообщении.
Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщили о его задержании.
Источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный - заместитель председателя правления киевского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин. Официальным подтверждением личности задержанного "Интерфакс" не располагает.
Карточка 53-летнего украинца О.Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Из нее следует, что он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Банк "Финансы и Кредит" основан в Киеве 1990 году. По данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%), ЧАО "F&C Realty" (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,79%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру активов на 1 июля 2014 года банк занимал 13-е место среди 173 действовавших в стране банков.
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А взагалі то, дійсно - проклятий міст.. У різні часи там при будівництві гинули люди.
Щойно сказали 16 людей,сказали на Еспресо..
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Физика....
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