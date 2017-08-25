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Все про:задержание (6149) Интерпол (417) растрата (122) розыск (629) Санкт-Петербург (453) Финансы и Кредит (11)

 Бывший топ-менеджер банка "Финансы и Кредит" Шапкин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Санкт-Петербурге

шапкин

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге одного из руководителей украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина, разыскиваемого Интерполом за присвоение и растрату.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД в пятницу.

"24 августа 2017 года в 18.00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщили о его задержании.

Источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный - заместитель председателя правления киевского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин. Официальным подтверждением личности задержанного "Интерфакс" не располагает.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина. ФОТО

Карточка 53-летнего украинца О.Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Из нее следует, что он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Банк "Финансы и Кредит" основан в Киеве 1990 году. По данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%), ЧАО "F&C Realty" (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,79%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру активов на 1 июля 2014 года банк занимал 13-е место среди 173 действовавших в стране банков.


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кажуть що автобус з будівельниками керченського мосту впав у прірву. 18 будівельників загинуло. Хтось чув таке?
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Отлично! Есть потери в технике и живой силе у противника.
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може. Я зпросонку по тв почула, може 14, а 8 госпіталізовано. А чому ж на Цензорі нема?
А взагалі то, дійсно - проклятий міст.. У різні часи там при будівництві гинули люди.
Щойно сказали 16 людей,сказали на Еспресо..
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Ща Хуйло объявит, что в целях повышения безопасности открытие моста нужно перенести еще на год, а его дружбану Ротенбергу отсыпать еще пару сотен миллиардов на "строительство"
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Недавно они уже кого-то передали Украине по линии интерпола, наверное и этого передадут.
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Реально в Украине обворовали миллионы людей на миллиарды долларов и ни одного банкира не посадили в тюрьму
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некоторые из них даже часто мелькают на ТВ и дают всем советы
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Управляющий банком заявил, что при похищении вор унёс 10 миллионов долларов. Все обалдели. Но по-настоящему ох"уел Сидоров, который точно знал, что вынес всего 10 тысяч..
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те, що воно не гужуватиме на мої гроші, а сидітиме у в'язниці, мене особисто тішить
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Ну вот Олежка..кидать Людей нехорошо, я ждал этого 10 лет..
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27 років все щось будуємо і будуємо, бігаємо в вишиванках та на кацапів киваємо, що мішають нам жити. За цей час Прибалтика, Грузія, вже не говорю про Польщу, Чехію і т.п., давно нас обігнали, хоча також вийшли із соцтабору. Прибалтика взагалі була в гірших умовах, чим ми. Польща до нас за електротоварами з кравчучками в свій час бігала. 27 років ми самі вибираємо Верховну Раду, Президента - і все нам яйця в шароварах заважають, все на кацапів киваємо. Хай останніх 3 роки йде війна, а до цього що - вітер в голові гуляв? Ба більше, зараз всі гонять на "шоколадного", але де той, що може його замінити, я не бачу кращого кандидата, цей хапуга хоч щось для країни робить. Назвіть мені хоч одного, хто був би краще за нього? Де кращий кандидат на посаду Президента, де хоч одна партія, яка дійсно буде переживати за народ, а не стоїть на підсосі в того чи іншого олігарха. Вчора дивлюсь рекламу по телеящику від Опозиційного блоку - знову казки-цяцьки про те, що зможуть покращити економіку, та ви вже свою дієздатність показали, панове, тошнить від вас. Порошенко із своїм БПП заливає пісні про те, як гарно реформи ідуть попри скарги людей про їх відсутність, пішов би він на пенсію в півтори тисячі гривень та прожив. Може питання в нас самих, може питання в тому, що привикли жити за рахунок свого ж брата такого ж українця, може питання в тому, що егоїзм б'є вулканом з наших душ. Одні з жиру казяться у вишиванках, інші українці ледве кінці з кінцями зводять. Хвалена піднята зарплата Гройсманом зведена нанівець підняттям цін, а пенсіонерам взагалі геноцид створено. І при таких розкладах нам ще яйця в шароварах довго будуть заважати.
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...многабукаф, но ни одной о теме статьи... вася, ты иксперд по вбросам?
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та цей менеджер погоди не змінить - таких як він нас 40 мільйонів по Україні бігає.
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Виамин, ви ж не кацап, мешканцям Литви, Єстонії та Латвії не подобається назва " Прибалтика" .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший топ-менеджер банка "Финансы и Кредит" Шапкин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Санкт-Петербурге
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