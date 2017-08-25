 Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по данным ведомства, 23 августа с.г. в Донецке группой военнослужащих 1 АК ВС РФ было совершено избиение гражданского лица в продовольственном магазине. Угрожая оружием, военные преступники отобрали у пострадавшего пакеты с товарами и скрылись с места происшествия.
24 августа с.г. в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК в районе н.п. Азов возник пожар, результатом которого стал врыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составлял до 1 км, некоторые боеприпасы повредили частные дома.
Отмечается, что из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцировано в другой населенный пункт.
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Зазеркалье!!!читается ТАК-
-"Среди населения временно оккупированных территорий Востока Украины растет недовольство присутствием оккупационных войск Вермахта" )))))
-или же ТАК
-заключённые концлагеря Освенцим возмущены недоброжелательным оношением зондеркоманды к жилцам бараков вблизи колючей проволоки!!!))))
-Полный писец с этим так называемым "мирным населением"!!!
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Молния наверное....
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- Молчи, дура! Не было у нас никакого Ваньки
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Дeсь до мільйона кацапських руплєй..
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https://www.youtube.com/watch?v=sTYD4k5jMN4
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