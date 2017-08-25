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 Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР

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Среди населения временно оккупированных территорий Востока Украины растет недовольство присутствием российских оккупационных войск в регионе из-за роста количества преступлений в отношении гражданского населения, случаев незаконного присвоения имущества, нарушения общественного порядка и других инцидентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Так, по данным ведомства, 23 августа с.г. в Донецке группой военнослужащих 1 АК ВС РФ было совершено избиение гражданского лица в продовольственном магазине. Угрожая оружием, военные преступники отобрали у пострадавшего пакеты с товарами и скрылись с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационное командование РФ расширило полномочия карательных органов "Л/ДНР", - ГУР

24 августа с.г. в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК в районе н.п. Азов возник пожар, результатом которого стал врыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составлял до 1 км, некоторые боеприпасы повредили частные дома.

Отмечается, что из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцировано в другой населенный пункт.
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Не мирных жителей , а тех кто звал рЮсский мир. (с)
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Хорошо ,что взорвался и еще лучше ,если бы взорвали наши спецслужбы.Оружие и техника врага должны уничтожаться до их использования.
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они утонули
"Двенадцать человек погибли при падении автобуса в Черное море в Краснодарском крае"
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Радиус разлета гуманитарки составляет 1 км. Хорошего вам настроения.
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Не нужно свиней обижать. Они гораздо умнее кацапов. и более чистоплотные.
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"Мирные жители" это и есть боевики, террористы и сепары.
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Такие новости от ГУР приятно читать,может быть когда то и узнаем имена "короткого замыкания" ,а пока-Героям Слава!
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-"Среди населения временно оккупированных территорий Востока Украины растет недовольство присутствием российских оккупационных войск" ))))))))))

Зазеркалье!!!читается ТАК-
-"Среди населения временно оккупированных территорий Востока Украины растет недовольство присутствием оккупационных войск Вермахта" )))))

-или же ТАК
-заключённые концлагеря Освенцим возмущены недоброжелательным оношением зондеркоманды к жилцам бараков вблизи колючей проволоки!!!))))
-Полный писец с этим так называемым "мирным населением"!!!
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Путинская гумманитарка мирным жителям пошла на пользу
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А Вам не кажется, что этот "виртуоз" на турнике, кого-то напоминает? Ну, например, Россию с её решением о выдворении американских дипломатов? Мне кажется, ситуация - "один в один"...
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как то само получилось.... бабах какой то, "электрик" виноват наверное)))))))))))
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і тепер на домбабве оголошений план "перехват" і всі шукають Коротке Замикання
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ага, в щлепках синього кольору та с візіикою Яроша)))
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скільки шуму через звичайний фейєрверк на День Незалежності, чи ви з лісу? в нас же свято
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Один убыток россии. Везут в гуманитарке боеприпасы.Складируют в жилом секторе. Тратят деньгу солидную. А эти ушлепки взяли и спалили, взорвали склад.С кем токо связались, дуралеи.
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Агент Короткий, сменил по ротации агента Недопалка.
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Какое замыкание? Им Украина на ок.территории электроэнергию не поставляет!
Молния наверное....
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- Слышь, папанька, Ваньку-то нашего убили на Дамбасе.
- Молчи, дура! Не было у нас никакого Ваньки
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Скільки там компeнсаціі, за дохлого іхтамнєта？
Дeсь до мільйона кацапських руплєй..
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Так там кацапня быдловок местных сикает. Потом об них окурки тушит
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСклад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР
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