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 Политика Украины
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 Порошенко присвоил 35 генеральских званий и соответствующих им рангов: среди награжденных - Дымчина, Писный, Аброськин, Аллеров и др. Полный список

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Президент Петр Порошенко 23 августа издал ряд указов о присвоении званий, которым ко Дню Независимости произвел в генерал-майоры 12 человек.

Об этом говорится в соответствующих указах Порошенко, обнародованных на его сайте, передает Цензор.НЕТ.

В частности, звание генерал-майора юстиции получил полковник юстиции Сенюк Олег Владимирович - военный прокурор Западного региона Украины, временно исполняющий обязанности военного прокурора сил антитеррористической операции; звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Евдоченко Леонид Александрович - Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; военное звание генерал-полковника получил генерал-лейтенант Колесник Игорь Иванович - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; звание генерал-лейтенанта получили генерал-майор Грищенко Андрей Николаевич - командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; генерал-майор Шамко Вячеслав Евгеньевич - начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; звание генерал-майора получили полковник Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Залужный Валерий Федорович - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Палагнюк Игорь Николаевич - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; звание контр-адмирала получил капитан 1 ранга Неижпапи Алексей Леонидович - заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено генерал-майору службы гражданской защиты Чечеткину Николаю Александровичу - Председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты Щербаченко Александру Николаевичу - директору Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций аппарата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василий Писный в порядке переаттестации получил воинское звание генерал-лейтенанта. Раньше он был генерал-лейтенантом милиции.

Генерал-лейтенант Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардии, стал генерал-полковником.

Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, повышен в звании до генерала полиции второго ранга, а Коваль Евгений Александрович - начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины повышен в звании до генерала полиции третьего ранга.

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Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ, стал генерал-лейтенантом, а звания генерал-майора получили Сергей Букоемский, начальник управления вооружения и техники ГПСУ; Петр Крыса, начальник управления борьбы с трансграничной преступностью, ГПСУ; Сергей Сердюк, директор Департамента персонала ГПСУ; Василий Бедрий, начальник УСБУ в Ривненской области; Андрей Носач, начальник УСБУ в Харьковской области; Александр Саппа, начальник управления внутренней безопасности СБУ.

Народный депутат, генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук получил специальное звание генерала полиции первого ранга в отставке. Он работал в органах МВД с 1982 до 2005 года.

Кроме того, прокурор Николаевской области Тарас Дунас и прокурор Одесской области Олег Жученко получили классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который соответствует генеральскому званию.

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Посол Украины в Словакии Юрий Мушка, посол в Ливии Николай Нагорный, посол в Кении Евгений Цимбалюк получили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (первый ранг государственного служащего, соответствует генералу армии). Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго классов, которые также соответствует по рангу генеральским, получили Каневский Владислав - заместитель директора Департамента - начальник отдела анализа и планирования Департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины; Кулиш Игорь - первый заместитель Руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины; Мартин Дина - заместитель Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве; генконсул в Милане Роман Горяйнов, генконсул в Барселоне Оксана Драмарецкая, постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба и советник-посланник отделения посольства в Израиле при Палестинской Национальной Администрации Николай Лещенко.




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Петруха, скоро тобі і ми тобі скажемо "остаточне прощавай", немита ти криса. Ше трохи підіжми нас зарплатами і тарифами, втікти ти не вспієш.
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Ну таперича мы парашу одними хенералами победить можем!!!! Как выйдет на передовую хенеральский батальон в лампасах да аксельбантах, да каждый на собственном "лексусе" или "мерине" стоимостью как БТР, да каждый со своим оружием только импортного производства...., ого держись тогда орки захараста да плотвы, такая "отважная" орда хенералов всех врагов мигом сметет с земли Украинской... Наверное так думал наш сахарный вождь раздавая звезды на погоны паркетным воякам добрая половина из которых не стала предателями в 2014м только потому что выжидали кто верх возьмёт, а если бы путлер тогда попёр то рвонули бы в объятия врагу как хенеральские крысы в Крыму. Ну да пир во время чумы продолжается, кто то на зарплату в 3200 пытается выжить, а кто то теперь и окладик хенеральский иметь будет и пенсийку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил 35 генеральских званий и соответствующих им рангов: среди награжденных - Дымчина, Писный, Аброськин, Аллеров и др. Полный список
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